Bărbatul eliberat anul acesta din închisoare a fost arestat preventiv după ce a lovit cu pumnii şi picioarele un livrator, declarându-se nemulţumit de serviciile acestuia.

Victima a avut nevoie de 8-9 zile de îngrijiri medicale

„În urma administrării probatoriului, s-au stabilit următoarele: La data de 17.10.2025, în jurul orei 01:05, în timp ce se afla în dreptul unui imobil situat în sectorul 2, Bucureşti, pe fondul unor neînţelegeri legate de livrarea unei comenzi, inculpatul I.M.C. a exercitat acte de violenţă fizică asupra persoanei vătămate M.C.Ş., livrator Glovo, prin aceea că a lovit-o în repetate rânduri cu pumnii şi picioarele la nivelul capului, corpului şi membrelor inferioare, provocându-i leziuni traumatice evaluate la 8-9 (opt-nouă) zile de îngrijiri medicale”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti.

Agresiunea nu a fost una de natură rasistă

De precizat că agresiunea nu a avut la bază considerente etnice, livratorul fiind cetăţean român. Miercuri, 22 octombrie, Judecătoria Sectorului 2 a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a agresorului pentru o perioadă de 30 zile.

Potrivit autorităților, acesta este recidivist. A fost eliberat în ianuarie 2025 dintr-o pedeapsa de 6 ani şi 8 luni, pentru tentativă de omor. În ultimele luni, a luat naștere un adevărat fenomen de agresare a livratorilor, însă de regulă aceștia sunt livratori asiatici. Cel mai notoriu caz este al unui bucureștean care l-a atac sadic pe un livrator din Bangladesh, la finalul lunii august.

