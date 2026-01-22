Prima pagină » Social » Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei

Ruxandra Radulescu
22 ian. 2026, 15:41, Social
Prefectul din Satu Mare a anunțat anularea a sute de dosare de handicap, în urma unor verificări realizate de anumite „instituții”. Potrivit acestuia, măsura ar duce la economii anuale de peste 9,3 milioane de lei. 

Altfatter Tamas, prefectul UDMR din Satu Mare, a precizat că au fost anulate 432 de dosare de handicap din cele peste 1000, analizate. Printre românii care au pierdut ajutorul financiar se numără și cei cu handicap grav ce necesită asistent personal.

„În ultima parte a anului 2025, la nivelul judeţului Satu Mare au fost reanalizate în cadrul unei acţiuni comune de verificare cu alte instituţii un număr de 1103 dosare de încadrare în grad de handicap, peste 432 de dosare fiind anulate.

Dintre tipurile de dosare, cele mai multe reîncadrate sau anulate sunt cele care privesc indemnizaţia pentru handicap grav cu asistent personal (205 anulate din 551), handicap accentuat (169 anulate din 410) şi handicap grav fără asistent personal (26 din 76).

Trebuie menţionat că aceste scăderi se datorează în primul rând reevaluării documentelor medicale din dosarele beneficiarilor, dar există şi situaţii de deces, precum şi cazuri în care drepturile au fost suspendate din cauza neprezentării la convocarea pentru reevaluare”, precizează sursa citată.

Economia calculată la bugetul de stat ar fi de 780.000 de lei lunar şi peste 9,3 milioane anual.

„Având în vedere cuantumul lunar total al drepturilor (3302 lei pentru handicap grav cu însoţitor, 728 lei pentru handicap grav fără însoţitor, 496 lei pentru handicap accentuat şi 80 lei pentru handicap mediu), rezultă că economia lunară la bugetul de stat este de 781.902 lei, respectiv 9.382.824 lei anual”, a mai arătat Prefectura.

Prefectul Altfatter Tamas a precizat că acţiunea de reverificare a dosarelor de încadrare în grad de handicap continuă.

„Economia anuală de peste 9,3 milioane de lei nu reprezintă doar o cifră, ci resurse care trebuie direcţionate cu integritate către cei aflaţi în nevoie critică. Corectitudinea în evaluarea documentelor medicale elimină abuzurile şi ne permite să oferim sprijin sustenabil şi demn celor care depind de acest ajutor pentru traiul de zi cu zi.

Respectul pentru lege şi transparenţa în utilizarea fondurilor de stat sunt singurele garanţii că sistemul de protecţie socială rămâne echitabil. Nu putem accepta ca resursele comunităţii să fie irosite, în timp ce datoria noastră morală şi legală este să ne asigurăm că niciun cetăţean îndreptăţit nu este lăsat în urmă din cauza unui sistem nefuncţional”, a declarat prefectul Altfatter Tamas.

Mediafax
