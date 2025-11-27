Prima pagină » Știri » Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM pentru Gândul: „S-a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ”

Cristian Lisandru
27 nov. 2025, 10:42, Știri
A fost ceață în București, la primele ore ale dimineții, dar și în alte regiuni ale țării. Potrivit ANM, România se află sub o informare meteorologică de vreme cu temperaturi  în scădere și precipitații care se pot transforma în lapoviță sau ninsoare. Nu vor lipsi nici intensificările vântului.

Cum va fi vremea astăzi – joi, 27 noiembrie 2025 – a transmis, pentru Gândul, Mihai Timu, meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de meteorologie, care a precizat și că a fost emis un cod galben pentru ploi însemnate cantitativ, valabil pentru 24 de ore.

O să plouă în mare parte din țară. Totuși, mai ferită de ploi este extremitatea sud-estică, adică Dobrogea.

  • Se vor acumula și cantități mai mari de apă, mai ales în zona montană a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Gorj, Argeș, Vâlcea, Brașov – 25 – 30 – 40 de litri pe metru pătrat.
  • S-a emis și un cond galben, pentru 24 de ore, din această dimineață și până mâine.

Temperaturile mai scad astăzi, în sud-vest, centru și nord-vest, comparativ cu ziua de ieri. Ieri, răcirea s-a resimțit pe vestul țării, azi mai scad. Suntem, cumva, în jurul normelor, vom avea între 4 și 10 grade.

În Dobrogea, destul de cald pentru această zi din calendar, estimăm maxime de 19 – 20 de grade. Partea de sud-este încă rămâne în partea mai caldă.

În București o să plouă temporar, iar maxima scade și ea – 12 – 14 grade”, a precizat Mihai Timu, meteorolog de serviciu ANM.

Temperaturi înregistrate în România la ora 07:00

Dacă la Baia Mare, spre exemplu, au fost 4 grade Celsius și cer cețos, în Dobrogea s-au înregistrat, în această dimineață, cele mai ridicate temperatouri din țară. Au fost 14 grade la Constanța și Sulina, iar cerul a fost parțial noros.

  • La aceeași oră, ploua la Reșița, Drobeta-Turnu Severin, Craiova, Sibiu, Râmnicu Vâlcea și Suceava.
  • În București, la ora 07:00, se înregistrat 6 grade Celsius, iar aerul era cețos, potrivit ANM.

Temperaturi înregistrate în România la ora 07:00 | Sursa – ANM

  • Au fost 2 grade Celsius la Oradea și Arad, iar timișorenii au avut parte de o temperatură de 3 grade. Cerul a fost acoperit.
  • Au fost 7 grade la Botoșani, Iași și Vaslui, iar ceața nu a lipsit la primele ore ale dimineții.

La Iezer au fost 0 grade – cea mai scăzută temperatură din țară -, la Bistrița s-au înregistrat 5 grade Celsius, iar la Târgu Mureș au fost 6 grade.

