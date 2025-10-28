„Am început ziua cu o vreme mohorâtă”. ANM, precizări de ultimă oră pentru Gândul. Unde va ploua și cât de tare va bate vântul

Potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), sfârșitul lunii octombrie se încadrează în limitele normale ale temperaturilor. Ploile nu sunt însemnate cantitativ, dar apar intensificări ale vântului în anumite zone, iar la munte – la altitudini mari – își fac apariția lapovița și chiar ninsorile.

În această dimineață, meteorologii au emis și un cod galben de vânt, valabil până la ora 10:00.

Județul Cluj este vizat de aceste intensificări ale vântului, dar doar la altitudini de peste 1.800 de metri, acolo unde vitezele la rafală vor ajunge la 90 – 120 km/h.

ANM: „Cele mai mari valori, în partea de sud a țării”

Gândul prezintă ultimele informații despre vreme, prezentate de meteorologul de serviciu al ANM.

„Astăzi, în țară, nebulozitate în general persistentă în partea de nord-vest a teritoriului, unde local și temporar așteptăm ploi. În restul teritoriului, înnorări în prima parte a zilei, apoi cerul se va degaja.

În prima parte a zilei mai așteptăm și ploi slabe, pe suprafețe mici, în Muntenia, Dobrogea și Transilvania. Va fi vânt slab, cu intensificări în special în Transilvania, în Oltenia și în partea de sud-best a Munteniei – viteză la rafală de 45-50 km/h, izlat chiar mai mult.

La altitudini înalte, vântul va depăși 70-80 km/h.

Temperaturile sunt cuprinse, în general, în intervalul întregistrat ieri, respectiv 9-20 de grade, cu cele mai mari valori în partea de sud a țării.

În Capitală am început ziua cu o vreme mohorâtă. Cerul se va degaja treptat, începând cu orele după-amiezii, și va fi mai mult senin. Dar și vântul va avea ușoare intensificări, cu valori la rafală de 40-45 km/h. Maxima, în Capitală, va fi de 17-18 grade”, a precizat, pentru Gândul, Oana Catrina, meteorologul de serviciu al ANM.

A nins la Iezer, iar temperatura a fost cea mai scăzută din întreaga țară

Marți dimineață, la ora 07:00, ningea la Iezer, iar termometrele arătau minus 2 grade Celsius.

Ploua doar la Călărași, la aceeași oră, temperatura fiind de 10 grade.

Cea mai ridicată temperatură, în această dimineață, s-a înregistrat la Sulina – 11 grade Celsius.

La București, la aceeași oră, erau 9 grade, iar cerul era acoperit de nori.

La Miercurea Ciuc au fost 0 grade Celsius, cu cer acoperit, potrivit ANM.

Au fost 6 grade la Oradea, 4 la Cluj-Napoca, 8 grade la Arad și 7 grade la Timișoara.

În sudul României, termometrele au arătat10 grade la Drobeta-Turnu Severin, 9 grade la Craiova și 7 grade la Pitești.

