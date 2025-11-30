Prima pagină » Sport » Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Cristina Pîrv, ambasador al Confederației Europene de Volei: „Cred că am făcut 100.000 de kilometri în acest an”

Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Cristina Pîrv, ambasador al Confederației Europene de Volei: „Cred că am făcut 100.000 de kilometri în acest an”

30 nov. 2025, 13:41, Sport

Gala Mari Sportivi ProSport 2025. Cristina Pîrv, ambasador al Confederației Europene de Volei, a fost prezentă la gala organizată de ProSport, acolo unde a precizat că anul 2025 a fost „un an cu foarte mulți kilometri”.

Fosta mare voleibalistă a mărturisit în cadrul galei ProSport că, reprezentând sportul la nivel internațional, cât și la nivel național, a parcurs în jur de 80.000 – 100.000 de kilometri în 2025. Cristina Pîrv a precizat că se simte mândră și bucuroasă pentru că are ocazia să reprezinte sportul românesc atât la nivel intern, cât și în lume.

„Cred că am făcut vreo 80.000, poate 100.000 de kilometri”

„2025 a fost un an cu foarte mulți kilometri. Cred că am făcut vreo 80.000, poate 100.000 de kilometri. Bineînțeles, reprezentând sportul și sportul românesc. Și, mă simt foarte bucuroasă și mândră că pot să reprezint încă sportul românesc și la nivel internațional, nu numai la nivel național.

Cred că vreau să termin acum anul bine, să mă odihnesc puțin. Și pe 2026, clar, vreau să dăm măcar două, trei jucătoare la echipa națională a României. Chiar au fost propuse și mă bucur foarte mult. Și, bineînțeles, să creștem cât mai multe jucătoare și să vină cât mai mulți copii și tineri la sport.

Comparația mea cu Hagi e simplă. Întotdeauna m-am oglindit în el, pentru că el este o somitate aici la noi, la noi în România și la nivel internațional. Și, e clar că trebuie să ne uităm la cei mai buni. Mă bucur că am putut să iau puțin exemple E clar că avem ceva în comun, pentru că avem, cred, aceeași mentalitate. Și mentalitatea care tu ți-o creezi în fotbal, sigur, o folosim și la volei”, a precizat Cristina Pîrv.

Autorul recomandă:

GALA Mari Sportivi ProSport 2025.  Irina Deleanu, șefa Federației Române de Gimnastică Ritmică: „Aș vrea să fim lăsați să construim în continuare”

Gala Mari Sportivi ProSport 2025.  Alin Petrache, declarații despre Cupa Națiunilor la rugby: „Acest campionat nou va aduce meciuri puternice”

Gala Mari Sportivi ProSport 2025. Președintele de la Farul, Gică Popescu, mesaj războinic înainte de meciul cu FCSB: „Avem șanse mari să câștigăm”

Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a făcut radiografia anului sportiv 2025 la Gala Mari Sportivi ProSport: „S-au făcut planuri pentru viitor”

Cristina Pîrv, mesaj emoționant pentru Gică Hagi la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Avem ceva în comun, mentalitatea”

Recomandarea video

Mediafax
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Cancan.ro
Primele imagini cu gemenele Indiggo din AREST! Cu greu le mai recunoști
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache
Mediafax
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Click
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Cancan.ro
Veste ȘOC din SUA: Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie și… 😲 😲 😲
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme: „Vreau să fiu slabă ca Victoria Beckham”! N-o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Efectul Batman: de ce oamenii se comportă mai frumos în prezența unui „supererou”
FLASH NEWS O nouă gafă a lui Nicușor Dan. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele a întins mâna să dea noroc, în loc să salute militar
14:14
O nouă gafă a lui Nicușor Dan. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele a întins mâna să dea noroc, în loc să salute militar
Gândul de Vreme Cum va fi vremea până la jumătatea lui decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Temperaturi maxime și minine
14:11
Cum va fi vremea până la jumătatea lui decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Temperaturi maxime și minine
VIDEO Momentele COLORATE ale Zilei Naționale: Îmbrânceli cu jandarmii la Alba Iulia / Suveraniștii, dezbinați: „Marș la ruși!”/ Pălăria galbenă-lămâie care a distras atenția de la paradă / Nicușor Dan, din nou, încurcat de protocol
14:10
Momentele COLORATE ale Zilei Naționale: Îmbrânceli cu jandarmii la Alba Iulia / Suveraniștii, dezbinați: „Marș la ruși!”/ Pălăria galbenă-lămâie care a distras atenția de la paradă / Nicușor Dan, din nou, încurcat de protocol
VIDEO Diana Șoșoacă a venit la Alba Iulia într-o șubă ciobănească. Fanii i-au strigat numele și au fluturat drapele cu chipul ei și al lui Călin Georgescu
13:51
Diana Șoșoacă a venit la Alba Iulia într-o șubă ciobănească. Fanii i-au strigat numele și au fluturat drapele cu chipul ei și al lui Călin Georgescu
DEZVĂLUIRI La un borș ucrainean în clubul exclusivist al lui Steve Witkoff, americanii și ucrainenii s-au lovit de 2 probleme sensibile: NATO și cedarea de teritorii. CNN dezvăluie detalii din negocierile de pace
13:33
La un borș ucrainean în clubul exclusivist al lui Steve Witkoff, americanii și ucrainenii s-au lovit de 2 probleme sensibile: NATO și cedarea de teritorii. CNN dezvăluie detalii din negocierile de pace
SĂRBĂTORI Daniel Băluță anunță startul sărbătorilor de iarnă în Sectorul 4. Milioane de beculețe și 5.000 de instalații: „Aprindem luminițele festive!”
13:27
Daniel Băluță anunță startul sărbătorilor de iarnă în Sectorul 4. Milioane de beculețe și 5.000 de instalații: „Aprindem luminițele festive!”

Cele mai noi