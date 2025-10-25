Prima pagină » Social » Prețurile de la restaurantul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți

25 oct. 2025, 17:24, Social
Simona Halep poate spune că a dat lovitura în materie de afaceri după ce s-a retras din tenis. Sportiva a făcut investiții impresionante în domeniul Horeca.

Simona Halep ar putea să trăiască liniștită din afacerile pe care le are în derulare, la doar 34 de ani, ea s-a orientat către domeniul Horeca, astfel că deține hoteluri, dar și restaurante.

Investițiile făcute de Simona Halep

Odată cu decizia de a se retrage din tenis, Simona are și mai mult timp liber să se ocupe de afacerile sale. De altfel, ea a făcut investiții importante în Horeca și vine cu servicii de înaltă calitate atât în hotelurile, cât și în restaurantele pe care le are.

Nici prețurile nu sunt unele de neglijat. La hotelul de patru stele pe care îl are în Poiana Brașov, care îi și poartă numele, o noapte de cazare poate să coste sute de lei, indiferent de perioada din calendar.

Complexul mai are însă și un restaurant. Cum arată prețurile de aici? Restaurantul „SiHA” din Poiana Brasov are un meniu variat, cu preparate atât românești, cât și internaționale. Iar surprinzător sau nu, prețurile nu se numără printre cele mai mari din Poiana Brașov.

Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la restaurantul ei

Mai exact, vorbim despre niște prețuri medii pentru mâncare, dacă ar fi să facem o comparație cu alte locații din zonă. Astfel, cine ajunge la restaurantul deținut de Simona Halep și vrea să mănânce un șnițel de pui cu cartofi prăjiți, va scoate din buzunar 54 de lei.

Același preț îl au și pulpele de pui la ceaun cu sos de usturoi și mămăliguță. De cealaltă parte, porție de carne la garniță cu mămăliguță și sos de usturoi, costă ceva mai mult, mai exact 65 de lei.

În meniu se regăsesc însă și preparate mai sofisticate. Astfel, cine vrea să savureze delicatese va avea des scos din buzunar chiar și aproape 200 de lei pentru o porție. În această categorie avem antricotul Black Angus cu hibri la tigaie.

Ce preparate mai sunt în meniu

Un alt preparat vedetă din meniu sunt cotletele de berbecuț cu barot de fistic, cartof zdrobit și piure de mazăre cu mentă, la prețul de 139 de lei.

