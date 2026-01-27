Un client a comandat un Uber de la Aeroportul Otopeni la Brașov. Câți bani i s-au cerut pentru cursa de 178 minute

Un client a comandat un Uber de la Aeroportul Otopeni, iar destinația solicitată în aplicație a fost Brașov. Cursa rezervată a fost acceptată de unul dintre șoferii de ridesharing, iar pe un grup de Facebook a postat prețul cursei de 178 de minute.

Pe un grup de Facebook destinat șoferilor de ridesharing, un utilizator a încărcat o imagine într-o postare, cu scopul de a le arăta celorlalți tariful total al unei curse. Un client a solicitat o rezervare a unei curse de 159 de kilometri.

Cursă Uber de 3 ore, de la Aeroportul Otopeni la Brașov

Clientul a solicitat să fie preluat de la Aeroportul Otopeni și să fie transportat către Brașov. Pentru această cursă de 178 de minute, așa cum arată aplicația, tariful total ar fi fost de 381,42 de lei. Clientul solicitase ca plata să fie efectuată în numerar, așa cum se poate observa în imaginea de mai jos.

„Care vede mâine muntele🤣”, a notat șoferul.

Comentariile nu au întârziat să apară. Reacțiile au fost împărțite.

„Ce puțin…”;

„Preț corect, decent. Bravo!”;

„Vezi că ChatGPT nu ți-a desenat bine harta României. Mută și tu Dunărea mai la sud”;

„Faci 8 ore”;

„Scoți motorina, atât”;

„Doamne ce cursă proastă.. am fost eu cu o cursă de la Otopeni la Brașov, anul trecut, în vară, 950 lei;

„Ce bătaie de joc”;

„Nu mă duceam pe banii ăștia”;

„Stai că e și cash cursa, poate nu vede nimic”.

