Te trezești între 04:00 și 04:30, zilnic? O expertă în nutriție expune care este motivul, de fapt

Ți s-a întâmplat vreodată să te trezești între 04:00 și 04:30, însă nu cunoști motivul cu exactitate? Uneori, somnul pare să nu ma fie odihnitor? Unele dintre persoane ar putea crede că este o coincidență faptul că se trezesc la astfel de ore. Totuși, știința ar veni cu o explicație clară. Ángela Quintas, expertă în nutriție și dietetică, explică acest „fenomen” care are loc în rândul unor persoane.

Ți s-a întâmplat vreodată să te trezești între 04:00 și 04:30, dar nu cunoști motivul real? Acest lucru se întâmplă în urma unui aminoacid numit triptofan, care nu este produs în mod natural în organism, ci este obținut prin alimentație, susține Ángela Quintas, expertă în nutriție și dietetică.

„De ce mă trezesc în fiecare zi între 04:00 – 04:30 dimineața? Motivul este foarte clar”, începe Ángela Quintas în videoclipul încărcat în spațiul public.

Datorită bacteriilor intestinale, aceasta este transformată în serotonină, un neurotransmițător asociat cu fericirea. Apoi, va fi transformată în melatonină, hormonul care ajută să dormim profund.

„Această schimbare are loc aproximativ între 04:00 și 04:30 dimineața. Dacă nu am produs suficientă serotonină, adorm, dar mă trezesc în jurul orei 04:00 sau 04:30. Atunci nu voi putea dormi profund”, spune ea, potrivit Eleconomista.es.

Totuși, cum ar putea fi prevenită trezirea în zorii dimineții? Pentru a preveni acest lucru, soluția este clară. Și anume, ar trebui consumate alimente bogate în triptofan. Potrivit Clinicii Universitare din Navarra, alimentele cele mai bogate în acest aminoacid sunt anumite tipuri de carne, cum ar fi puiul sau curcanul, produsele lactate, ouăle, soia, spanacul, bananele și, în principal, nucile.

Combinarea acestor alimente cu altele, cum ar fi carbohidrații complecși (orez brun sau paste integrale), vitamina B6 (banane) sau vitamina C (kiwi, portocale, ardei gras), ajută semnificativ la maximizarea absorbției în organism, scrie sursa citată.

„Rețineți că, cantitatea de triptofan din alimente poate varia, așa că este recomandabil să consultați un profesionist din domeniul sănătății sau un nutriționist pentru a vă ajusta dieta în funcție de nevoile individuale”, mai notează sursa citată.

