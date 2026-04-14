Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va fi brumă. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul

Cristian Lisandru
Până în data de 15 aprilie, la ora 06.00, este în vigoare un cod galben emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Este vizat județul Caraș-Severin.

„În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la munte rafalele vor atinge 80…90 km/h”, au transmis meteorologii ANM.

Sursa – ANM

ANM: „Dimineața, izolat, vor fi condiții de brumă”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis informații de ultimă oră despre evoluția vremii.

Cerul va fi temporar noros și izolat va ploua slab în Banat, Oltenia și posibil în Crișana, precum și în zona de munte. Pe creste vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde vor fi viteze de 50-70 km/h, iar în zona montană de 80-90 km/h.

  • Pe alocuri și în restul teritoriului, vântul va sufla cu o viteză de 40-45 km/h.
  • Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 20 grade și temperatura minimă în jur de 2°.
  • Dimineața, izolat, vor fi condiții de brumă.
  • În sud-estul țării se va forma ceață.

În București, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări, cu viteze de 40-45km/h. Temperatura maximă va fi de 16-18°. La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 4 – 6 grade”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

Ce temperaturi au fost în România la ora 07:00

Gândul prezintă și harta temperaturilor înregistrate în România astăzi, 14 aprilie 2026, la ora 07:00.

Sursa – ANM

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ACCIDENT Tragedie în ziua de Paște: doi tineri au murit după ce mașina în care se aflau a lovit un copac și s-a răsturnat
10:21
Tragedie în ziua de Paște: doi tineri au murit după ce mașina în care se aflau a lovit un copac și s-a răsturnat
MESAJ Gândul urează tuturor cititorilor, colaboratorilor și partenerilor Paște fericit! Hristos a înviat!
00:00, 12 Apr 2026
Gândul urează tuturor cititorilor, colaboratorilor și partenerilor Paște fericit! Hristos a înviat!
FLASH NEWS Tragedie în Spania. Eminent copil român de 11 ani ucis. Agresorul lăsase mesaje terifiante înainte de crimă
13:43, 11 Apr 2026
Tragedie în Spania. Eminent copil român de 11 ani ucis. Agresorul lăsase mesaje terifiante înainte de crimă
JUSTIȚIE Condamnare definitivă pentru mărturie mincinoasă, într-un grav dosar de braconaj la Cluj
13:23, 11 Apr 2026
Condamnare definitivă pentru mărturie mincinoasă, într-un grav dosar de braconaj la Cluj
ANALIZA de 10 Alegeri cu miză uriașă în Ungaria, Putin strânge din dinți. Atlantic Council: „Căderea guvernului Orbán l-ar lăsa fără cel mai important aliat din UE”
10:00, 11 Apr 2026
Alegeri cu miză uriașă în Ungaria, Putin strânge din dinți. Atlantic Council: „Căderea guvernului Orbán l-ar lăsa fără cel mai important aliat din UE”
ANALIZA de 10 O simplă pauză care anunță alte confruntări? În ce cheie poate fi citit „armistițiul temporar” între SUA și Iran. „Teheranul poate ține un laț în jurul statelor din Golf, pe termen nelimitat” 
10:00, 10 Apr 2026
O simplă pauză care anunță alte confruntări? În ce cheie poate fi citit „armistițiul temporar” între SUA și Iran. „Teheranul poate ține un laț în jurul statelor din Golf, pe termen nelimitat” 
Mediafax
Mesaj RO-Alert în Tulcea după un atac rusesc cu drone la granița Ucrainei cu România
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Câți bani cere Codruța Filip pentru a cânta 50 de minute la nunta ta acum, după ce a rămas fără Valentin Sanfira
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Fostul șef al diplomației ungare, Peter Szijjártó, a dispărut total din spaţiul public după înfrângerea lui Viktor Orban
Mediafax
Nazare, după ce România a câștigat arbitrajul privind „Casa Radio”: Un rezultat important care înseamnă protejarea banilor publici
Click
Două zodii intră într-o nouă etapă de viață. Luna Nouă din 17 aprilie le rescrie destinul
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de fațadă!
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
ACUZAȚII Soția prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez, acuzată de corupție în urma unei anchete de doi ani
10:56
Soția prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez, acuzată de corupție în urma unei anchete de doi ani
VIDEO Ion Cristoiu: Reînvie Peter Magyar, noul Stăpân al Ungariei, periculosul iredentism maghiar?!
10:52
Ion Cristoiu: Reînvie Peter Magyar, noul Stăpân al Ungariei, periculosul iredentism maghiar?!
EXTERNE JD Vance, despre înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria: „Acest lucru a fost foarte, foarte rău pentru Statele Unite”
10:49
JD Vance, despre înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria: „Acest lucru a fost foarte, foarte rău pentru Statele Unite”
FLASH NEWS Alexandru Nazare, vizită în SUA pentru reuniunile FMI și Băncii Mondiale. Ce se află pe agenda ministrului Finanțelor
10:47
Alexandru Nazare, vizită în SUA pentru reuniunile FMI și Băncii Mondiale. Ce se află pe agenda ministrului Finanțelor
REACȚIE Simion, felicitări cu întârziere pentru Peter Magyar. Liderul AUR i-a transmis la 36 ore după victorie un mesaj. Viitorul premier l-a atacat în prima conferință de presă pe Simion
10:39
Simion, felicitări cu întârziere pentru Peter Magyar. Liderul AUR i-a transmis la 36 ore după victorie un mesaj. Viitorul premier l-a atacat în prima conferință de presă pe Simion
VIDEO Donald Trump a primit o comandă de la McDonald’s la Casa Albă și a transformat momentul într-un show politic. Ce bacșiș generos a lăsat președintele
10:23
Donald Trump a primit o comandă de la McDonald’s la Casa Albă și a transformat momentul într-un show politic. Ce bacșiș generos a lăsat președintele

Cele mai noi

Trimite acest link pe