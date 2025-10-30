Cum va fi vremea astăzi. ANM, noi precizări pentru Gândul: „În mod obișnuit ar trebui să avem alte temperaturi”

Vremea se menține frumoasă, la sfârșit de octombrie, dar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis și un cod galben pentru vânt puternic, iar viteza la rafală ajunge la 90 – 120 km/h.

Codul galben emis de ANM la ora 06:34 vizează județul Cluj, zona de munte de peste 1.800 m, și este valabil până la ora 12.00.

ANM: „Se mai adună și nori”

Gândul prezintă ultimele informații despre vreme, oferite de meteorologul de serviciu al ANM la ora 09:00.

„Astăzi, pe 30 octombrie, avem o vreme mult mai caldă decât ar trebui să fie acum, la final de octombrie, temperaturi de la 15 grade în estul Transilvaniei până la 24 de grade în Bărăgan și Dobrogea, 23 de grade și în Capitală.

În mod obișnuit ar trebui să avem temperaturi între 10 și 17 grade . Sunt valori, acum, peste media climatologică.

. Sunt valori, acum, peste media climatologică. Ca aspect, o vreme în general frumoasă, dar se mai adună și nori, mai ales pe Crișana, Maramureș, nordul Transilvaniei. Ne așteptăm ca spre după-amiază, spre seară, să fie și ploi slabe izolate, nu pe suprafețe extinse, de scurtă durată.

Și vântul se intensifică, dar mai ales la munte, dar și pe litoral. O vreme bună, o vreme de toamnă frumoasă, însorită, o vreme foare caldă față de normalul perioadei”, a declarat Mihai Huștiu, meteorologul de serviciu ANM, pentu Gândul.

Cea mai scăzută temperatură, la ora 07:00, la Miercurea Ciuc

În această dimineață, cea mai scăzută temperatură din România s-a întregistrat la Miercurea Ciuc. Au fost minus 4 grade Celsius, iar ceața și-a făcut simțită prezența.

La polul opus s-a aflat Oradea, unde s-au înregistrat 13 grade, iar cerul era senin la ora 07:00.

În București, la aceeași oră

Dacă, la Arad, au fost 10 grade Celsius, la Timișoara au fost doar 5 grade, dar cerul era senin.

Ploile nu și-au făcut apariția în nicio zonă a țării, iar cerul a fost senin în cea mai mare parte a regiunilor.

RECOMANDAREA AUTORULUI: