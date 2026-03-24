Prima pagină » Știri politice » Stenograme incendiare din ședința PNL. Motreanu, numărul 2 din partid: „PSD e un partid mort.” Ce au mai spus liderii liberali

Stenograme incendiare din ședința PNL. Motreanu, numărul 2 din partid: „PSD e un partid mort.” Ce au mai spus liderii liberali

Stenograme incendiare din ședința PNL. Motreanu, numărul 2 din partid: „PSD e un partid mort." Ce au mai spus liderii liberali

Liderii Partidului Național Liberal au avut un schimb de replici dur în ședința internă de luni, potrivit unor stenograme ajunse în posesia Gândul. Discuțiile au vizat atât relația tensionată cu PSD, cât și viitorul guvernării și scenariile politice în cazul unei eventuale ruperi a Coaliției.

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, ar fi lansat unul dintre cele mai dure atacuri la adresa partenerilor de guvernare: „Astăzi, PSD este un partid mort din punctul meu de vedere. Este un partid izolat, iar AUR s-a prins că PSD îi folosește ca să încerce să își recupereze electoratul. Bolojan face acum ce face de 20 de ani în administrație: buna guvernare”.

În aceeași linie, lideri din teritoriu ar fi descris o slăbire fără precedent a PSD. Mircea Roșca, președintele PNL Prahova, ar fi spus tranșant: „Nu am văzut niciodată un PSD în genunchi ca acum”.

În paralel, mai mulți lideri liberali au avertizat asupra riscurilor unei eventuale ruperi a Coaliției. Senatorul Vasile Blaga a punctat: „Cine rupe Coaliția dispare de pe scena politicii”, iar vicepreședintele Gheorghe Falcă a completat: „Cine duce la căderea Guvernului va rămâne singur”.

Discuțiile au vizat și viitorul conducerii Executivului. Prim-vicepreședintele Cătălin Predoiu îl susține în continuare pe premier.

Continuăm doar cu Ilie Bolojan premier. Povestea cu liste comune cu PSD nu mai e de conceput”, ar fi spus Predoiu.

Pe de altă parte, în interiorul partidului există îngrijorări privind o posibilă ieșire a PSD de la guvernare. Nicoleta Pauliuc a ridicat explicit această problemă: „Și ce facem dacă PSD votează pe 20 aprilie să iasă de la guvernare?”. Răspunsul a venit rapid de la vicepreședintele Gigel Știrbu: „Ce să facem? Mergem în Opoziție sau la popor. N-avem încotro”.

Rămânem la guvernare sau mergem în opoziție?

Alina Gorghiu a subliniat nevoia de claritate și de delimitare a PNL față de AUR.

„Dumneavoastră ați vrut la guvernare, ați vrut să fiți premierul acestei Coaliții și cred că trebuie să fiți cel care bate tempo-ul în Coaliție. (…) Nu mi-e clar dacă toți vrem rămânerea la guvernare. Să spunem acum că PNL vrea să iasă de la guvernare înseamnă că noi generăm criză politică. (…) Vreau în proiectul de comunicare publică să fie explicit: nu cu AUR, dacă mai vrem să fim frecventabili. (…) Cred că noi trebuie să facem această demarcație clară între noi și acești extremiști”, ar fi spus Gorghiu.

Premierul Ilie Bolojan ar fi încercat să tempereze discuția și să evite asumarea prematură a unor scenarii politice.

„Credem că PNL mai poate să stea într-o coaliție cu PSD? Că, dacă ei generează o criză guvernamentală, nu trebuie să spunem noi cu cine facem această guvernare. Că, dacă ei fac asta, ei, practic, se dezic de guvernare, nu noi”, ar fi spus premierul.

În finalul ședinței, mai mulți lideri liberali au cerut clarificări privind direcția partidului: „Rămânem în Opoziție sau cu cine intrăm la guvernare?”.

Deputatul Robert Sighiartău ar fi refuzat să ofere un răspuns: „Nu răspundem la asta”, iar premierul Bolojan a închis discuția: „Dragi colegi, nu trebuie să spunem mai mult decât trebuie să spunem”.

PSD e nemulțumit de PNL. USR e nemulțumit de PSD. UDMR este nemulțumit de toată lumea. Ce condiții pune fiecare partid pentru a rămâne la guvernare

Cu cine vrea PNL la guvernare. Alina Gorghiu: „Orice colaborare cu AUR este interzisă. Nimeni nu doreşte să fie în siajul PSD, USR"

Simonis, critici dure la adresa premierului Bolojan: „Când formezi o coaliție, nu poți de capul tău să faci ce vrei. Aia face Putin"

