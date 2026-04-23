Prima pagină » Știri politice » Soluția Dianei Buzoianu la criza politică. Ce spune despre alegeri anticipate

Soluția Dianei Buzoianu la criza politică. Ce spune despre alegeri anticipate

Soluția Dianei Buzoianu la criza politică. Ce spune despre alegeri anticipate
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit despre posibilitatea ca alegerile anticipate să devină o soluție în cazul prelungirii crizei politice. 

Diana Buzoianu a fost întrebată dacă actualul guvern ar rezista fără o majoritate parlamentară, iar aceasta a declarat că nu poate da un răspuns în acest moment, dacă guvernul va rezista unei moțiuni de cenzură.

„N-aș ști să vă spun în momentul de față, pentru că încă n-au fost purtate negocierile”, a afirmat Buzoianu, la Antena 3 CNN. 

Ea a mai spus că discuțiile vor fi purtate „cu absolut toți parlamentarii care vor vota”, iar rolul principal în aceste negocieri îl vor avea liderii grupurilor parlamentare din Senat și Camera Deputaților. 

Diana Buzoianu vede alegerile anticipate drept o soluție 

Diana Buzoianu: „Pentru decizii importante mă consult cu mama și tata”

Diana Buzoianu vede alegerile anticipate drept o soluție în cazul în care criza politică se va prelungi. 

„Matematica este foarte simplă. Dacă vor decide să voteze împotriva acestui guvern, trebuie să ne reîntoarcem și să creăm un nou guvern. Dacă guvernul respectiv pică, ceea ce are toate șansele, pentru că nu prea se formează o majoritate cu partidele care sunt în momentul de față în această criză politică, ne putem întoarce oricând la alegeri anticipate și la votul oamenilor. Să știți că eu chiar cred în asta. Eu cred că este o variantă foarte bună dacă această criză politică se lungește foarte mult, pentru că românii eu nu cred că au votat circul politic care este acum. Și cred că ultimul vot pe care l-au dat, l-au dat tocmai ca să nu mai fie făcut acest circ politic”, a mai spus ministra Mediului. 

