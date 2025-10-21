Centura ocolitoare a orașului Mizil va fi inaugurată miercuri, la ora 9.30, anunță Consiliul Județean Prahova. Aceasta a fost deja “recepționată” duminică de prahoveni, pe biciclete. Noua arteră în lungime de 7,4 km a costat peste 110 milioane de lei plus TVA și constituie o bornă importantă pentru finalizarea A7, care va lega sudul și estul României.

Noua arteră rutieră, cu o lungime de aproximativ 7,4 km, trece prin nordul orașului și conectează DJ 102K cu DN1B (E577), la ieșirea spre Buzău. Proiectul, în valoare de 110 milioane lei (fără TVA), finanțat prin Programul Național „Anghel Saligny” și fonduri ale Consiliului Județean Prahova, include 4 sensuri giratorii, două poduri și panouri fonoabsorbante în zonele locuite.

Se conturează operaționalizarea integrală a coridorului rutier București-Focșani

Virgiliu-Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, a invitat prahovenii duminica trecută, la o recepție inedită, marcată de o tură cu biciclete, role sau trotinete:

Circulația rutieră pe Lotul 2 al Autostrăzii A7, sectorul Mizil-Pietrosu (28,35 km), a fost deschisă oficial vineri, 17 octombrie, informează Construim România. Evenimentul se înscrie în operaționalizarea integrală a coridorului rutier București-Focșani, menit să reducă semnificativ timpii de deplasare și riscurile accidentelor pe ruta Ploiești-Buzău.

Deschiderea acestui tronson a fost posibilă după o perioadă marcată de provocări tehnice și întârzieri, cauzate în principal de problemele structurale la podul peste râul Sărata (km 38). Deși circulația ar fi putut fi permisă provizoriu încă din vară, autoritățile au ales varianta mai sigură – finalizarea lucrărilor suplimentare de consolidare și deschiderea fără restricții.

Potrivit Asociației Pro Infrastructura, contractul pentru Lotul 2, în valoare de 1,25 miliarde lei (fără TVA), a fost semnat în iunie 2022 cu asocierea Coni-Trace, având ca termen de execuție 20 de luni. Lucrările au început în august 2022, însă problemele legate de materialul neconform din gropile de împrumut și erorile de execuție la mai multe structuri au întârziat finalizarea cu peste un an față de termenul contractual, octombrie 2024.

Lotul 3 se apropie de final. Deschiderea completă până la Buzău este așteptată în noiembrie

Constructorul turc Nurol Makyol, care execută Lotul 3 Pietrosu – Buzău, a anunțat că deschiderea completă a circulației pe acest sector ar putea avea loc în următoarele 3-4 săptămâni, în funcție de condițiile meteo. În prezent, compania finalizează breteaua 6, care va asigura descărcarea directă în DN2/DN2B (Spătaru), la km 52. Aceasta ar putea fi deschisă în una-două săptămâni, oferind o legătură directă și completă între A7 și Buzău.

În final, se va evita tranzitul prin Mizil și alte localități de pe DN1B, iar timpii de deplasare se reduc cu circa 20 de minute pe fiecare sens.

Coridorul A7 va conecta sudul și estul României

Deschiderea tronsonului Mizil – Pietrosu aduce beneficii imediate pentru locuitorii din zonă. Traficul greu este scos din orașul Mizil, astfel că încărcarea pe DN1B, unul dintre cele mai periculoase drumuri din regiune, scade semnificativ. În ultimele 12 luni, acest drum a fost decorul mai multor accidente grave, inclusiv mortale. Timpul economisit pe relația Ploiești-Buzău va fi de minim 20 de minute în condiții normale și chiar mai mult la orele de vârf.

După deschiderea tronsoanelor din județul Buzău, DRDP Buzău va gestiona un total de 220 km de autostradă A7, de la km 0 până la Răcăciuni (Bacău). În prezent, rețeaua rutieră rapidă a României (autostrăzi și drumuri expres) ajunge la 1.353,4 kilometri, din care 83,54 km au fost inaugurați doar în 2025. În următoarea lună, odată cu finalizarea Lotului 3, legătura completă dintre Mizil și Buzău va fi funcțională, coridorul A7 urmând să devină principalul ax de mobilitate între sudul și estul României.

