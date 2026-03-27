Prima pagină » Video » Mihaela Sofronea, GreenGroup, la Gândul Recycle Now: „Industria reciclării are nevoie de stabilitate și viziune strategică”

Mihaela Sofronea, GreenGroup, la Gândul Recycle Now: „Industria reciclării are nevoie de stabilitate și viziune strategică”

Bogdan PavelOana Zvobodă

Predictibilitatea, calitatea și valorificarea deșeurilor ca resurse sunt esențiale pentru viitorul reciclării în România și în Europa. Declarația îi aparține Mihaelei Sofronea, director de comunicare GreenGroup, și a fost făcută în cadrul celei de-a VII-a ediții a la conferinței „Gândul Recycle Now United – Stronger united, greener tomorrow”.

Industria reciclării trebuie tratată ca un sector vital al economiei, capabil să susțină atât dezvoltarea industrială, cât și securizarea resurselor, consideră Mihaela Soforean. În opinia sa, lipsa de predictibilitate afectează întregul lanț, de la colectare până la reutilizarea materialelor.

„Predictibilitatea este cuvântul zilei. Noi, ca reciclatori, susținem acest sistem și ținem în viață această industrie. Avem nevoie de stabilitate pentru a putea funcționa eficient”, a declarat directorul de comunicare GreenGroup.

„Trebuie să privim deșeurile ca pe niște resurse”

Mihaela Sofronea a subliniat că reciclarea nu trebuie privită izolat, ci ca parte a unui ecosistem mai larg, în care deșeurile devin resurse esențiale pentru economie.

„Trebuie să ne gândim la industria reciclării ca la o industrie vitală, atât pentru România, cât și pentru Europa. Este esențial să securizăm materia primă și să privim deșeurile ca pe niște resurse”, a explicat Sofronea.

Conferința Gândul Recycle Now United, editia a VII-a – „Stronger united, greener tomorrow”
FOTO: Alexandru Dobre, Mediafax

Aceasta a atras atenția și asupra importanței întregului lanț al economiei circulare, nu doar a reciclării în sine.

„Reciclarea nu poate funcționa fără calitate și fără cantitate de material. Trebuie să ne gândim și la ceilalți : recuperare, reparare, reutilizare. Toate contribuie la un sistem sustenabil”, a adăugat ea.

În final, mesajul a fost unul clar: deșeurile trebuie reintegrate în circuitul economic pentru a susține dezvoltarea pe termen lung.

„Este esențial să scoatem aceste materiale din circuitul de consum și să le introducem înapoi în economie. Vorbim permanent despre resurse, iar totul se învârte în jurul lor. ‘Recycle now’ trebuie să devină un principiu de bază”, a concluzionat Mihaela Sofronea, director de comunicare GreenGroup.

Partenerii Conferinței Gândul „Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow” au fost: Greenpoint, Erbașu, Redpoint, Returo, Bilbor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now: „Deșeurile nu sunt o problemă, ci o resursă pentru viitorul economic al României”

Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementarea economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!

Dan Ceaușescu, CEO GreenPoint, la Gândul Recycle Now: „Fără penalități reale și reguli clare, sistemul de reciclare nu va funcționa corect”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Bolojan: „Am copilărit în comunitatea slovacă”/Fico: „Agenda UE este atât de solicitantă că nu mai avem timp pentru relaţiile bilaterale”
Bolojan: „Am copilărit în comunitatea slovacă”/Fico: „Agenda UE este atât de solicitantă că nu mai avem timp pentru relaţiile bilaterale”
VIDEO Ion Cristoiu: „Adevărata Criză politică e dată de încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a nu demisiona”
Ion Cristoiu: „Adevărata Criză politică e dată de încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a nu demisiona”
VIDEO EXCLUSIV Roxana Manea, ECOSUD, la Gândul Recycle Now: “Doar prin colaborare între autorități și industrie putem rezolva problemele din sectorul deșeurilor”
Roxana Manea, ECOSUD, la Gândul Recycle Now: “Doar prin colaborare între autorități și industrie putem rezolva problemele din sectorul deșeurilor”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Administrația Prezidențială a dat comunicate despre activitatea Mirabelei Grădinaru. Din punct de vedere legal nu este în regulă”
Ion Cristoiu: „Administrația Prezidențială a dat comunicate despre activitatea Mirabelei Grădinaru. Din punct de vedere legal nu este în regulă”
EMISIUNI Ion Cristoiu: „O nouă coaliție de guvernare presupune un nou program, miniștri, dar USR-ul poate rămâne cu condiția să vină Predoiu”
Ion Cristoiu: „O nouă coaliție de guvernare presupune un nou program, miniștri, dar USR-ul poate rămâne cu condiția să vină Predoiu”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Mirabela Grădinaru face o pereche foarte bună cu Nicușor Dan. Încep să-și asocieze imaginile și să se compenseze”
Ion Cristoiu: „Mirabela Grădinaru face o pereche foarte bună cu Nicușor Dan. Încep să-și asocieze imaginile și să se compenseze”
Mediafax
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
Digi24
Hegseth, la slujba de la Pentagon: „Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor măreței noastre națiuni”
Cancan.ro
Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: 'M-a luat prin surprindere'
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Click
Noelia, tânăra de 25 de ani care a ales eutanasia, a plecat „în pace”. Dorința sfâșietoare de pe patul de spital
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Cancan.ro
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o RADICAL
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Viața lui Seneca: Cinci detalii mai puțin cunoscute despre filosoful Romei imperiale
INEDIT Cel mai folosit cuvânt de pe planetă. Este în aproape toate limbile, inclusiv română
Cel mai folosit cuvânt de pe planetă. Este în aproape toate limbile, inclusiv română
MILITAR Cât de mare este ajutorul militar al Rusiei pentru Iran. Războiul proxy dintre Moscova și Washington, purtat pe al doilea front
Cât de mare este ajutorul militar al Rusiei pentru Iran. Războiul proxy dintre Moscova și Washington, purtat pe al doilea front
INFRASTRUCTURĂ Vești bune de pe Autostrada Transilvania. Șeful CNAIR anunță că stadiul lucrărilor este de 94% între Nădășelu și Zimbor. O altă secțiune a depășit 98%
Vești bune de pe Autostrada Transilvania. Șeful CNAIR anunță că stadiul lucrărilor este de 94% între Nădășelu și Zimbor. O altă secțiune a depășit 98%
CONTROVERSĂ Am tăiat constant de la Educație și Sănătate, dar cheltuielile militare ale României au crescut cu 200% în ultimii 4 ani
Am tăiat constant de la Educație și Sănătate, dar cheltuielile militare ale României au crescut cu 200% în ultimii 4 ani
ECONOMIE INS: Managerii din construcții și comerțul cu amănuntul anticipează creșteri de prețuri în următoarele trei luni
INS: Managerii din construcții și comerțul cu amănuntul anticipează creșteri de prețuri în următoarele trei luni
EVENIMENT Maia Sandu, la 108 de la Unirea Basarabiei cu România: Unirea a însemnat o reîntoarcere vitală în familie
Maia Sandu, la 108 de la Unirea Basarabiei cu România: Unirea a însemnat o reîntoarcere vitală în familie

