Se simplifică procedurile de obținere a avizelor ISU. Premierul Ilie Bolojan: „Ordonanța de Urgență va fi pusă în transparență decizională”

Premierul Ilie Bolojan anunță că procedurile de obținere a avizelor ISU se simplifică. Proiectul a fost finalizat, deja, iar Ordonanța de Urgență cu noile reguli va fi pusă în transparență decizională până la finalul acestei săptămâni.

Ilie Bolojan a anunțat marți, 11 noiembrie 2025, care sunt, de fapt, modificările aduse: termenele de avizare vor fi scurtate, se debirocratizează procesul, făcând, astfel, un pas către digitalizare. De asemenea, anunță că „regulile nu vor mai lăsa loc de interpretări”.

De asemenea, a mai anunțat că Ordonanța de Urgență va fi pusă în transparență decizională până la finalul acestei săptămâni.

„După dezbaterile din ultima lună, am finalizat proiectul de simplificare și debirocratizare a procedurilor de obținere a avizelor ISU. Împreună cu secretarul de stat Raed Arafat m-am întâlnit azi cu reprezentații companiilor și camerelor de comerț pentru discuții privind aceste prevederi, răspuns la dificultățile pe care mi le-au semnalat în întâlnirile precedente. Ordonanța de Urgență cu noile reguli va fi pusă în transparență decizională până la finalul săptămânii.

Termenele de avizare vor fi scurtate, procesul va fi debirocratizat și digitalizat, iar regulile clare nu vor mai lăsa loc de interpretări și soluții neunitare. Toate acestea fără a reduce standardele de siguranță împotriva incendiilor”, anunță premierul.

Care este următoarea etapă

Aceasta reprezintă doar prima etapă, anunță premierul Bolojan. Va urma procesul de simplificare a procedurilor pentru obținerea avizelor de mediu.

„Este doar prima etapă. Urmează simplificarea procedurilor de obținere a avizelor de mediu. Energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite, contradictorii și de birocrație”, a precizat premierul Ilie Bolojan.

