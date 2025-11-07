Prima pagină » Social » România luptă cu poluarea prin promisiuni. Suntem pe primul loc în clasamentul UE, cu cel mai ridicat grad de poluare

07 nov. 2025, 12:05, Social
România luptă cu poluarea prin promisiuni. Suntem pe primul loc în clasamentul UE, cu cel mai ridicat grad de poluare

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că românii vor putea ști ce aer respiră în timp real. Potrivit Agenţiei Europene de Mediu, România se situează pe primul loc în clasamentul UE cu cel mai ridicat grad de poluare. 

Ţara noastră are o concentraţie medie de particule în suspensie de 16, în timp ce ale altor ţări precum Bulgaria, Cipru şi Polonia se află la 15. Cel mai mic grad de poluare este în Estonia, unde PM 2,5 (particule în suspensie) atinge nivelul 4.

România se aliniază standardelor europene privind informarea publicului

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță lansarea în consultare publică a proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1818/02.10.2020. Acesta vizează aprobarea indicilor de calitate a aerului – sistemul de codificare utilizat pentru informarea publicului asupra calității aerului în România. Datele vor fi publicate cu medii orare, nu cu media ultimelor 24 de ore, mai punctează Diana Buzoianu.

„Calitatea aerului este unul dintre cei mai importanți indicatori de sănătate publică. Actualizarea acestui ordin nu este doar o măsură tehnică, ci un pas esențial pentru a furniza cetățenilor informații corecte, comparabile la nivel european și ușor de înțeles. Acum câteva săptămâni, în timp ce în 3 cartiere din București nu se putea respira pe stradă din cauza unui incendiu la o hală, senzorii oficiali erau toți verzi. De ce? Pentru că astăzi ei măsoară media poluanților în ultimele 24 de ore – așa cum au fost stabilite normele tehnice acum prea mulți ani.

Or, oamenii se uită pe aceste date pentru a afla ce aer respiră în acel moment. Astăzi am pus în transparență modificarea ordinului Ministerului Mediului tocmai pentru a se prelua pe viitor mediile orare, nu la 24 de ore. Datele orare, bazate pe metodologii armonizate la nivelul Uniunii Europene, ne permit să reacționăm mai rapid și mai eficient în protejarea sănătății populației”, a precizat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și pădurilor.

Ce prevăd noile standarde europene

Astfel, prin modificările propuse, România se aliniază complet standardelor europene privind informarea publicului și raportarea datelor în timp real către Comisia Europeană și Agenția Europeană a Mediului. Concret, sunt prevăzute:

  • actualizarea domeniilor de concentrație pentru poluanții monitorizați (PM₂.₅, PM₁₀, NO₂, O₃, SO₂), în conformitate cu metodologia EAQI revizuită;
  • trecerea la calculul orar al indicelui de calitate a aerului, inclusiv pentru particulele în suspensie (PM₁₀ și PM₂.₅), în locul mediei mobile pe 24 de ore utilizate până acum;
  • asigurarea unei corelări între poluanți pe baza riscului de mortalitate echivalent, pentru o evaluare mai precisă a impactului asupra sănătății; armonizarea prezentării datelor naționale cu platforma europeană oficială

Cum se interpretează indicii de calitate a aerului

În acest proiect de act normativ au fost introduse mesaje pentru populație aferente fiecărui indice de calitate a aerului, aceștia fiind numerotați de la 1 la 6.

  • De exemplu, pentru populația generală, la Indice 1, este prevăzut următorul mesaj: „Calitatea aerului este bună. Bucurați-vă de activitățile obișnuite în aer liber”.
  • Pentru populația generală, Indice 6, mesajul este „Reduceți activitățile fizice în aer liber”.
  • De asemenea, pentru populația sensibilă, la Indice 1, mesajul este „Calitatea aerului este bună. Bucurați-vă de activitățile obișnuite în aer liber”, în timp ce pentru Indice 6, mesajul va fi „Evitați activitățile fizice în aer liber”.

După adoptarea actului normativ va fi necesară modificarea platformei oficiale pentru a putea urca live datele orare ale poluanților. Proiectul de act normativ și referatul sunt disponibile pe site-ul instituției: https://mmediu.ro/transparenta/proiecte-acte-normative/proiect-de-ordin-al-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor-pentru-modificarea-si-completarea-ordinului-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor-nr-1818-2020-privind-aprobarea-indicilor-de-calitat/. Observațiile și propunerile pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului, mai anunță ministerul.

