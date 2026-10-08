Liderul PSD, Sorin Grindeanu, întrebat de reporterul Gândul despre poziționarea lui Luca Niculescu referitoare la continuarea politicilor fiscale pe care le-a trasat Ilie Bolojan, a precizat că discuțiile dintre PSD și echipa premierului desemnat au avut, deocamdată, un caracter constructiv, iar concluziile vor fi vizibile în programul de guvernare.

Grindeanu a explicat modul în care privește, până acum, dialogul cu Luca Niculescu.

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„Am catalogat încă de la început această discuție, care sper să nu fie ultima, dar poate să fie și ultima, dacă celelalte partide consideră că trebuie să continue jocul politic, ca fiind una constructivă. Există deschidere, aplecare spre ceea ce colegii mei, pe scurt, au prezentat (n.r. programul de guvernare)”, a declarat Sorin Grindeanu.

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Liderul PSD a adăugat că s-a convenit ca echipele tehnice ale celor două părți să continue discuțiile, în funcție de evoluția negocierilor.

„Atunci am și convenit că, dacă lucrurile vor înainta în direcția dorită, echipele tehnice pot să lucreze în perioada următoare. Să vedem la sfârșitul zilei dacă ceea ce cerem noi va fi cuprins în programul de guvernare”, a conchis Grindeanu.