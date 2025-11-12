Sunt semne de vreme mai bună, după câteva zile în care ploile și ceața au fost prezente în scenariul meteo autumnal. Nu a lipsit nici burnița. Meterologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță că temperaturile cresc ușor, iar aria ploilor se restrânge încetul cu încetul.

În această dimineață a fost ceață în județul Vaslui, iar ANM a emis un cod galben. Alina Șerbam, meteorolog de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi, 12 noiembrie 2025.

„Atât pe parcursul zilei de astăzi, cât și pe parcursul următoarelor două-trei, chiar patru zile, putem vorbi despre o vreme în general normală termic pentru regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime se vor situa între 9 – 10 și 13 – 14 grade.

În celelalte regiuni va fi o vreme determinată, foarte mult, de nebulozitate, pentru că, în momentul acesta, avem în extindere un regim anticiclonic care va determina ceață dimineața, care se poate transpune, după-amiaza, în nebulozitate și va influența foarte mult regimul termic.

În regiunile extracarpatice, temperaturile maxime vor fi, în general, între 12 – 13 și 16 – 17 grade, deci un pic mai mari, chiar și decât în mod normal pentru această dată.

Cele mai ridicate valori se vor înregistra în zonele de deal și de munte, în condiții de inversiune termică.

Precipitațiile vor fi mai degrabă ploi slabe sau burnițe, asociate cu ceață sau cu nebulozitatea joasă, în zonele de câmpie, în mod deosebit, sau în depresiuni.

Minimele vor fi ușor negative în zona Transilvaniei, poate și ăn Maramureș, Crișana, la noapte.

La nivel național, minimele se vor situa între minus 3 – minus 2 grade și 7 – 8 grade.

Sunt semne că în weekend vom avea o vreme chiar mai caldă decât în mod normal la această dată.

Maxime de 18 – 19 grade în mai multe zone din țară, preponderent în sud și vest”, a precizat Alina Șerban, meteorolog de serviciu ANM.

Cum va fi vremea în București

„În București vom fi dominați de același regim anticiclonic care va determina, cumva, nebulozitatea.

În funcție de aceasta, vom înregistra temperaturile estimate sau ușor sub acestea.

Pentru astăzi – în jurul a 13 grade, mâine 13 – 14 grade și, ulterior, și în zona Capitalei se estimează o încălzire în weekend, undeva la 17 – 18, poate chiar 19 grade, iar minimele 2 – 4 grade.

Vom fi dominați de ceață – dimineața, noaptea -, nebulozitate stratiformă, probabil și o burniță sau ploaie slabă. Dar, în general, o vreme frumoasă”, a transmis, pentru Gândul, Alina Șerban – meteorolog de serviciu al ANM.

Și-a făcut apariția și burnița în mai multe zone ale țării, iar ceața nu a lipsit

În această dimineață, la ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din România s-a înregistrat la Iezer – minus 2 grade Celsius -, iar ceața a fost prezentă în zonă.

La aceeași oră, cea mai ridicată temperatură a fost de 10 grade, la Călărași. În Dobrogea au fost 7 grade la Sulina și 8 grade la Constanța, cu cer senin.

A fost ceață și la București, iar termometrele au arătat 4 grade. Aceeași temperatură s-a înregistrat și la Ploiești, de altfel.

A fost burniță la Cluj-Napoca și o temperatură de 5 grade, a burnițat și la Baia-Mare, acolo unde mercurul din termometre nu a depășit 6 grade Celsius.

În Moldova a fost 1 grad la Vaslui, 4 grade la Iași și 3 grade la Bacău, iar vizibilitatea a fost redusă din cauza ceții.

La Craiova au fost 4 grade și a apărut burnița, la Drobeta-Turnu Severin au fost 7 grade, iar la Pitești și la Râmnicu Vâlcea s-au înregistrat, potrivit ANM, 4 grade Celsius. La Oradea, Arad și Timișoara au fost 6 grade Celsius în această dimineață, la ora 07:00.

