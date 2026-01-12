Cu excepția regiunilor din sud și sud-est, România se află sub atenționare de cod galben. Meteorologii ANM au avertizat că vremea va fi deosebit de rece, cu ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, dar și intensificări ale vântului.

„Vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade”, a anunțat ANM.

„Ger în cea mai mare parte a țării”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Metorologie, a transmis ultimele informații despre evoluția vremii.

„În continuare, în următoarele 24-48 h rămânem cu o vreme deosebit de rece, temperaturi deosebit de scăzute pentru data din calendar și ger, mai ales în cursul nopților și al dimineților.

De altfel, Administrația Națională de Meteorologie a actualizat informațiile despre vreme cu noi mesaje generale – cod galben.

Un prim mesaj vizează ziua de astăzi, când în regiunile intracarpatice și zona de munte avem cod galben, în sensul pentru temperaturi deosebit de rece, în sensul că temperaturile maxime vor rămâne negative.

Vor fi cuprinse în general între -8–6 izolat chiar până la -10°C și urmează ca noaptea următoare să fie cea mai rece de la începutul acestui sezon de iarnă, pentru că estimăm să fie ger în cea mai mare parte a țării, cu minime în general între -19 și -9 grade.

Cele mai scăzute valori le așteptăm în Transilvania și în zonele de munte, acolo unde și stratul de zăpadă este mai consistent și va amplifica cu siguranță radiația nocturnă, urmând ca de mâine până miercuri dimineața să mai rămână un cod galben pentru temperaturi deosebit de scăzute și local ger pentru Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei.

Mâine, temperaturile maxime în aceste regiuni vor fi cuprinse între -9 și -3 grade, iar minimele între -13 și -6 grade. De mâine încolo, ușor-ușor, temperaturile vor mai crește până spre finalul până vineri vom asista la o creștere a temperaturilor, atât celor diurne, cât și cele înocturne, astfel încât în partea de sud-vest a țării va fi cel mai blând regimul termic.

Și ar trebui să mai menționăm episodul de ninsori.

De mâine până mâine noapte așteptăm un nou val de ninsori în regiunile intracarpatice, acolo să se depună un strat nou de zăpadă, în general de doi-8cm, iar în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali chiar local până la 10-15cm.

De asemenea, ninsori slabe vor apărea mâine după-amiază seara și la începutul nopții și prin regiunile din sudul și estul țării, urmând ca apoi eventuale precipitații care mai rămân după mâine noapte să fie amestecate, adică nu numai ninsori, ci și lapoviță și ploaie pe fondul creșterii temperaturilor, astfel încât să favorizeze în unele zone din jumătatea de nord a țării și de apariția de punorilor de polei”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

România, temperaturi extrem de scăzute

România se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute. În această dimineață, în mai multe zone din țară, mercurul din termometre a coborât sub minus 15 grade, iar la munte s-au înregistrat cele mai mici valori.

Cea mai scăzută temperatură din această dimineață a fost măsurată la Obârșia Lotrului, unde s-au înregistrat -19 grade. De asemenea, valori de -16 grade au fost consemnate la Sânnicolau Mare, Sinaia 1500 și Padeș. Gerul a afectat și zonele de câmpie și de deal.

La Arad, Fundata și Roșiorii de Vede s-au înregistrat -15 grade, iar la Curtea de Argeș și Câmpulung Muscel temperaturile au coborât la -14 grade. (mai multe detalii AICI)

