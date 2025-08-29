Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?!

PSD demarează inițiativa pentru eliminarea CASS la pensie! De asemenea, mamele ar putea fi scutite de plata asigurărilor, scrie newsweek.ro.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, demarează demersurile pentru creșterea plafonului de la care se aplică CASS la pensie.

Acesta anunță că vrea chiar anularea completă a CASS la pensie! Mai mult, mamele care au copii ar urma să fie scutite de plata asigurărilor de sănătate.

În cel mai rău caz, social-democrații vor accepta ca pragul de impunere a CASS la pensie să crească.

Sunt vizați în primul rând pensionarii, care sunt în număr de 4,7 milioane.

Budăi a mai spus că vrea să ridice pragul de aplicare al CASS de la o pensie de 3.000 de lei la 4.000 de lei.

Astfel, 800.000 de pensionari nu ar mai plăti CASS la pensie. De asemenea, pensionarii cu pensii peste 4.000 de lei vor plăti automat o sumă mai mică la asigurările de sănătate.

Prioritatea lui Budăi este „ „ridicarea plafonului pentru pensionarii care plătesc CASS de la 3.000 la 4.000 de lei, dacă nu chiar eliminarea totală a contribuției.”

În consecință, prin eliminarea definitivă a CASS, 1,8 milioane de pensionari nu vor mai plăti deloc CASS.

În sprijinul mamelor

Budăi și PSD vor să facă în așa fel încât mamele care au copii mici de crescut să fie scutite de CASS: „scutire pentru mamele însărcinate care își cresc copiii și sunt în perioada în care beneficiază de ICC (indemnizație de creștere a copilului)”.

Anunțul potrivit căruia se va reține la sursă CASS din indemnizația primită de părinții aflați în concediu de creștere copilului. Plătesc CASS persoane fizice aflate în concediu de acomodare, privind procedura adopției.

PSD forțează creșterea pragului de la care să se aplice CASS, de la 3.000 de lei la 4.000 de lei, lucru care s-ar putea întâmpla în lunile octombrie – noiembrie 2025.

