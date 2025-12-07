Un membru al unei secții de votare este cercetat pentru fraudă după ce a votat cu reședința expirată. Alte 6 persoane sunt cercetate

Poliția Capitalei cercetează un membru al comisiei de votare de la Secția 1065 din cadrul Școlii Gimnaziale „Adrian Păunescu” pentru fraudă la vot, după ce a votat duminică cu reședința expirată. Alte șase persoane sunt cercetate tot pentru fraudă și tentativă de fraudă.

„Polițiștii Secției 22 Poliție au fost sesizați pe 7 decembrie că o persoană și-ar fi exercitat dreptul la vot fără să aibă acest drept”, au declarat autoritățile.

Verificările au confirmat că persoana în cauză, membru al comisiei electorale, avea viza de reședință expirată, potrivit surselor MEDIAFAX.

Cazul se înscrie în seria de sesizări privind votul ilegal în București, unde mai multe persoane au încercat să voteze fără să îndeplinească condițiile legale privind domiciliul sau reședința valabilă.

Alte șase persoane sunt cercetate pentru fraudă

Poliția Capitalei cercetează alte șase persoane pentru fraudă la vot sau tentativă la fraudă, după ce au votat duminică deși nu aveau acest drept.

Cei cercetați au domiciliul în alt județ, iar adresa de reședință în București a fost stabilită cu mai puțin de șase luni înainte de data scrutinului. Două persoane au votat cu viza de reședință expirată.

Cazurile au fost identificate la secțiile de votare din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 112, Școlii Gimnaziale Cezar Boliac, Liceului Teoretic Dante Alighieri, Școlii Gimnaziale nr. 39, Liceului Miguel de Cervantes și Școlii Gimnaziale nr. 102.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Polițiștii bucureșteni au înregistrat deja zece incidente electorale. Care sunt principalele ilegalități constatate de autorități

Președintele Nicușor Dan pleacă mâine în prima vizită oficială în Franța, de la preluarea mandatului. Sursele Gândul au declarat în exclusivitate că pe agendă se află bilaterala cu Macron, întâlniri cu primărița Parisului, dar și cu românii stabiliți în Franța

Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Peste 35.000 de persoane au votat deja

Fotografii la buletinul de vot, vot fără drept, turism electoral. MAI a raportat mai multe incidente în secțiile de votare din București și din alte localități