Sfârșitul de octombrie vine cu surprize meteo. ANM, pentru Gândul: „În toată țara”

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un cod galben de intensificări ale vântului pentru județele Suceava și Neamț, valabil până la ora 10.00, dar atenționarea nowcasting vizează doar zonele montane, la altitudini de peste 1.800 de metri.

Potrivit meteorologilor, intensificările vântului vor atinge, la rafală, viteze de 90 – 120 km/h.

În București, ziua de miercuri a debutat cu temperaturi destul de reci, iar Gândul prezintă prognoza meteo pentru astăzi, comunicată de meteorologul de serviciu al ANM.

„

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis că astăzi – 29 octombrie 2025 – vremea va fi, în general, frumoasă.

„Ne așteaptă o zi frumoasă, plăcută, mult soare, iar vântul slăbește în intensitate.

Temperaturile urcă peste normal, până la 21 – 22 de grade prin partea de sud a țării.

Am avut, într-adevăr, parte de o dimineață rece, dar – așa cum spuneam – peste zi avem parte de o vreme superbă în toată țara, cu temperaturi peste normal.

Și în București avem parte de soare toată ziua, cu 20 de grade la amiază și vînt slab. Și în Capitală temperaturile sunt ceva mai mari decât ar fi normal”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură a dimineții

În această dimineață, la ora 07:00, au fost 0 grade la Ploiești (dar cer senin) și tot 0 grade – și ninsoare – la Iezer. Aceeași temperatură a fost înregistrată, potrivit ANM, și la Deva.

Temperatura cea mai ridicată din țară a fost la Bacău, respectiv 10 grade Celsius.

Au fost 3 grade la București, 4 grade la Craiova, 7 grade la Constanța și 8 grade la Sulina. În partea de sud și sud-vest a României, cerul a fost senin.

În partea de nord s-au înregistrat 8 grade la Baia Mare și 5 grade la Bistrița, în timp ce în Moldova au fost 8 grade la Iași, 7 grade la Vaslui și 8 grade la Suceava, cu cer parițial noros.

La primele ore ale dimineții, conform informațiilor transmise pe site-ul ANM, în nicio zonă din țară nu și-a făcut apariția ploaia de toamnă.

RECOMANDAREA AUTORULUI: