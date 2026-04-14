Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va fi brumă. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul

Până în data de 15 aprilie, la ora 06.00, este în vigoare un cod galben emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Este vizat județul Caraș-Severin.

„În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la munte rafalele vor atinge 80…90 km/h”, au transmis meteorologii ANM.

ANM: „Dimineața, izolat, vor fi condiții de brumă”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis informații de ultimă oră despre evoluția vremii.

„Cerul va fi temporar noros și izolat va ploua slab în Banat, Oltenia și posibil în Crișana, precum și în zona de munte. Pe creste vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde vor fi viteze de 50-70 km/h, iar în zona montană de 80-90 km/h.

Pe alocuri și în restul teritoriului, vântul va sufla cu o viteză de 40-45 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 20 grade și temperatura minimă în jur de 2°.

Dimineața, izolat, vor fi condiții de brumă.

În sud-estul țării se va forma ceață.

În București, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări, cu viteze de 40-45km/h. Temperatura maximă va fi de 16-18°. La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 4 – 6 grade”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

Ce temperaturi au fost în România la ora 07:00

Gândul prezintă și harta temperaturilor înregistrate în România astăzi, 14 aprilie 2026, la ora 07:00.

RECOMANDAREA AUTORULUI: