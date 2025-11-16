O fată de 15 ani a murit, după ce s-a aruncat de la etajul 5 al unui bloc. Tragedia a avut loc în București, sub privirile îngrozite ale unor vecini. Copila ar fi fost singură acasă atunci când a recurs la gestul extrem.

Polițiștii au demarat verificări pentru a stabili circumstanțele în care s-a petrecut tragedia și care au fost motivele care au împins-o pe adolescentă pe geamul apartamentului.

Știre în curs de actualizare…

