Proteste de amploare vor fi organizate, miercuri, în Capitală de marile confederaţii sindicale. Sindicaliştii cer, printre altele, creşterea salariului minim şi a pensiilor, taxare echitabilă şi stoparea austerităţii pentru categoriile vulnerabile.

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia, CSDR şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian organizează, miercuri, un amplu protest în faţa Guvernului, reclamând „problemele sociale şi economice majore” cu care se confruntă românii din toate categoriile sociale. Sindicaliştii cer imperios creşterea salariului minim şi a pensiilor, o taxare echitabilă şi stoparea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili. Așa cum a scris Gândul, saga salariului minim continuă.

România are cea mai mare rată a lucrătorilor săraci din UE

De notat că acţiunea este susţinută şi de Federaţia ”Solidaritatea Sanitară”. Astfel, cele 4 mari confederaţii sindicale fac apel la mobilizarea colectivă a tuturor lucrătorilor, studenţilor, pensionarilor, tinerilor şi a tuturor celor care „nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea şi dispreţul faţă de munca cinstită”. Aceștia solicită „măsuri concrete, juste şi imediate pentru protejarea lucrătorilor şi a drepturilor fundamentale”. Protestul de miercuri, din Piaţa Victoriei, se va desfăşura între orele 10:00 şi 14:00.

Concret, sindicaliştii solicită măsuri urgente pentru creşterea salariului minim şi a pensiilor, aşa încât niciun lucrător şi niciun pensionar să nu trăiască sub pragul sărăciei. România are cea mai mare rată a lucrătorilor săraci din UE – 19%. Pe de altă parte, coşul minim pentru un trai decent – 4.322 lei – depăşeşte cu peste 50% salariul minim net actual, reluarea negocierilor colective la toate nivelurile şi încheierea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Naţional, pentru protecţia reală a lucrătorilor.

Lista revendicărilor

Aceştia mai cer:

protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, opunându-se reducerilor de personal din administraţie şi tăierilor salariale

punerea în plată, de urgenţă, a sentinţelor judecătoreşti definitive

aplicarea legii salarizării

indexarea salariilor cu inflaţia

acordarea tuturor sporurilor calculate conform salariul de bază în plată în sănătate şi asistenţă socială

deblocarea posturilor din aceste domenii şi continuarea investiţiilor prin PNRR şi programele naţionale

În domeniul educaţiei, confederaţiile sindicale solicită abrogarea măsurilor din Legea nr. 141/2025 care au crescut norma didactică, au comasat şcoli şi au redus veniturile profesorilor., precum şi renunţarea la măsurile luate de Guvern privind decontarea cheltuielilor de transport şi a burselor studenţilor. Se mai cer:

reglementarea pieţei energiei pentru protejarea competitivităţii economiei şi păstrarea locurilor de muncă din industrie

stoparea proiectelor legislative care subminează administrarea pădurilor statului şi interesul naţional

stoparea vânzării companiilor de stat, respectiv stoparea înstrăinării patrimoniului public.

În egală măsură, sindicaliştii din sănătate cer revenirea la o distribuţie corectă a contribuţiilor între angajator şi angajat. Plata contribuţiilor sociale exclusiv de către angajat nu este aplicată în nicio ţară UE, mai precizează Federaţia „Solidatatea Sanitară” într-un comunicat de presă.

