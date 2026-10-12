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Ședință importantă la PSD. Liderii partidului se reunesc pentru a decide cum vor susţine guvernul Luca Niculescu. Sorin Grindeanu vrea refacerea unei majorității stabile, Bolojan exclude varianta

Ședință importantă la PSD. Liderii partidului se reunesc pentru a decide cum vor susţine guvernul Luca Niculescu. Sorin Grindeanu vrea refacerea unei majorității stabile, Bolojan exclude varianta
Grindeanu
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Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, 12 octombrie, de la ora 10:30, la sediul din Șoseaua Kiseleff, pentru a decide în ce mod va susține guvernul Luca Niculescu. Social-democrații vor refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și resping ideea unui guvern minoritar PSD, dar liberalii au anunțat că nu vor să facă parte dintr-un guvern cu PSD și că vor merge în opoziție.

Premierul desemnat Luca Niculescu a intrat pe ultima sută de metri a negocierilor cu liderii partidelor parlamentare pentru obținerea celor minimum 233 de voturi necesare care îi vor permite să se așeze în fruntea noului Guvern. Fostul ambasador al României la Paris a declarat că intenționează să depună joi, 15 octombrie, la Parlament, programul de guvernare și lista de miniștrii.

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Sorin Grindeanu a afirmat după prima discuție cu Luca Niculescu că PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării. Preşedintele PSD a respins şi ideea unui guvern minoritar PSD, el precizând că o astfel de mişcare politică ar duce partidul „într-o zonă vulnerabilă”.

„Acel guvern minoritar PSD înseamnă, de fapt, poziţionarea PSD într-o zonă vulnerabilă, într-o zonă în care… Dar fac eu o ofertă inversă: PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Haideţi! Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta (să accepte liberalii un guvern minoritar – n.r.). De aceea vă şi spuneam că toate aceste şmecherii trebuie date la o parte, dacă vrem să găsim un viitor. Pentru că le găsesc ca să fie şmecherii politice într-o perioadă dificilă”, a spus Sorin Grindeanu, într-o intervenție la Antena 3.

PNL exclude o nouă coaliție cu PSD

De cealaltă parte, PNL a anunțat că nu vrea să facă parte dintr-un guvern cu PSD și că va rămâne în Opoziție, dar nu exclude susținerea la vot a guvernului Niculescu. Ilie Bolojan a anunțat că l-a informat pe premierul desemnat că PNL nu intenționează să participe în acest guvern, dar partidul este deschis să acorde un vot de învestitură acestui Executiv, având în vedere situația în care se află România.

„Am discutat despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenţionează să participe în acest guvern. Avem o decizie, în baza experienţei pe care am avut-o în ultimul an, de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social-Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziţie”, a anunţat Ilie Bolojan după discuţiile cu premierul desemnat.

Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să-și recunoască greșelile

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că PNL trebuie să participe la guvernare și afirmă că prezența liberalilor în Executiv nu reprezintă un favor făcut social-democraților, ci o decizie necesară pentru România. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta l-a criticat pe premierul demis Ilie Bolojan pentru modul în care gestionează problemele economice și a cerut o schimbare de direcție.

„Domnule Bolojan, blocajul din economie și lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie. Nemulțumirea oamenilor față de direcția în care merge țara nu este o invenție a PSD”, a scris Grindeanu.

Grindeanu: „Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD”

În finalul mesajului, liderul social-democrat a insistat asupra participării liberalilor la guvernare, pe care o consideră o decizie în interesul țării, nu un gest în beneficiul PSD.

„Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România”, a transmis Sorin Grindeanu.

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