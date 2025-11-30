Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Cristina Pîrv, ambasador al Confederației Europene de Volei: „Cred că am făcut 100.000 de kilometri în acest an”

Gala Mari Sportivi ProSport 2025. Cristina Pîrv, ambasador al Confederației Europene de Volei, a fost prezentă la gala organizată de ProSport, acolo unde a precizat că anul 2025 a fost „un an cu foarte mulți kilometri”.

Fosta mare voleibalistă a mărturisit în cadrul galei ProSport că, reprezentând sportul la nivel internațional, cât și la nivel național, a parcurs în jur de 80.000 – 100.000 de kilometri în 2025. Cristina Pîrv a precizat că se simte mândră și bucuroasă pentru că are ocazia să reprezinte sportul românesc atât la nivel intern, cât și în lume.

„Cred că am făcut vreo 80.000, poate 100.000 de kilometri”

„2025 a fost un an cu foarte mulți kilometri. Cred că am făcut vreo 80.000, poate 100.000 de kilometri. Bineînțeles, reprezentând sportul și sportul românesc. Și, mă simt foarte bucuroasă și mândră că pot să reprezint încă sportul românesc și la nivel internațional, nu numai la nivel național. Cred că vreau să termin acum anul bine, să mă odihnesc puțin. Și pe 2026, clar, vreau să dăm măcar două, trei jucătoare la echipa națională a României. Chiar au fost propuse și mă bucur foarte mult. Și, bineînțeles, să creștem cât mai multe jucătoare și să vină cât mai mulți copii și tineri la sport. Comparația mea cu Hagi e simplă. Întotdeauna m-am oglindit în el, pentru că el este o somitate aici la noi, la noi în România și la nivel internațional. Și, e clar că trebuie să ne uităm la cei mai buni. Mă bucur că am putut să iau puțin exemple E clar că avem ceva în comun, pentru că avem, cred, aceeași mentalitate. Și mentalitatea care tu ți-o creezi în fotbal, sigur, o folosim și la volei”, a precizat Cristina Pîrv.

