Prima pagină » Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu » Cel mai mare rival, fostul primar Robu, îl torpilează pe Dominic Fritz: „Și-a făcut campanie cu Clanul Cârpaci / A dărâmat o poartă special pentru ei”

Cel mai mare rival, fostul primar Robu, îl torpilează pe Dominic Fritz: „Și-a făcut campanie cu Clanul Cârpaci / A dărâmat o poartă special pentru ei”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, susține că Dominic Fritz ar fi beneficiat în campania electorală de sprijinul clanului Cârpaci.  Fritz a intrat cu buldozerele și a dărâmat poarta unor palate retrocedate statului german și cumpărate ulterior de două nume cunoscute în Timișoara, Cârpaci și Stancu. Nicolae Robu povestește că poarta ar fi fost dărâmată după ce Cârpaci ar fi mers în audiență la Fritz și s-ar fi plâns că are un conflict pe această temă cu Stancu.

„Tot ce spun e verificabil, 100% autentic. De fapt, Fritz a avut un partener excelent în campanie, tocmai un cârpaci, nu Cârpaci, cel faimos, că respectivul a ajuns în pușcărie în urma procesului intentat de mine. A fugit din țară, a fost prin Germania. Dar sunt o mulțime de cârpaci care nu au nicio legătură cu barosanul, ca să spun așa.

Fritz a punctat enorm, cu câteva săptămâni înainte de alegeri, redând orașului, chipurile, strada Cezar. E vorba de un teren de 50 de metri care avea o poartă. Erau două palate. După război, au fost preluate de statul român și au fost sediu, ba la Securitate, ba la ceva servicii de-ale Miliției. S-a pus o poartă acolo, înspre un bulevard. În partea cealaltă este Parcul Copiilor, deschis.

După Revoluție, statul german a revendicat cele două palate. Statul român le-a retrocedat statului german. Ce să facă statul german cu ele? Le-a scos la vânzare. Cine credeți că le-a cumpărat? Doi cetățeni germani: unul Cârpaci și unul Stancu. Două nume celebre în Timișoara”, a susținut cel mai mare rival al lui Dominic Fritz, Nicolae Robu.

Dominic Fritz a dărămat poarta după ce Cârpaci a fost în audiență

Nicoale Robu a mai dezvăluit că poarta a fost dărâmată după ce Clanul Cârpaci a fost în audiență la Dominic Fritz când era în campanie electorală. Cârpaci s-a plâns că nu mai are cheie și poarta nu apare în contractul de vânzare-cumpărare. Atfel, Fritz a prezentat situația cu distrugerea porții ca și cum a făcut-o în benficiul orașului.

„Au fost cumpărate cele două palate de cei doi, Stancu și Cârpaci, care s-au înțeles foarte bine până într-un moment. Între ei a apărut o dușmănie și Stancu era unicul deținător al porții celor două palate. Fiecare avea al lui, dar cu o curte comună. Cârpaci, supărat, s-a dus în audiență la Fritz și s-a plâns că, uite, vecinul nu-l lasă să intre. Și acolo era o poartă care nu era în actul când s-a făcut vânzarea. Domnul Fritz, evident, a primit mană cerească, s-a dus cu buldozerele, a demolat acea poartă, arătând cum redă el orașului o stradă”, a adăugat fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu.

Cine a venit la protestul din Timișoara să-l susțină pe Fritz

În urma deciziei CCR de a declara constituțional amendamentul la Legea ANI care îi poate afecta mandatul de primar al Timișoarei, Dominic Fritz, miercuri seară a avut loc un protest în Piața Operei din Timișoara. Printre participanți s-au aflat membri USR, consilieri județeni, fosta prefectă de Timiș, dar și persoane prezentate de Gândul drept apropiate ale clanului Cârpaci.

Fosta prefectă de Timiș, vizată într-un dosar de fraudă, prezentă la protestul de susținere pentru Fritz

Printre participanții la protestul organizat la Timișoara în sprijinul lui Dominic Fritz s-a aflat și Elena Micicoi, fost prefect al județului Timiș. Aceasta și-a dat demisia din funcție în luna iunie, după ce procurorii Parchetului European au efectuat percheziții la locuința sa într-o anchetă privind un proiect finanțat din fonduri europene.

Investigația vizează un proiect prin care urmau să fie organizate cursuri de formare pentru persoane defavorizate, iar prejudiciul estimat de anchetatori este de câteva sute de mii de euro. După percheziții, Elena Micicoi a precizat că nu are calitatea de martor în dosarul instrumentat de procurorii europeni și a anunțat că demisia din funcția de prefect este o decizie care îi aparține.

Noul prefect de Timiș, prezent la protest

La manifestația din Piața Operei a fost prezent și Paul Finta, actualul prefect al județului Timiș. Acesta a fost propus de USR Timiș pentru funcție după plecarea Elenei Micicoi, iar Guvernul l-a numit oficial prefect prin Hotărârea nr. 465 din 18 iunie 2026.

Printre cei care au participat la protest s-a numărat și Ligia Dugulescu, consilier județean al Timișului. La manifestație au fost prezenți, de asemenea, mai mulți consilieri județeni, precum și membri și reprezentanți ai USR Timiș.

Apropiați ai clanului Cârpaci, printre participanții la mitingul din Timișoara

La protestul organizat pentru susținerea lui Dominic Fritz au participat și persoane prezentate drept apropiate ale clanului Cârpaci, una dintre cele mai cunoscute grupări interlope din Timișoara.

