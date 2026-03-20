Cristian Lisandru
Informarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) – intensificări ale vântului – este încă în vigoare până la ora 20:00. 

„Vineri (20 martie), vântul va avea intensificări cu precădere în regiunile estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40…45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60…80 km/h”, avertizează meteorologii ANM.

De asemenea, până la ora 18:00, este valabil și cod galben, emis tot pentru intensificări ale vântului.

Sursa – ANM

În Carpații Orientali și Meridionali  vor fi precipitații mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis, în exclusivitate, cum va fi vremea la final de săptămână, dar și în weekend.

Temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă. În centrul, nordul și centrul țării cerul va fi mai mult acoperit.

  • În Carpații Orientali și Meridionali  vor fi precipitații mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult înnorat.
  • Vântul va sufla moderat în regiunile centrale și sudice, iar viteze mai mari vor fi în sudul Moldovei. În Dobrogea, rafalele  vor ajunge la 50-65 km/h. În Carpații de Curbură, rafalele vor ajunge la 70-80 km/h.

Temperaturile se vor încadra între 6 grade în estul Transilvaniei și 14 grade în sudul Banatului.

Următoarele 2 zile vor fi în general asemănătoare, cu temperaturi maxime cuprinse 6 și 17 grade, iar cele minime între -3 și 7 grade. Pentru mâine, cer mai mult noros în sud-est și centru, temporar noros în celelalte regiuni”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

