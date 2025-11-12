Prima pagină » Știri » Meteorologii ANM au schimbat prognoza. Informații de ultimă oră pentru Gândul: „Avem în extindere un regim anticiclonic”

Meteorologii ANM au schimbat prognoza. Informații de ultimă oră pentru Gândul: „Avem în extindere un regim anticiclonic”

Cristian Lisandru
12 nov. 2025, 11:00, Știri
Meteorologii ANM au schimbat prognoza. Informații de ultimă oră pentru Gândul: „Avem în extindere un regim anticiclonic”

Sunt semne de vreme mai bună, după câteva zile în care ploile și ceața au fost prezente în scenariul meteo autumnal. Nu a lipsit nici burnița. Meterologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță că temperaturile cresc ușor, iar aria ploilor se restrânge încetul cu încetul.

În această dimineață a fost ceață în județul Vaslui, iar ANM a emis un cod galben. Alina Șerbam, meteorolog de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi, 12 noiembrie 2025.

Atât pe parcursul zilei de astăzi, cât și pe parcursul următoarelor două-trei, chiar patru zile, putem vorbi despre o vreme în general normală termic pentru regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime se vor situa între 9 – 10 și 13 – 14 grade.

În celelalte regiuni va fi o vreme determinată, foarte mult, de nebulozitate, pentru că, în momentul acesta, avem în extindere un regim anticiclonic care va determina ceață dimineața, care se poate transpune, după-amiaza, în nebulozitate și va influența foarte mult regimul termic.

  • În regiunile extracarpatice, temperaturile maxime vor fi, în general, între 12 – 13 și 16 – 17 grade, deci un pic mai mari, chiar și decât în mod normal pentru această dată.
  • Cele mai ridicate valori se vor înregistra în zonele de deal și de munte, în condiții de inversiune termică.

Precipitațiile vor fi mai degrabă ploi slabe sau burnițe, asociate cu ceață sau cu nebulozitatea joasă, în zonele de câmpie, în mod deosebit, sau în depresiuni.

Minimele vor fi ușor negative în zona Transilvaniei, poate și ăn Maramureș, Crișana, la noapte.

  • La nivel național, minimele se vor situa între minus 3 – minus 2 grade și 7 – 8 grade.
  • Sunt semne că în weekend vom avea o vreme chiar mai caldă decât în mod normal la această dată.

Maxime de 18 – 19 grade în mai multe zone din țară, preponderent în sud și vest”, a precizat Alina Șerban, meteorolog de serviciu ANM.

Cum va fi vremea în București

„În București vom fi dominați de același regim anticiclonic care va determina, cumva, nebulozitatea.

În funcție de aceasta, vom înregistra temperaturile estimate sau ușor sub acestea.

Pentru astăzi – în jurul a 13 grade, mâine 13 – 14 grade și, ulterior, și în zona Capitalei se estimează o încălzire în weekend, undeva la 17 – 18, poate chiar 19 grade, iar minimele 2 – 4 grade.

Vom fi dominați de ceață – dimineața, noaptea -, nebulozitate stratiformă, probabil și o burniță sau ploaie slabă. Dar, în general, o vreme frumoasă”, a transmis, pentru Gândul, Alina Șerban – meteorolog de serviciu al ANM.

Și-a făcut apariția și burnița în mai multe zone ale țării, iar ceața nu a lipsit

În această dimineață, la ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din România s-a înregistrat la Iezer – minus 2 grade Celsius -, iar ceața a fost prezentă în zonă.

  • La aceeași oră, cea mai ridicată temperatură a fost de 10 grade, la Călărași. În Dobrogea au fost 7 grade la Sulina și 8 grade la Constanța, cu cer senin.
  • A fost ceață și la București, iar termometrele au arătat 4 grade. Aceeași temperatură s-a înregistrat și la Ploiești, de altfel.

Temperaturi înregistrate în România la ora 07:00

  • A fost burniță la Cluj-Napoca și o temperatură de 5 grade, a burnițat și la Baia-Mare, acolo unde mercurul din termometre nu a depășit 6 grade Celsius.
  • În Moldova a fost 1 grad la Vaslui, 4 grade la Iași și 3 grade la Bacău, iar vizibilitatea a fost redusă din cauza ceții.

La Craiova au fost 4 grade și a apărut burnița, la Drobeta-Turnu Severin au fost 7 grade, iar la Pitești și la Râmnicu Vâlcea s-au înregistrat, potrivit ANM, 4 grade Celsius. La Oradea, Arad și Timișoara au fost 6 grade Celsius în această dimineață, la ora 07:00.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ANCHETĂ Ce a pățit reputatul profesor universitar din Iași acuzat că hărțuia studente. Comisia de Etică a prezentat concluziile anchetei
11:19
Ce a pățit reputatul profesor universitar din Iași acuzat că hărțuia studente. Comisia de Etică a prezentat concluziile anchetei
Gândul de Vreme Cum va fi vremea marți, 11 noiembrie 2025, unde plouă și unde va fi ceață. ANM, pentru Gândul: „Zi mohorâtă, norii rămân pe poziție”
11:00
Cum va fi vremea marți, 11 noiembrie 2025, unde plouă și unde va fi ceață. ANM, pentru Gândul: „Zi mohorâtă, norii rămân pe poziție”
JUSTIȚIE Reacție DURĂ din partea magistraților: „Oana Gheorghiu și-a început mandatul luând la țintă statul de drept”
16:28, 09 Nov 2025
Reacție DURĂ din partea magistraților: „Oana Gheorghiu și-a început mandatul luând la țintă statul de drept”
FLASH NEWS Consilierul prezidențial Radu Burnete: Lukoil decide cui vinde, dar vom fi prinși într-un joc
15:00, 09 Nov 2025
Consilierul prezidențial Radu Burnete: Lukoil decide cui vinde, dar vom fi prinși într-un joc
Mediafax
Tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți, reținuți de procurorii DIICOT
Digi24
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Ce pedeapsă a primit un român care a furat două perechi de șosete în Italia / „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut în cap după doar 15 secunde
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se căsători cu
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cea mai slabă valută din lume?
ACTUALITATE Sebastian Burduja: „România va avea facturi mai mici doar prin investiții, nu prin tărăboi și poze frumoase”
11:44
Sebastian Burduja: „România va avea facturi mai mici doar prin investiții, nu prin tărăboi și poze frumoase”
ACTUALITATE Europa Connect – Energy Now: România, pe drumul spre un hub energetic regional – Cristian Bușoi promite investiții europene și politici coerente în domeniul energiei
11:39
Europa Connect – Energy Now: România, pe drumul spre un hub energetic regional – Cristian Bușoi promite investiții europene și politici coerente în domeniul energiei
VIDEO Ion Cristou: Carmen Uscatu versus Oana Gheorghiu: Nu e o simplă păruială, e ditamai războiul în lumea TeFeLiștilor
11:30
Ion Cristou: Carmen Uscatu versus Oana Gheorghiu: Nu e o simplă păruială, e ditamai războiul în lumea TeFeLiștilor
ACTUALITATE Liviu Dragnea: „Cei care sunt vinovați de anularea alegerilor din 2024 vor plăti. Acele FAPTE nu se prescriu”
11:23
Liviu Dragnea: „Cei care sunt vinovați de anularea alegerilor din 2024 vor plăti. Acele FAPTE nu se prescriu”
POLITICĂ Ministrul Economiei anunță că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și a membrilor Consiliului de Administrație
11:15
Ministrul Economiei anunță că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și a membrilor Consiliului de Administrație