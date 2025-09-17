Invitat în emisiunea Sorinei Matei de la postul Aleph News, fostul premier a anunțat că are un nou proiect politic, după ce la scrutinul prezidențial din luna mai s-a clasat pe un onorabil loc 4 în preferințele electoratului.

Chestionat de moderatoare în legătură cu o eventuală intenție de a-și face un nou partid, după episodul PRO România, politicianul a admis că are în plan lansarea unei noi formațiuni politice.

Noul partid al lui Ponta se va adresa românilor dornici de normalitate

În context, Victor Ponta a făcut aluzie la situația ingrată a PSD, partid pe care l-a condus o perioadă, sugerând că acesta este captivul anumitor lideri. PSD s-a prăbușit în sondaje, înregistrând cel mai slab scor din istoria sa.

În același timp, fostul președinte al social-democraților a definit și profilul viitorilor săi alegători: cetățeni care doresc să se simtă cu adevărat reprezentați și care aspiră la normalitate. Este de anticipat ca noua formațiune să slăbească și mai tare fostul său partid.

”Dacă PSD rămâne prizonierul actual, da, categoric da. E necesară o schimbare, dacă nu o fac eu… sigur, nu plec nicăieri. Sunt foarte mulți oameni care vor să voteze pe cineva care să-i reprezinte și să fie și normal la cap, într-o lume care a cam înnebunit”.

Titus Corlățean l-ar învinge pe Grindeanu dacă congresul PSD va fi corect

În aceeași intervenție, Ponta a comentat pe tema rivalității dintre Titus Corlățean și Sorin Grindeanu la șefia PSD.

”Dacă ar fi congresul corect, Corlățean l-ar bate foarte tare pe Grindeanu. L-ar bate toți pesediștii, vorbesc cu ei, a explicat fostul premier”.

Acesta a negat zvonurile că s-ar afla în spatele candidaturii lui Corlățean și ar încerca să influențeze votul în favoarea lui. ”Aș vrea să fiu, dar nu sunt în spatele lui”, a mai comentat Ponta.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Victor Ponta: „GEORGESCU nu avea cum să dea o lovitură de stat pentru că urma să ia puterea democratic prin câștigarea alegerilor

Angajații noștri, cu angajații lor. Pe lângă cei 464 de parlamentari, LUNAR cheltuim 1 milion euro pentru șoferi, asistenți, cabinete de parlamentari