Prima pagină » Știri » Sfârșitul de octombrie vine cu surprize meteo. ANM, pentru Gândul: „În toată țara”

Sfârșitul de octombrie vine cu surprize meteo. ANM, pentru Gândul: „În toată țara”

Cristian Lisandru
29 oct. 2025, 09:30, Știri
Sfârșitul de octombrie vine cu surprize meteo. ANM, pentru Gândul: „În toată țara”

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un cod galben de intensificări ale vântului pentru județele Suceava și Neamț, valabil până la ora 10.00, dar atenționarea nowcasting vizează doar zonele montane, la altitudini de peste 1.800 de metri.

Potrivit meteorologilor, intensificările vântului vor atinge, la rafală, viteze de 90 – 120 km/h.

În București, ziua de miercuri a debutat cu temperaturi destul de reci, iar Gândul prezintă prognoza meteo pentru astăzi, comunicată de meteorologul de serviciu al ANM.

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis că astăzi – 29 octombrie 2025 – vremea va fi, în general, frumoasă.

Ne așteaptă o zi frumoasă, plăcută, mult soare, iar vântul slăbește în intensitate.

  • Temperaturile urcă peste normal, până la 21 – 22 de grade prin partea de sud a țării.
  • Am avut, într-adevăr, parte de o dimineață rece, dar – așa cum spuneam – peste zi avem parte de o vreme superbă în toată țara, cu temperaturi peste normal.

Și în București avem parte de soare toată ziua, cu 20 de grade la amiază și vînt slab. Și în Capitală temperaturile sunt ceva mai mari decât ar fi normal”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură a dimineții

În această dimineață, la ora 07:00, au fost 0 grade la Ploiești (dar cer senin) și tot 0 grade – și ninsoare – la Iezer. Aceeași temperatură a fost înregistrată, potrivit ANM, și la Deva.

  • Temperatura cea mai ridicată din țară a fost la Bacău, respectiv 10 grade Celsius.

  • Au fost 3 grade la București, 4 grade la Craiova, 7 grade la Constanța și 8 grade la Sulina. În partea de sud și sud-vest a României, cerul a fost senin.
  • În partea de nord s-au înregistrat 8 grade la Baia Mare și 5 grade la Bistrița, în timp ce în Moldova au fost 8 grade la Iași, 7 grade la Vaslui și 8 grade la Suceava, cu cer parițial noros.

La primele ore ale dimineții, conform informațiilor transmise pe site-ul ANM, în nicio zonă din țară nu și-a făcut apariția ploaia de toamnă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

FLASH NEWS Zeci de mii de oameni ies la protest în fața Guvernului. „Jandarmii lui Predoiu” vor hotărî ce sloganuri se pot striga
07:46
Zeci de mii de oameni ies la protest în fața Guvernului. „Jandarmii lui Predoiu” vor hotărî ce sloganuri se pot striga
FLASH NEWS Kelemen Hunor a scăpat porumbelul, iar ICCJ și CSM au „sărit” pe Bolojan și pe el. Prins la înghesuială, liderul UDMR o sucește din nou
20:43
Kelemen Hunor a scăpat porumbelul, iar ICCJ și CSM au „sărit” pe Bolojan și pe el. Prins la înghesuială, liderul UDMR o sucește din nou
POLITICĂ Kelemen Hunor anunță că vor fi reduse cu 10% posturile ocupate din administrația centrală și locală
20:01
Kelemen Hunor anunță că vor fi reduse cu 10% posturile ocupate din administrația centrală și locală
POLITICĂ Sorin Grindeanu: Ne îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim
19:26
Sorin Grindeanu: Ne îndeamnă unii colegi de guvernare să facem moţiuni. Noi n-am intrat la guvernare ca să ieşim
GALERIE FOTO Întâlnire surprinzătoare la Palatul Victoria. Ce a vrut Bolojan să le spună Patriarhului Daniel și Patriarhului Ecumenic Bartolomeu
19:09
Întâlnire surprinzătoare la Palatul Victoria. Ce a vrut Bolojan să le spună Patriarhului Daniel și Patriarhului Ecumenic Bartolomeu
SĂNĂTATE Prima reacție a lui Alexandru Rogobete în cazul morții medicului Ștefania Szabo: Așteptăm raportul medico-legal
18:21
Prima reacție a lui Alexandru Rogobete în cazul morții medicului Ștefania Szabo: Așteptăm raportul medico-legal
Mediafax
Coreea de Nord anunță testarea unor rachete de croazieră
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Ucraina a aruncat în aer un baraj rusesc și a lăsat trupele lui Putin izolate
Mediafax
Istoricii spun că atenția lui Putin asupra Ucrainei atinge nivelul obsesiei / O nouă evaluare a serviciilor de informaţii din SUA: Putin nu e dispus să cedeze
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Ce substanță a fost detectată în gazul din jurul obiectului interstelar 3I/ATLAS?