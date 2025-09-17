Prima pagină » Știri politice » Surpriza lui Victor Ponta. Fostul premier are un plan ”cu dedicație” pentru PSD. Anunță un nou partid

Surpriza lui Victor Ponta. Fostul premier are un plan ”cu dedicație” pentru PSD. Anunță un nou partid

17 sept. 2025, 12:04, Știri politice
Surpriza lui Victor Ponta. Fostul premier are un plan ”cu dedicație” pentru PSD. Anunță un nou partid

Invitat în emisiunea Sorinei Matei de la postul Aleph News, fostul premier a anunțat că are un nou proiect politic, după ce la scrutinul prezidențial din luna mai s-a clasat pe un onorabil loc 4 în preferințele electoratului.

Chestionat de moderatoare în legătură cu o eventuală intenție de a-și face un nou partid, după episodul PRO România, politicianul a admis că are în plan lansarea unei noi formațiuni politice.

Noul partid al lui Ponta se va adresa românilor dornici de normalitate

În context, Victor Ponta a făcut aluzie la situația ingrată a PSD, partid pe care l-a condus o perioadă, sugerând că acesta este captivul anumitor lideri. PSD s-a prăbușit în sondaje, înregistrând cel mai slab scor din istoria sa.

În același timp, fostul președinte al social-democraților a definit și profilul viitorilor săi alegători: cetățeni care doresc să se simtă cu adevărat reprezentați și care aspiră la normalitate. Este de anticipat ca noua formațiune să slăbească și mai tare fostul său partid.

”Dacă PSD rămâne prizonierul actual, da, categoric da. E necesară o schimbare, dacă nu o fac eu… sigur, nu plec nicăieri. Sunt foarte mulți oameni care vor să voteze pe cineva care să-i reprezinte și să fie și normal la cap, într-o lume care a cam înnebunit”.   

Titus Corlățean l-ar învinge pe Grindeanu dacă congresul PSD va fi corect

În aceeași intervenție, Ponta a comentat pe tema rivalității dintre Titus Corlățean și Sorin Grindeanu la șefia PSD.

”Dacă ar fi congresul corect, Corlățean l-ar bate foarte tare pe Grindeanu. L-ar bate toți pesediștii, vorbesc cu ei, a explicat fostul premier”.

Acesta a negat zvonurile că s-ar afla în spatele candidaturii lui Corlățean și ar încerca să influențeze votul în favoarea lui. Aș vrea să fiu, dar nu sunt în spatele lui”, a mai comentat Ponta.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Victor Ponta: „GEORGESCU nu avea cum să dea o lovitură de stat pentru că urma să ia puterea democratic prin câștigarea alegerilor

Angajații noștri, cu angajații lor. Pe lângă cei 464 de parlamentari, LUNAR cheltuim 1 milion euro pentru șoferi, asistenți, cabinete de parlamentari

Citește și

ULTIMA ORĂ Drulă se plânge că Bucureștiul este blocat. Îi reamintim domnului Drulă că orașul a fost condus 6 ani de Nicușor Dan, cel care a promis “Revoluție în trafic” și cel care îl sprijină ACUM în eforturile de candidatură
13:54
Drulă se plânge că Bucureștiul este blocat. Îi reamintim domnului Drulă că orașul a fost condus 6 ani de Nicușor Dan, cel care a promis “Revoluție în trafic” și cel care îl sprijină ACUM în eforturile de candidatură
POLITICĂ AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu. Inițiatorii acuză că politicile de mediu slăbesc securitatea energetică a României
13:16
AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu. Inițiatorii acuză că politicile de mediu slăbesc securitatea energetică a României
ULTIMA ORĂ Crin Antonescu, necruțător. ANULAREA alegerilor: “ILOGICĂ”/ “Dacă PNL devine o forță anti-Soroșistă, o voi sprijini / USR “noii bolșevici”
13:09
Crin Antonescu, necruțător. ANULAREA alegerilor: “ILOGICĂ”/ “Dacă PNL devine o forță anti-Soroșistă, o voi sprijini / USR “noii bolșevici”
ACTUALITATE Jandarmii au dat amenzi simpatizanților lui Călin Georgescu adunați în fața poliției din Ilfov: „S-a impus intervenția forțelor de ordine”
12:23
Jandarmii au dat amenzi simpatizanților lui Călin Georgescu adunați în fața poliției din Ilfov: „S-a impus intervenția forțelor de ordine”
INEDIT Dogioiu demontează un „zvon” care nu există: „Zvonul că premierul ar fi demisionat este fake absolut”
12:18
Dogioiu demontează un „zvon” care nu există: „Zvonul că premierul ar fi demisionat este fake absolut”
POLITICĂ Prima reacție a AUR după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: „Trăim într-un stat polițienesc”
11:50
Prima reacție a AUR după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: „Trăim într-un stat polițienesc”
Mediafax
Ministrul Justiției: Declarațiile lui Georgescu sunt un discurs politic. El are calitatea de acuzat pentru infracțiuni grave
Digi24
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile că Rusia a influențat alegătorii în favoarea lui Călin Georgescu
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Mediafax
Prima reacție a lui Călin Georgescu după ce a fost trimis în judecată: „oligarhia globalist-soroșistă recurge la justiție cu scopul înlăturării mele”
Click
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un bărbat a fost rănit cu propria armă, după ce l-a atacat pe soțul fostei iubite, într-un mall din Sectorul 6
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Evz.ro
Cezar Ouatu, din nou singur. A rupt logodna cu Raluca Jurcă
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
Un nou termen în procesul Danei Marijuana! Ce a transmis artista de la Tribunalul Constanța: „O să îmi mut domiciliu la fiica mea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Robert Redford, ultimul mare star clasic de la Hollywood
ACTUALITATE Ce salariu lunar încasează un zidar în Spania, acum, în 2025. Cu cât este plătit pe oră un muncitor
13:53
Ce salariu lunar încasează un zidar în Spania, acum, în 2025. Cu cât este plătit pe oră un muncitor
EXTERNE Incident aerian la plecarea lui Donald Trump din SUA: avionul prezidențial s-a apropiat periculos de un zbor comercial. Cum a fost gestionată situația
13:51
Incident aerian la plecarea lui Donald Trump din SUA: avionul prezidențial s-a apropiat periculos de un zbor comercial. Cum a fost gestionată situația
ACTUALITATE ZIUA Bucureștiului, sărbătorită la 20 septembrie. De ce este această dată un reper pentru capitala României
13:49
ZIUA Bucureștiului, sărbătorită la 20 septembrie. De ce este această dată un reper pentru capitala României
ACTUALITATE Sorina Matei îi face portretul procurorului Marius Iacob “Elodia”, autorul dosarului lui C. Georgescu: Dovada loviturii de stat nu e, cum nu e nici ELODIA
13:48
Sorina Matei îi face portretul procurorului Marius Iacob “Elodia”, autorul dosarului lui C. Georgescu: Dovada loviturii de stat nu e, cum nu e nici ELODIA
SPORT Prima reacție a lui Cristiano Bergodi, posibil antrenor la Petrolul! Ce variante mai au în vizor prahovenii
13:42
Prima reacție a lui Cristiano Bergodi, posibil antrenor la Petrolul! Ce variante mai au în vizor prahovenii
ACTUALITATE Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris a fost prădat. Șase kilograme de pepite de aur „inestimabile” au dispărut
13:30
Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Paris a fost prădat. Șase kilograme de pepite de aur „inestimabile” au dispărut