Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, susține că Dominic Fritz ar fi beneficiat în campania electorală de sprijinul clanului Cârpaci. Fritz a intrat cu buldozerele și a dărâmat poarta unor palate retrocedate statului german și cumpărate ulterior de două nume cunoscute în Timișoara, Cârpaci și Stancu. Nicolae Robu povestește că poarta ar fi fost dărâmată după ce Cârpaci ar fi mers în audiență la Fritz și s-ar fi plâns că are un conflict pe această temă cu Stancu.

„Tot ce spun e verificabil, 100% autentic. De fapt, Fritz a avut un partener excelent în campanie, tocmai un cârpaci, nu Cârpaci, cel faimos, că respectivul a ajuns în pușcărie în urma procesului intentat de mine. A fugit din țară, a fost prin Germania. Dar sunt o mulțime de cârpaci care nu au nicio legătură cu barosanul, ca să spun așa.

Fritz a punctat enorm, cu câteva săptămâni înainte de alegeri, redând orașului, chipurile, strada Cezar. E vorba de un teren de 50 de metri care avea o poartă. Erau două palate. După război, au fost preluate de statul român și au fost sediu, ba la Securitate, ba la ceva servicii de-ale Miliției. S-a pus o poartă acolo, înspre un bulevard. În partea cealaltă este Parcul Copiilor, deschis.

După Revoluție, statul german a revendicat cele două palate. Statul român le-a retrocedat statului german. Ce să facă statul german cu ele? Le-a scos la vânzare. Cine credeți că le-a cumpărat? Doi cetățeni germani: unul Cârpaci și unul Stancu. Două nume celebre în Timișoara”, a susținut cel mai mare rival al lui Dominic Fritz, Nicolae Robu.

Dominic Fritz a dărămat poarta după ce Cârpaci a fost în audiență

Nicoale Robu a mai dezvăluit că poarta a fost dărâmată după ce Clanul Cârpaci a fost în audiență la Dominic Fritz când era în campanie electorală. Cârpaci s-a plâns că nu mai are cheie și poarta nu apare în contractul de vânzare-cumpărare. Atfel, Fritz a prezentat situația cu distrugerea porții ca și cum a făcut-o în benficiul orașului.

„Au fost cumpărate cele două palate de cei doi, Stancu și Cârpaci, care s-au înțeles foarte bine până într-un moment. Între ei a apărut o dușmănie și Stancu era unicul deținător al porții celor două palate. Fiecare avea al lui, dar cu o curte comună. Cârpaci, supărat, s-a dus în audiență la Fritz și s-a plâns că, uite, vecinul nu-l lasă să intre. Și acolo era o poartă care nu era în actul când s-a făcut vânzarea. Domnul Fritz, evident, a primit mană cerească, s-a dus cu buldozerele, a demolat acea poartă, arătând cum redă el orașului o stradă”, a adăugat fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu.

Cine a venit la protestul din Timișoara să-l susțină pe Fritz

În urma deciziei CCR de a declara constituțional amendamentul la Legea ANI care îi poate afecta mandatul de primar al Timișoarei, Dominic Fritz, miercuri seară a avut loc un protest în Piața Operei din Timișoara. Printre participanți s-au aflat membri USR, consilieri județeni, fosta prefectă de Timiș, dar și persoane prezentate de Gândul drept apropiate ale clanului Cârpaci.