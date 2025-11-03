Prima pagină » Social » Debit la jumătate pe Dunăre. Ambarcațiunile din portul turistic Corabia, trase la mal

Debit la jumătate pe Dunăre. Ambarcațiunile din portul turistic Corabia, trase la mal

Elena Ailuţoaei
03 nov. 2025, 14:27, Social
Debit la jumătate pe Dunăre. Ambarcațiunile din portul turistic Corabia, trase la mal
Galerie Foto 6
Debit Corabia

Dunărea este plină de dune de nisip chiar și toamna. Anul acesta, seceta de pe fluviul Dunărea face ca albia să fie plină de dune de nisip, chiar dacă nu mai este vară.

Localnicii de la Corabia (județul Olt) spun că Dunărea este mai seacă decât pe perioada verii. Observația din teren are legătură cu fenomenul secării fluviului în urma scăderii debitului.

Fluviul care traversează 7 țări europene a secat din nou

Oamenii susțin că în urmă cu două – trei săptămâni a crescut brusc debitul Dunării, dar doar pentru două zile. Apoi fluviul a secat din nou.

Secarea Dunării a creat dune de nisip

La Corabia debitul este 2649 mc/secundă, sub media multianuală a lunii noiembrie de 4650 mc/secundă. Din cauza debitului scăzut, o nava cu pasageri a eșuat pe 30 octombrie pe Dunăre, la Gârla Mare! 181 de pasageri și 53 de membri ai echipajului se aflau în navă. Ambaracțiunea a fost pusă în mișcare spre Viena.

Navigația este perturbată

Dune de nisip, ambarcațiuni ancorate și navigație perturbată, acestea sunt problemele din Corabia, după ce debitul Dunării a scăzut drastic.

Dunărea a secat la Corabia

„Din portul turistic au fost scoase ambarcațiunile și le-am pus la dispoziție pe malul nostru unde să își ancoreze ambarcațiunile. Acolo avem o problemă, deocamdată, pentru că nu putem intra cu draga pentru a decolmata, dar există un proiect în derulare al portului comercial. În momentul în care se va draga pentru portul comercial, se va decolmata canalul acela de intrare în portul turistic”, spune Sorin Ciucu, viceprimarul din portul Corabia.

De adăugat că, tot din cauza nivelului scăzut, bacul de la Bechet nu a funcționat timp de 3 zile.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Proiectul „Fast Danube 2” intră în linie dreaptă. Ciprian Șerban: Vom avea o creștere estimată de 20% a volumului de mărfuri transportate pe Dunăre

Aberație legislativă sau „protecție a mediului”. Cum au ajuns liliecii și ciocănitorile să BLOCHEZE construcția unui pod peste Dunăre

Citește și

VIDEO Scene REVOLTĂTOARE într-un centru pentru persoane cu dizabilități. Angajat filmat în timp ce lovește cu picioarele un pacient
10:51
Scene REVOLTĂTOARE într-un centru pentru persoane cu dizabilități. Angajat filmat în timp ce lovește cu picioarele un pacient
Gândul de Vreme Vremea se RĂCEȘTE în toate regiunile. ANM a transmis, pentru Gândul, unde își vor face apariția și ploile
09:30
Vremea se RĂCEȘTE în toate regiunile. ANM a transmis, pentru Gândul, unde își vor face apariția și ploile
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Digi24
Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cum se poziționează Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Click
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
Digi24
Fostă membră SOS, reținută împreună cu soțul ei după ce ar fi agresat doi vecini în vârstă, apoi le-ar fi confiscat telefoanele
Cancan.ro
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și ce face Jaclyn Smith. Continuă să impresioneze cu frumusețea sa
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Descopera.ro
Tot mai tinere, tot mai transformate: Generația care își face lifting facial înainte de 30 de ani
ECONOMIE Nazare recunoaște că schimbă conducerea ANAF în funcție de informațiile de la serviciile secrete
15:44
Nazare recunoaște că schimbă conducerea ANAF în funcție de informațiile de la serviciile secrete
FLASH NEWS Anca ALEXANDRESCU candidată la Primăria Capitalei, traduce semnalul lui Georgescu: „Mesajul către oameni este să se implice și să nu mai stea în case”
15:40
Anca ALEXANDRESCU candidată la Primăria Capitalei, traduce semnalul lui Georgescu: „Mesajul către oameni este să se implice și să nu mai stea în case”
EXTERNE O sculptură veche de mii de ani va fi returnată Egiptului. Noul Muzeu de Arheologie vrea să aducă acasă artefactele păstrate în alte țări
15:40
O sculptură veche de mii de ani va fi returnată Egiptului. Noul Muzeu de Arheologie vrea să aducă acasă artefactele păstrate în alte țări
POLITICĂ Ponta îi ia APĂRAREA lui Georgescu după boicotul alegerilor: Nu mai acceptă să fie folosit, parazitat sau „sorbit” de vampirii și lipitorile politice
15:11
Ponta îi ia APĂRAREA lui Georgescu după boicotul alegerilor: Nu mai acceptă să fie folosit, parazitat sau „sorbit” de vampirii și lipitorile politice
ECONOMIE Euro se îndreaptă către noi maxime istorice. BNR a făcut anunțul oficial astăzi: leului îi slăbește puterea
15:07
Euro se îndreaptă către noi maxime istorice. BNR a făcut anunțul oficial astăzi: leului îi slăbește puterea
TURISM Cât costă o noapte de cazare la CRAIOVA, orașul cu cel mai frumos târg de Crăciun din țară
15:04
Cât costă o noapte de cazare la CRAIOVA, orașul cu cel mai frumos târg de Crăciun din țară