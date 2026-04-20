Meteorologii au schimbat prognoza. Unde va ploua în averse, unde vor fi descărcări electrice și chiar ninsoare. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Cristian Lisandru
La început de săptămână, încă nu sunt avertizări emise de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Vremea se menține, deocamdată, frumoasă, iar temperaturile sunt în limitele normale pentru această perioadă a anului.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit noi informații despre vreme. Tabloul general este, însă, în schimbare.

Vremea se va răci în vestul, nordul și centrul țării, iar în celelalte zone valorile termice vor fi în general comparabile cu cele din ziua precedentă.

  • Cerul va avea înnorări temporare și va ploua pe parcursul zilei în Maramureș, cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, local în Crișana și Banat.
  • Va ploua, pe arii mai restrânse, și în celelalte regiuni. Noaptea va ploua, pe arii relativ extinse, în regiunile estice, local în centru și izolat în rest. Ploile vor avea și caracter de aversă pe alocuri.
  • Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar în regiunile nordice și la munte cantitățile de apă vor depăși 10-20 l/m² .

În nordul Carpaților Orientali, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în general de 5-10 cm, iar precipitații mixte vor fi la altitudini mari și în restul zonei montane și posibil – spre sfârșitul intervalului – în nord-vestul Moldovei și estul Transilvaniei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, unde vor fi rafale de 70-80 km/h. Pe parcursul zilei, local și temporar și în restul teritoriului, vântul vasufla cu viteze în general de 40-50 km/h.

Temperaturile maxime se vor ta între 10° în nordul Moldovei și 24° în sud-estul Munteniei. Cele cele minime vor fi cuprinse între 1 și 11 grade. Noaptea, izolat, vor fi condiții de ceață”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

Sursa – ANM

Ce temperaturi s-au înregistrat în această dimineață

Potrivit ANM, la ora 08:00, cea mai scăzută temperatură din țară s-a înregistrat la Miercurea Ciuc – 0 grade Celsius.

  • La aceeași oră, a plouat la Oradea, Baia Mare – averse – și Iezer.

Au fost 12 grade la Călărași, 11 grade la Constanța și 13 grade la Sulina. La București, la ora 08:00, se înregistrau 7 grade Celsius.

Termometrele au arătat 9 grade la Arad, 7 grade la Timișoara, 10 grade la Ploiești, tot 10 grade la Buzău, iar în Moldova au fost tot 10 grade Celsius, la Iași și Vaslui.