Sute de oameni au ieșit la protest împotriva deciziei CCR

Câteva sute de persoane s-au adunat în Piața Operei din Timișoara pentru a-și manifesta sprijinul față de Dominic Fritz și nemulțumirea față de decizia Curții Constituționale. Primarul Timișoarei riscă să își piardă mandatul după ce CCR a stabilit că este constituțional un amendament propus de PSD la noua lege ANI, care îl vizează și pe acesta.

Miza Legii ANI, un jalon 770 de milioane de euro în PNRR

Noua prevedere adoptată de Parlament stabilește că mandatul poate înceta în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, în condițiile prevăzute de actul normativ. Situația îl vizează direct pe Dominic Fritz, după decizia definitivă pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în luna iunie.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Bogdan Ivan explică de ce a lansat avertismentul pentru companiile care riscă să rămână fără curent. „Pot pierde miliarde de lei”
21:07
Bogdan Ivan explică de ce a lansat avertismentul pentru companiile care riscă să rămână fără curent. „Pot pierde miliarde de lei”
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 20 august, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Nicolae Robu, dezvăluiri despre operațiunea “salvarea lui Fritz”. Cine câștigă războiul cu justiția
15:38
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 20 august, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Nicolae Robu, dezvăluiri despre operațiunea “salvarea lui Fritz”. Cine câștigă războiul cu justiția
EXCLUSIV Scandal în platoul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Ben Oni Ardelean neagă o apropiere PNL-AUR. „E cel mai mare fake news”
15:35
Scandal în platoul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Ben Oni Ardelean neagă o apropiere PNL-AUR. „E cel mai mare fake news”
ANALIZĂ Răzvan Dumitrescu, analiză devastatoare a cifrelor din PNRR. „481 de milioane pentru biciclete și 62 de milioane pentru stocarea energiei”
14:27
Răzvan Dumitrescu, analiză devastatoare a cifrelor din PNRR. „481 de milioane pentru biciclete și 62 de milioane pentru stocarea energiei”
EXCLUSIV Dezvăluiri din culisele scenariilor de guvernare. Fostul deputat PNL Ben Oni Ardelean spune că sunt două variante și niciuna din ele nu e bună
13:00
Dezvăluiri din culisele scenariilor de guvernare. Fostul deputat PNL Ben Oni Ardelean spune că sunt două variante și niciuna din ele nu e bună
EXCLUSIV Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, răspunde în exclusivitate pentru Gândul la atacul lansat de Vladimir Tismăneanu. „M-a atacat cu o atitudine cripto-bolșevică”
21:49
Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, răspunde în exclusivitate pentru Gândul la atacul lansat de Vladimir Tismăneanu. „M-a atacat cu o atitudine cripto-bolșevică”
Mediafax
Scandalul dronei de lângă Neptun Deep: Miruță explică haosul și ERORILE de comunicare
Digi24
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Cancan.ro
Apartament de 19.000 de lei, scos la licitație de ANAF. Prețul a fost redus la jumătate
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Adevarul
Liderul din UK lăudat de Simion vrea să taie ajutoarele pentru românii din Regat. „Susținătorii AUR nu-și dau seama de adevăratul pericol”
Mediafax
Barbie și Ken s-au ÎNGRĂȘAT în ultimii 30 de ani! Cum s-au schimbat celebrele păpuși odată cu oamenii
Click
Mama Andreei Anița, mesaj dureros la cinci luni de la moartea tinerei: „Copila mea dragă, cu ochii ca cerul și părul bălai”
Digi24
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Cancan.ro
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Descopera.ro
Un gândac vechi de 100 de milioane de ani nu seamănă cu niciun alt animal viu sau dispărut
FLASH NEWS Fostul șef IGSU, generalul Dan Paul Iamandi, a fost trecut în rezervă, printr-un decret semnat de Nicușor Dan
22:36
Fostul șef IGSU, generalul Dan Paul Iamandi, a fost trecut în rezervă, printr-un decret semnat de Nicușor Dan
ULTIMA ORĂ Atentat terorist dejucat în New York. O femeie voia să arunce în aer clădirea Capitoliului statului Albany
22:27
Atentat terorist dejucat în New York. O femeie voia să arunce în aer clădirea Capitoliului statului Albany
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu demantelează „succesul” MApN cu drona marină de lângă Neptun Deep: „A fost o campanie mediatică. Drona nu reprezenta niciun pericol”
22:23
Ion Cristoiu demantelează „succesul” MApN cu drona marină de lângă Neptun Deep: „A fost o campanie mediatică. Drona nu reprezenta niciun pericol”
RĂZBOI Sute de militari ucraineni au dezertat în timpul antrenamentelor din Germania. Care sunt motivele invocate de aceștia
21:53
Sute de militari ucraineni au dezertat în timpul antrenamentelor din Germania. Care sunt motivele invocate de aceștia
VIDEO Miruță explică de ce a știut în primele secunde că drona nu e ucraineană. Ar fi deschis un canal direct cu Kievul
21:52
Miruță explică de ce a știut în primele secunde că drona nu e ucraineană. Ar fi deschis un canal direct cu Kievul
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu analizează întâlnirea Ilie Bolojan și președinta CCR: „Nu le mai pasă. Nici pe vremea otomanilor nu se întâmpla așa ceva”
21:51
Ion Cristoiu analizează întâlnirea Ilie Bolojan și președinta CCR: „Nu le mai pasă. Nici pe vremea otomanilor nu se întâmpla așa ceva”

Cele mai noi

Trimite acest link pe