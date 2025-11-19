Prima pagină » Video » Penalii lui Nicușor Dan. Turcescu: „Vlad Voiculescu va avea dosarul închis pe motiv că fapta nu există”

Penalii lui Nicușor Dan. Turcescu: „Vlad Voiculescu va avea dosarul închis pe motiv că fapta nu există”

19 nov. 2025, 12:10, Video

Invitat în emisiunea Ai Aflat cu Ionuț Cristache! transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul Robert Turcescu a analizat relația la limita Constituției  dintre președintele Nicușor Dan și USR, partidul care s- desprins din USB, pe care l-a fondat. Această legătură se vede cel mai bine în numirea în poziția de consilier onorific a lui Vlad Voiculescu, fostul ministru cercetat penal. 

În opinia moderatorului, șeful statului sacrifică justiția pentru USR, formațiunea politică pe care a creat-o pe scheletul USB (Uniunea Salvați Bucureștiul). Studiu de caz: fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, numit recent în funcția pompos numită Consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană.

Penalii noștri, mai buni decât penalii lor

Ionuț Cristache: Robert, penalii noștri sunt mai buni decât penalii lor? 

Robert Turcescu: Da. Trebuie judecați și cu celeritate.

Cristache: Bineînțeles. Dar dacă zilele viitoare, Parchetul sau DNA-ul îl scot de sub urmărire penală, putem să trecem la trafic de influență? 

Turcescu: Totul se mișcă cu viteza luminii. După cum vezi, domnul Fritz, după un an și ceva în care a încercat să-și obțină cetățenia, dintr-o dată, la momentul la care a fost nevoie să-și obțină cetățenia, a obținut-o foarte rapid. Sunt absolut convins că același lucru sau aceeași rețetă se poate aplica și pentru domnul Vlad Voiculescu, care cu celeritate va avea dosarul închis pe motiv că fapta nu există.

Cristache: Întrebare. Unde este CSM, secția de procurori, în povestea asta?

Turcescu: Nu este nicăieri. CSM-ul e tocmai ce l-a anunțat domnul Nicușor Dan, că și dacă ar fi să zică ceva la un moment dat, tot în pixul lui stă. Doi la mână, magistrații in corpore, intrând aici judecători, procurori, au în momentul de față niște negocieri care pentru ei sunt mult mai importante. Sunt negocierile pe pensionare.

În lumea lui Nicușor

Cristache: La umbra negocierilor, Nicușor Dan poate să-și permită orice?

Turcescu: Absolut. Nicușor Dan, în momentul de față…

Cristache: Stai puțin. Nicușor Dan zice că nu va semna, nu va încuviința cercetarea vicepremierului Gheorghiu.

Turcescu: Nicușor Dan cere procurorilor să soluționeze cazul mai repede. Nicușor Dan o sună pe Lia Savonea să nu candideze. Nicușor Dan vorbește în continuare și le trasează direcții procurorilor legate de mafia imobiliară. În continuare are această obsesie. Și noi încă ne gândim dacă e suspendabil sau nu omul ăsta? Noi ne putem gândi. Problema este că ăștia care sunt în coaliția pro-europeană… Așa. Înțelegi? Apropo, Comisia de la Veneția, de asta n-au nimic de zis. 

Cristache: Nu, mă. N-au nimic ce să spună.

Turcescu: Ambasadele. Ursula. Ambasadele. Nimic. Nu mai e, mă. În ce lume trăiești, mă, tu, Cristache?

Cristache: În lumea lui Nicușor, se pare.

Turcescu: Nu, frate. În lumea lui Nicușor trebuie să ne obișnuim. Este asta. Asta. Tăntililic cu coafura lui. Harpalete face ce vrea, mă. Pentru că el are momentul de față să zică. Bă, unde se plece ăștia, mă, de la guvernare? Nu pleacă nicăieri. El face ce vrea. Unde-i opinia publică?

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ion Cristoiu: „D-ale TeFeLiștilor: Vlad Voiculescu și Ioana Ene Dogioiu sunt principiali doar când e vorba de alții”

Valentin Stan: Nicușor Dan a recunoscut că nu și-a ȚINUT promisiunea față de profesori

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
VIDEO Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial
12:43
Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial
FLASH NEWS Accident rutier la Curtea de Apel, unde a fost adus Horațiu Potra. Un tânăr beat a intrat cu bolidul în două mașini
12:24
Accident rutier la Curtea de Apel, unde a fost adus Horațiu Potra. Un tânăr beat a intrat cu bolidul în două mașini
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
EXTERNE Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
14:20
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire