Apele Române anunță reparații de urgență la barajul Gurghiu, afectat din cauza gerului. Risc de sistare a apei.

Ruxandra Radulescu
20 ian. 2026, 15:22, Social

Apele Române anunță lucrări la barajul Gurghiu, din județul Mureș, după ce temperaturile extrem de scăzute au afectat sistemul de capatare a apei brute. Autoritățile oferă asigurări că alimentarea cu apă nu va fi sistată.

Priza de apă de la barajul Gurghiu a înghețat complet din cauza temperaturilor extrem de scăzute. O echipă de experți s-a deplasat, de urgență la fața locului pentru a remedia daunele, se arată în comunicatul transmis de Apele Române.

„Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Mureș, în colaborare cu operatorul de apă AQUASERV S.A. – Sucursala Reghin și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș, desfășoară intervenții de urgență la Priza de apă Gurghiu, ca urmare a fenomenelor specifice sezonului rece. Alimentarea cu apă a populației nu este sistată.

În cursul dimineții de 20 ianuarie 2026, pe fondul temperaturilor scăzute, la priza de apă de la Barajul Gurghiu (unde sunt în prezent -10 grade Celsius) s-au format pod de gheață, zai și depuneri de năboi (gheață, material vegetal și impurități), care au afectat funcționarea sistemului de captare a apei brute”, transmite Apele Române.

Muncitorii se străduiesc încă de dimineață să îndepărteze blocul de gheață format în jurul instalației. Experții încearcă să spargă stratul înghețat cu buldoexcavatorul.

„Pentru prevenirea riscului de întrerupere a alimentării cu apă, echipele din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor #Mureș – Sistemul Hidrotehnic Reghin au intervenit încă de la primele ore ale dimineții, atât mecanizat, cât și manual, pentru spargerea și îndepărtarea gheții:

– Cu buldoexcavatorul – pentru spargerea gheții în camera de încărcare.
– Manual – pentru spargerea gheții în fața prizei de apă a barajului Gurghiu, zona prin care apa intră gravitational în canalul Gurghiu, care alimentează cu apă brută Uzina de Apă Reghin”, mai precizează sursa citată.

Momentan alimentarea cu apă a populației nu este sistată. Autoritățile acționează în acest sens cu două motopompe .

„Două motopompe de mare capacitate suplimentează debitul și asigură continuitatea alimentării cu apă:

  • o Motopompa de 500 mc/h, pusă la dispoziție de ISU Mureș, captează apa din amonte de priza de apă și o pompează în canalul Gurghiu, pentru a alimenta uzina cu apă brută.
  • o Motopompa de 690 mc/h, aparținând Administrației Bazinale de Apă Mureș, a intrat deja în funcțiune și captează apa imediat aval de baraj și o pompează în canalul Gurghiu, pentru suplimentarea debitului și menținerea continuității alimentării.

Totodată, pe lângă utilajele deja aflate la fața locului, este în deplasare un excavator cu braț lung, care va interveni pentru curățarea zonei prizei de apă, în vederea limitării pătrunderii năboiului”, afirmă Apele Române.

