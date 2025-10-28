Prima pagină » Știri politice » Sindicatele amenință că BLOCHEAZĂ Capitala. Proteste, miercuri, pentru creșterea salariului minim și stoparea măsurilor de austeritate ale Guvernului

Sindicatele amenință că BLOCHEAZĂ Capitala. Proteste, miercuri, pentru creșterea salariului minim și stoparea măsurilor de austeritate ale Guvernului

28 oct. 2025, 12:57, Știri politice
Sindicatele amenință că BLOCHEAZĂ Capitala. Proteste, miercuri, pentru creșterea salariului minim și stoparea măsurilor de austeritate ale Guvernului
Proteste functionari 15.09.

Proteste de amploare vor fi organizate, miercuri, în Capitală de marile confederaţii sindicale. Sindicaliştii cer, printre altele, creşterea salariului minim şi a pensiilor, taxare echitabilă şi stoparea austerităţii pentru categoriile vulnerabile. 

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia, CSDR şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian organizează, miercuri, un amplu protest în faţa Guvernului, reclamând „problemele sociale şi economice majore” cu care se confruntă românii din toate categoriile sociale. Sindicaliştii cer imperios creşterea salariului minim şi a pensiilor, o taxare echitabilă şi stoparea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili. Așa cum a scris Gândul, saga salariului minim continuă.

România are cea mai mare rată a lucrătorilor săraci din UE

De notat că acţiunea este susţinută şi de Federaţia ”Solidaritatea Sanitară”. Astfel, cele 4 mari confederaţii sindicale fac apel la mobilizarea colectivă a tuturor lucrătorilor, studenţilor, pensionarilor, tinerilor şi a tuturor celor care „nu mai acceptă nedreptatea, inechitatea şi dispreţul faţă de munca cinstită”. Aceștia solicită „măsuri concrete, juste şi imediate pentru protejarea lucrătorilor şi a drepturilor fundamentale”. Protestul de miercuri, din Piaţa Victoriei, se va desfăşura între orele 10:00 şi 14:00.

Muncitori români în Norvegia PĂCĂLIȚI chiar de patronii care i-au angajat

Sursa FOTO: arenaconstruct.ro

Concret, sindicaliştii solicită măsuri urgente pentru creşterea salariului minim şi a pensiilor, aşa încât niciun lucrător şi niciun pensionar să nu trăiască sub pragul sărăciei. România are cea mai mare rată a lucrătorilor săraci din UE – 19%. Pe de altă parte, coşul minim pentru un trai decent – 4.322 lei – depăşeşte cu peste 50% salariul minim net actual, reluarea negocierilor colective la toate nivelurile şi încheierea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Naţional, pentru protecţia reală a lucrătorilor.

Lista revendicărilor

Aceştia mai cer:

  • protejarea locurilor de muncă şi investiţii în economie, opunându-se reducerilor de personal din administraţie şi tăierilor salariale
  • punerea în plată, de urgenţă, a sentinţelor judecătoreşti definitive
  • aplicarea legii salarizării
  • indexarea salariilor cu inflaţia
  • acordarea tuturor sporurilor calculate conform salariul de bază în plată în sănătate şi asistenţă socială
  • deblocarea posturilor din aceste domenii şi continuarea investiţiilor prin PNRR şi programele naţionale

În domeniul educaţiei, confederaţiile sindicale solicită abrogarea măsurilor din Legea nr. 141/2025 care au crescut norma didactică, au comasat şcoli şi au redus veniturile profesorilor., precum şi renunţarea la măsurile luate de Guvern privind decontarea cheltuielilor de transport şi a burselor studenţilor. Se mai cer:

  • reglementarea pieţei energiei pentru protejarea competitivităţii economiei şi păstrarea locurilor de muncă din industrie
  • stoparea proiectelor legislative care subminează administrarea pădurilor statului şi interesul naţional
  • stoparea vânzării companiilor de stat, respectiv stoparea înstrăinării patrimoniului public.

În egală măsură, sindicaliştii din sănătate cer revenirea la o distribuţie corectă a contribuţiilor între angajator şi angajat.  Plata contribuţiilor sociale exclusiv de către angajat nu este aplicată în nicio ţară UE, mai precizează Federaţia „Solidatatea Sanitară” într-un comunicat de presă.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Guvernul Bolojan, acuzat că pedepsește angajații care ies la proteste. Sindicatele cer INTERVENȚIA Comisiei Europene printr-o scrisoare deschisă

Se poate declanșa și în România Revolta spontană „Blocăm totul” din Franța?

Citește și

POLITICĂ S-a stabilit data pentru judecarea neconstituţionalităţii legii trimisă la CCR de Nicuşor Dan, pentru funcţionarea Academiei de Științe Agricole
13:29
S-a stabilit data pentru judecarea neconstituţionalităţii legii trimisă la CCR de Nicuşor Dan, pentru funcţionarea Academiei de Științe Agricole
ULTIMA ORĂ Băluţă, validat de conducerea PSD pentru a fi candidatul partidului la Primăria Capitalei. Marcel Ciolacu va candida la președinția CJ Buzău
13:10
Băluţă, validat de conducerea PSD pentru a fi candidatul partidului la Primăria Capitalei. Marcel Ciolacu va candida la președinția CJ Buzău
ECONOMIE Comisarul european pentru economie îi atrage atenția lui Bolojan: „Ținta de deficit trebuie să fie respectată”
12:36
Comisarul european pentru economie îi atrage atenția lui Bolojan: „Ținta de deficit trebuie să fie respectată”
GUVERN Bolojan speră la un deficit în jur de 6% în 2026: „În noiembrie e necesar să adoptăm un pachet de măsuri”
12:30
Bolojan speră la un deficit în jur de 6% în 2026: „În noiembrie e necesar să adoptăm un pachet de măsuri”
POLITICĂ (Video) Coldea a încăput pe mana protestatarului Ceaușescu: „Ai venit să te mântuiești?” Pe fundal oamenii îi strigă lui Coldea “criminalule”
10:46
(Video) Coldea a încăput pe mana protestatarului Ceaușescu: „Ai venit să te mântuiești?” Pe fundal oamenii îi strigă lui Coldea “criminalule”
Cristian Tudor Popescu, necruțător cu Drulă. Îi ridiculizează tot discursul electoral și-i lipește o etichetă greu de dus: “Drulă este ca un CANGUR în marsupiul lui Nicușor Dan”
10:45
Cristian Tudor Popescu, necruțător cu Drulă. Îi ridiculizează tot discursul electoral și-i lipește o etichetă greu de dus: “Drulă este ca un CANGUR în marsupiul lui Nicușor Dan”
Mediafax
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
De ce o pagină de pe Wikipedia a fost blocată pentru editare