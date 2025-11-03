Dunărea este plină de dune de nisip chiar și toamna. Anul acesta, seceta de pe fluviul Dunărea face ca albia să fie plină de dune de nisip, chiar dacă nu mai este vară.

Localnicii de la Corabia (județul Olt) spun că Dunărea este mai seacă decât pe perioada verii. Observația din teren are legătură cu fenomenul secării fluviului în urma scăderii debitului.

Fluviul care traversează 7 țări europene a secat din nou

Oamenii susțin că în urmă cu două – trei săptămâni a crescut brusc debitul Dunării, dar doar pentru două zile. Apoi fluviul a secat din nou.

La Corabia debitul este 2649 mc/secundă, sub media multianuală a lunii noiembrie de 4650 mc/secundă. Din cauza debitului scăzut, o nava cu pasageri a eșuat pe 30 octombrie pe Dunăre, la Gârla Mare! 181 de pasageri și 53 de membri ai echipajului se aflau în navă. Ambaracțiunea a fost pusă în mișcare spre Viena.

Navigația este perturbată

Dune de nisip, ambarcațiuni ancorate și navigație perturbată, acestea sunt problemele din Corabia, după ce debitul Dunării a scăzut drastic.

„Din portul turistic au fost scoase ambarcațiunile și le-am pus la dispoziție pe malul nostru unde să își ancoreze ambarcațiunile. Acolo avem o problemă, deocamdată, pentru că nu putem intra cu draga pentru a decolmata, dar există un proiect în derulare al portului comercial. În momentul în care se va draga pentru portul comercial, se va decolmata canalul acela de intrare în portul turistic”, spune Sorin Ciucu, viceprimarul din portul Corabia.

De adăugat că, tot din cauza nivelului scăzut, bacul de la Bechet nu a funcționat timp de 3 zile.

