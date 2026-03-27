Mihaela Sofronea, GreenGroup, la Gândul Recycle Now: „Industria reciclării are nevoie de stabilitate și viziune strategică”

Predictibilitatea, calitatea și valorificarea deșeurilor ca resurse sunt esențiale pentru viitorul reciclării în România și în Europa. Declarația îi aparține Mihaelei Sofronea, director de comunicare GreenGroup, și a fost făcută în cadrul celei de-a VII-a ediții a la conferinței „Gândul Recycle Now United – Stronger united, greener tomorrow”.

Industria reciclării trebuie tratată ca un sector vital al economiei, capabil să susțină atât dezvoltarea industrială, cât și securizarea resurselor, consideră Mihaela Soforean. În opinia sa, lipsa de predictibilitate afectează întregul lanț, de la colectare până la reutilizarea materialelor.

„Predictibilitatea este cuvântul zilei. Noi, ca reciclatori, susținem acest sistem și ținem în viață această industrie. Avem nevoie de stabilitate pentru a putea funcționa eficient”, a declarat directorul de comunicare GreenGroup.

„Trebuie să privim deșeurile ca pe niște resurse”

Mihaela Sofronea a subliniat că reciclarea nu trebuie privită izolat, ci ca parte a unui ecosistem mai larg, în care deșeurile devin resurse esențiale pentru economie.

„Trebuie să ne gândim la industria reciclării ca la o industrie vitală, atât pentru România, cât și pentru Europa. Este esențial să securizăm materia primă și să privim deșeurile ca pe niște resurse”, a explicat Sofronea.

Aceasta a atras atenția și asupra importanței întregului lanț al economiei circulare, nu doar a reciclării în sine.

„Reciclarea nu poate funcționa fără calitate și fără cantitate de material. Trebuie să ne gândim și la ceilalți : recuperare, reparare, reutilizare. Toate contribuie la un sistem sustenabil”, a adăugat ea.

În final, mesajul a fost unul clar: deșeurile trebuie reintegrate în circuitul economic pentru a susține dezvoltarea pe termen lung.

„Este esențial să scoatem aceste materiale din circuitul de consum și să le introducem înapoi în economie. Vorbim permanent despre resurse, iar totul se învârte în jurul lor. ‘Recycle now’ trebuie să devină un principiu de bază”, a concluzionat Mihaela Sofronea, director de comunicare GreenGroup.

Partenerii Conferinței Gândul „Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow” au fost: Greenpoint, Erbașu, Redpoint, Returo, Bilbor.

Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now: „Deșeurile nu sunt o problemă, ci o resursă pentru viitorul economic al României”

Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementarea economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!

Dan Ceaușescu, CEO GreenPoint, la Gândul Recycle Now: „Fără penalități reale și reguli clare, sistemul de reciclare nu va funcționa corect”