25 oct. 2025, 10:40, Sănătate
Ultimele detalii despre victimele EXPLOZIEI din Rahova. Alexandru Rogobete: Pacientul transferat la un spital din Austria se va întoarce în țară

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că pacientul transferat în Austria, după explozia din cartierul Rahova, se află într-o stare stabilă și se va întoarce în țară, unde va fi spitalizat într-o secție de chirurgie plastică.

„Un pacient ars care a fost transferat în Austria se întoarce în România. Va ateriza pe aeroportul din Otopeni. Starea lui este favorabilă, nu mai necesită spitalizare în terapia intensivă. Va fi internat într-o secție normală de chirurgie plastică și monitorizat standard medical”, spune Rogobete, potrivit Agerpres.

Un tânăr a intrat în blocul din Rahova, la o zi după dezastru, pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei sale soţii. „Emoție pură”

Foto: Alexandra Pandrea

O altă victimă a exploziei, internată la Spitalul de Urgență Floreasca, a fost externată, urmând ca și celelalte două să fie externate, cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare, precizează Alexandru Rogobete. (detalii AICI)

„Starea lor este mult ameliorată, cu un prognostic favorabil și nu necesită decât o monitorizare simplă medicală”.

Cât despre pacienții pediatrici, internați la Spitalul Grigore Alexandrescu, unul dintre ei a fost deja externat, iar pentru celălalt prognosticul medicilor este favorabil, „starea lui nefiind critică”, mai adaugă ministrul Sănătății.

De asemenea, pacientul internat la Spitalul Bagdasar-Arseni, cu arsuri sub 15%, are o evoluție favorabilă.

Foto: gov.ro

