Fotbalul românesc are trei formații în Europa, FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Dar, Gigi Becali le-a transmis rivalilor din Superliga că nu vrea ca echipele lor să se califice în competițiile europene.

Universitatea Craiova și CFR Cluj trebuie să mai treacă de un tur pentru a ajunge în Conference League, iar FCSB luptă pentru un loc în Europa League.

Între Gigi Becali, Mihai Rotaru și Dan Șucu există un conflict recent pornit de la „cazul Edjouma”.

Mihai Rotaru a dezvăluit discuția avută cu Gigi Becali și a anunțat: „E un om rău și asta îl caracterizează”

„Da, dar cu totul și cu totul alte teme. Nu știu ce a zis el că am vorbit. M-a sunat ieri, într-adevăr. Ba nu, alaltăieri. Eu am zis să ne calificăm cu toții și el a zis să nu se califice decât ei. Zic Bine, mă, Gigi, atunci să fii sănătos!

Pe mine mă interesează nu să se califice în mod direct U Cluj, FCSB sau CFR. Pentru mine e important să se califice echipele românești. Pentru că e greu să pleci din turul 1 preliminar, turul 2 preliminar. Asta este singurul interes.

Dar el, așa cum a zis, este un om rău. Și răutatea îl caracterizează. Asta mi-a zis el. ‘Mihai, știu, eu sunt rău. Știu că ar fi bine să ne calificăm toți, dar eu nu vreau. Știu că așa e logic și e bine pentru fotbal, dar eu sunt rău. Sunt rău și nu vreau să vă calificați!’”, a dezvăluit Mihai Rotaru, finanțatorul celor de la Universitatea Craiova, la Fanatik.

FCSB e singura sigură de prezența în faza principală a unei competiții europene. Dacă nu trece de Aberdeen în play-off-ul Europa League, va ajunge în Conference League. CFR Cluj va juca pentru calificarea în Conference League cu Hacken (Suedia), iar Universitatea Craiova se va lupta cu Bașakșehir (Turcia).

