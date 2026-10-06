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Eugen Teodorovici susține că AUR ar putea ajunge să aibă singur majoritatea parlamentară dacă nu se rezolvă criza politică

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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru al Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a susținut că AUR poate ajunge să obțină singur majoritatea parlamentară la alegerile din 2028. Eugen Teodorovici a criticat modul în care este gestionat blocajul politic și a spus că formațiunea ar putea ajunge să aibă suficiente mandate pentru a forma singură majoritatea în Parlament. În prezent, AUR se află pe primul loc în sondajele privind intenția de vot. Cel mai recent sondaj INSCOP indică 39,7% pentru AUR, 18,7% pentru PSD, 16,3% pentru PNL și 9% pentru USR. Urmărește întreaga emisiune aici.

Eugen Teodorovici spune că AUR va conduce în sondaje și în 2028

Eugen Teodorovici a spus că organizarea alegerilor anticipate ține de președinte, nu de Parlament. Fostul ministru al Finanțelor a adăugat că sondajele indică faptul că AUR conduce detașat cu privire la intenția de vot și așa vor arăta și în 2028.

„Asta nu ține de Parlament, acum ține de președinte să semneze, să ne lase cu șefii de camere și să… Asta vă spun: avem sondaje care arată că tot cam așa arată. Bun, și în 2028, când sunt alegeri la termen și sondajele spun că tot așa va arăta, nu mai facem alegeri parlamentare?”, a spus fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici.

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Eugen Teodorovici: „Trebuie să ne reîntoarcem la ceea ce România a fost și o țară normală este”

Eugen Teodorovici a spus că modul în care este condusă țara îi poate determina pe tot mai mulți alegători să se îndrepte către partidele care contestă actuala clasă politică. Fostul ministru al Finanțelor a precizat că miza nu este un anumit partid, ci revenirea la un climat politic normal și la o guvernare responsabilă.

„Eu vă spun încă o dată, dacă va continua în felul ăsta, AUR-ul face singur majoritate parlamentară în 2028. Și poate să reprezinte acel moment, de ce? Nu vorbesc despre AUR. Vorbesc despre faptul că trebuie să ne reîntoarcem la ceea ce România a fost și o țară normală este”, a menționat Eugen Teodorovici, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Sondajele CURS și INSCOP plasează AUR pe primul loc

Datele sociologice culese în ultimele luni reflectă o schimbare structurală în preferințele electoratului român. Conform Barometrului INSCOP Research, AUR conduce detașat în opțiunile de vot pentru alegerile parlamentare, cu o cotă de 39,7%, la o distanță considerabilă de Partidul Social Democrat, cotat cu 18,7%, și de Partidul Național Liberal, care întrunește 16,3%.  În cadrul aceleiași măsurători, Uniunea Salvați România se situează la 9% din preferințele alegătorilor.

Rezultatele unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) plasează aceeași formațiune pe prima poziție cu 34% din voturi, urmată de PSD cu 25% și de PNL cu 18%.

În același timp, studiile sociologice indică o nemulțumire pronunțată a populației, iar 79% dintre respondenți au apreciat că România se îndreaptă într-o direcție greșită, după demiterea executivului condus de premierul demis Ilie Bolojan și prelungirea crizei parlamentare.

Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat de Nicușor Dan

Luca Niculescu este al patrulea premier desemnat de președintele Nicușor Dan, după Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Toate cele trei încercări anterioare de formare a unui Guvern cu puteri depline au eșuat.

Niculescu nu este politician de carieră. Are o experiență de 24 de ani în presă, iar în 2016 a devenit ambasador al României în Franța, funcție pe care a ocupat-o timp de șase ani. Din 2022, este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonează procesul de aderare a României la OCDE.

Născut la București, în 1971, Luca Niculescu a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București. A început să lucreze în presă în 1992, la Radio Delta, devenit ulterior RFI România. A fost reporter, redactor și realizator de emisiuni, iar din 2000 a devenit redactor-șef al RFI România. A colaborat și cu mai multe instituții media franceze.

În 2015, Klaus Iohannis l-a nominalizat pentru funcția de ambasador al României în Franța. Niculescu a ocupat postul din 2016 până în 2022 și a reprezentat România și în relația cu OCDE.

După revenirea în țară, a devenit secretar de stat în MAE și coordonator al procesului de aderare la OCDE. În această poziție a lucrat cu ministere și instituții publice pentru îndeplinirea criteriilor necesare aderării.

România este în criză politică de 154 de zile

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce AUR și PSD au depus o moțiune de cenzură împotriva premierului demis, care a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și 3 voturi anulate. Nicușor Dan a încercat ulterior două formule pentru instalarea unui nou executiv.

Prima desemnare a fost Eugen Tomac, pe 4 iunie. Acesta și-a depus mandatul pe 14 iunie, înainte de a ajunge la votul Parlamentului, după ce a constatat că nu poate aduna o majoritate pentru un guvern format din specialiști. În aceeași zi, președintele l-a desemnat pe Adrian Veștea fără să se consulte în prealabil cu conducerea PNL, care a refuzat să-i acorde votul.

Cabinetul propus de acesta a primit pe 22 iunie numai 189 de voturi, cu 44 mai puține decât pragul necesar învestirii de 233 de voturi.  Parlamentarii PNL, USR și UDMR au decis să nu voteze și au părăsit sala la momentul votului. O decizie asemănătoare a fost luată și de AUR. George Simion anunțase că cei care rămân să voteze sunt considerați „trădători”.

A treia desemnare, o nouă resemnare

După 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, urmată de două desemnări, care nu au dus nicăieri în încercarea de formare a noului Executiv cu puteri depline, președintele Nicușor Dan a chemat partidele politice la consultări pe 16 septembrie.

Pe masa negocierilor s-ar fi aflat două propuneri formulate de partide: Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR.

În cele din urmă Nicușor Dan a anunțat pe 17 septembrie, și cea de-a treia nominalizare pentru funcția de prim-ministru. A fost vorba de europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea făcută de aripa liberală condusă de Ilie Bolojan, alături de cei din USR. Premierul desemnat Siegfried Mureșan nu a reușit nici el să obțină o majoritate în Parlament. În timp ce era plecat în Cehia. Nicușor Dan a venit astfel cu noua propunere, astăzi 5 octombrie, mai exact Luca Niculescu.

Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile să prezinte lista miniștrilor și programul de guvernare

Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta lista miniștrilor și programul de guvernare, după care Parlamentul va decide dacă acordă votul de învestitură.

Dacă Guvernul Niculescu nu va primi votul de învestitură, președintele Nicușor Dan este singurul care poate declanșa procedura pentru dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Până acum, șeful statului a spus în repetate rânduri că nu susține organizarea alegerilor anticipate.

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