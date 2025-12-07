Prima pagină » Social » Un membru al unei secții de votare este cercetat pentru fraudă după ce a votat cu reședința expirată. Alte 6 persoane sunt cercetate

Oana Zvobodă
07 dec. 2025, 14:52, Social
Poliția Capitalei cercetează un membru al comisiei de votare de la Secția 1065 din cadrul Școlii Gimnaziale „Adrian Păunescu” pentru fraudă la vot, după ce a votat duminică cu reședința expirată. Alte șase persoane sunt cercetate tot pentru fraudă și tentativă de fraudă.

„Polițiștii Secției 22 Poliție au fost sesizați pe 7 decembrie că o persoană și-ar fi exercitat dreptul la vot fără să aibă acest drept”, au declarat autoritățile.

Verificările au confirmat că persoana în cauză, membru al comisiei electorale, avea viza de reședință expirată, potrivit surselor MEDIAFAX.

Cazul se înscrie în seria de sesizări privind votul ilegal în București, unde mai multe persoane au încercat să voteze fără să îndeplinească condițiile legale privind domiciliul sau reședința valabilă.

Alte șase persoane sunt cercetate pentru fraudă

Poliția Capitalei cercetează alte șase persoane pentru fraudă la vot sau tentativă la fraudă, după ce au votat duminică deși nu aveau acest drept.

Cei cercetați au domiciliul în alt județ, iar adresa de reședință în București a fost stabilită cu mai puțin de șase luni înainte de data scrutinului. Două persoane au votat cu viza de reședință expirată.

Cazurile au fost identificate la secțiile de votare din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 112, Școlii Gimnaziale Cezar Boliac, Liceului Teoretic Dante Alighieri, Școlii Gimnaziale nr. 39, Liceului Miguel de Cervantes și Școlii Gimnaziale nr. 102.

