O nouă țeapă a apărut pe OLX. Un bucureștean a fost lăsat fără bani pe Revolut, dar și fără adidași

21 nov. 2025, 12:47, Social
Un bucureștean avertizează asupra riscurilor tranzacțiilor online după ce a fost victima unei escrocherii în urma vânzării unei perechi de adidași pe platforma OLX.  

Potrivit postării sale, totul a început atunci când a fost contactat de un cumpărător interesat de produsul său de pe OLX și care susținea că se grăbește să plece din țară și dorește produsul cât mai repede posibil. Vânzătorul a insistat pentru plata prin sistemul aplicației, însă cumpărătorul a insistat să transfere banii direct.

Ce a pățit un bucureștean care și-a vândut adidașii pe OLX

Deși vânzătorul a recunoscut că tranzacția i s-a părut ciudată, a continuat și a trimis adidașii cumpărătorului printr-o aplicație de ridesharing, mai ales că primise chiar și 100 de lei în plus față de prețul inițial, pentru a îi spori încrederea.

„Până să pot să îi trimit eu adidașii, îi spun că îi trimit prin Uber Delivery, dânsul fiind tot din București, îmi trimite și cu 100 de lei mai mult decât ceream pe ei”, povestește utilizatorul pe Reddit. „Până la urmă cere ca el să comande cu bolt delivery de la mine la el, eu nu aflu adresa lui, îi pun și adidașii și 100 de lei în comanda pe care o dau șoferului de bolt”, a mai adăugat acesta.

A doua zi el s-a trezit că banii trimiși prin transfer bancar erau blocați. După o oră de discuții cu suportul băncii, s-a constatat că nu sunt suficiente dovezi pentru a recupera suma. În urma incidentului, vânzătorul a rămas și fără adidași și fără bani, iar cumpărătorul și-a șters contul de OLX și nu mai poate fi contactat în niciun fel.

„Știu că am fost neatent, chiar naiv, însă împărtășesc cu voi ca să nu pățiți ca mine: vindeți strict prin OLX sau față în față, cu banii în mână”, își încheie mesajul utilizatorul.

