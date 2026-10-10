Călugărul Efrem Băndărică de la Mănăstirea Dervent, din județul Constanța, este renumit pentru arta sa culinară, fiind și autorul mai multor cărți de bucate vândute în mii de exemplare. Monahul uimește prin rețetele sale deseori inedite, care mizează pe ingrediente naturale și arome surprinzătoare. Morcovii, de exemplu, pot fi transformați într-o dulceață fină și perfect aromată.

Monahul bucătar de la Mănăstirea Dervent, din Dobrogea, este apreciat pentru preparatele sale creație proprie, în care dă frâu liber imaginației și talentului dovedit de cărțile de bucate publicate.

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Acum, acesta propune o savuroasă rețetă de dulceață de morcovi, un desert care surprinde prin combinația exotică de ingrediente. Rondelele de morcov proaspăt sunt fierte lent cu zahăr și suc natural de portocale, aroma fiind completată de lămâie și cuișoare, potrivit Adevărul.

Un mix de arome inedite

Pentru această rețetă sunt necesare:

3 kilograme de morcovi,

1,5 kilograme de zahăr

2 litri de suc natural de portocale, de preferință obținut din portocale cumpărate din Grecia.

Se mai folosesc sucul de la o lămâie, o linguriță de pudră obținută din coji de lămâi naturale și câteva cuișoare.

Cum se prepară dulceața de morcovi

Se aleg morcovi sănătoși. Aceștia se curăță, se spală și se taie în rondele cât mai uniforme. Feliile nu trebuie să fie nici prea subțiri, pentru a nu se zdrobi în timpul fierberii, dar nici prea groase.

Cratița se pune la foc mic, iar dulceața se lasă să fiarbă încet. Compoziția trebuie amestecată din când în când, cu grijă, pentru ca rondelele de morcov să nu fie zdrobite. Dulceața se fierbe până când morcovii devin fragezi, lucioși și ușor translucizi, iar sucul de portocale împreună cu zahărul se transformă într-un sirop bine legat.

Cum verifici dacă dulceața este gata

Pentru a verifica consistența siropului, proba pe o farfurioară rece oferă acuratețe.

„Dacă siropul rămâne legat după răcire și nu se împrăștie imediat, dulceața este gata. Cuișoarele se scot înainte de umplerea borcanelor. Dulceața se pune fierbinte în borcane sterilizate, se închid bine și se lasă să se răcească lent”, explică monahul Efrem Băndărică.

Rezultatul este o dulceață apetisantă cu rondele de morcov lucioase, în care gustul dulce este completat de aroma citricelor și de nota exotică a cuișoarelor.