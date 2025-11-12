Sunt semne de vreme mai bună, după câteva zile în care ploile și ceața au fost prezente în scenariul meteo autumnal. Nu a lipsit nici burnița. Meterologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță că temperaturile cresc ușor, iar aria ploilor se restrânge încetul cu încetul.
În această dimineață a fost ceață în județul Vaslui, iar ANM a emis un cod galben. Alina Șerbam, meteorolog de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi, 12 noiembrie 2025.
„Atât pe parcursul zilei de astăzi, cât și pe parcursul următoarelor două-trei, chiar patru zile, putem vorbi despre o vreme în general normală termic pentru regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime se vor situa între 9 – 10 și 13 – 14 grade.
În celelalte regiuni va fi o vreme determinată, foarte mult, de nebulozitate, pentru că, în momentul acesta, avem în extindere un regim anticiclonic care va determina ceață dimineața, care se poate transpune, după-amiaza, în nebulozitate și va influența foarte mult regimul termic.
Precipitațiile vor fi mai degrabă ploi slabe sau burnițe, asociate cu ceață sau cu nebulozitatea joasă, în zonele de câmpie, în mod deosebit, sau în depresiuni.
Minimele vor fi ușor negative în zona Transilvaniei, poate și ăn Maramureș, Crișana, la noapte.
Maxime de 18 – 19 grade în mai multe zone din țară, preponderent în sud și vest”, a precizat Alina Șerban, meteorolog de serviciu ANM.
„În București vom fi dominați de același regim anticiclonic care va determina, cumva, nebulozitatea.
În funcție de aceasta, vom înregistra temperaturile estimate sau ușor sub acestea.
Pentru astăzi – în jurul a 13 grade, mâine 13 – 14 grade și, ulterior, și în zona Capitalei se estimează o încălzire în weekend, undeva la 17 – 18, poate chiar 19 grade, iar minimele 2 – 4 grade.
Vom fi dominați de ceață – dimineața, noaptea -, nebulozitate stratiformă, probabil și o burniță sau ploaie slabă. Dar, în general, o vreme frumoasă”, a transmis, pentru Gândul, Alina Șerban – meteorolog de serviciu al ANM.
În această dimineață, la ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din România s-a înregistrat la Iezer – minus 2 grade Celsius -, iar ceața a fost prezentă în zonă.
La Craiova au fost 4 grade și a apărut burnița, la Drobeta-Turnu Severin au fost 7 grade, iar la Pitești și la Râmnicu Vâlcea s-au înregistrat, potrivit ANM, 4 grade Celsius. La Oradea, Arad și Timișoara au fost 6 grade Celsius în această dimineață, la ora 07:00.
RECOMANDAREA AUTORULUI: