Invitat în emisiunea Ai Aflat cu Ionuț Cristache! transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul Robert Turcescu a analizat relația la limita Constituției dintre președintele Nicușor Dan și USR, partidul care s- desprins din USB, pe care l-a fondat. Această legătură se vede cel mai bine în numirea în poziția de consilier onorific a lui Vlad Voiculescu, fostul ministru cercetat penal.

În opinia moderatorului, șeful statului sacrifică justiția pentru USR, formațiunea politică pe care a creat-o pe scheletul USB (Uniunea Salvați Bucureștiul). Studiu de caz: fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, numit recent în funcția pompos numită Consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană.

Penalii noștri, mai buni decât penalii lor

Ionuț Cristache: Robert, penalii noștri sunt mai buni decât penalii lor?

Robert Turcescu: Da. Trebuie judecați și cu celeritate.

Cristache: Bineînțeles. Dar dacă zilele viitoare, Parchetul sau DNA-ul îl scot de sub urmărire penală, putem să trecem la trafic de influență?

Turcescu: Totul se mișcă cu viteza luminii. După cum vezi, domnul Fritz, după un an și ceva în care a încercat să-și obțină cetățenia, dintr-o dată, la momentul la care a fost nevoie să-și obțină cetățenia, a obținut-o foarte rapid. Sunt absolut convins că același lucru sau aceeași rețetă se poate aplica și pentru domnul Vlad Voiculescu, care cu celeritate va avea dosarul închis pe motiv că fapta nu există.

Cristache: Întrebare. Unde este CSM, secția de procurori, în povestea asta?

Turcescu: Nu este nicăieri. CSM-ul e tocmai ce l-a anunțat domnul Nicușor Dan, că și dacă ar fi să zică ceva la un moment dat, tot în pixul lui stă. Doi la mână, magistrații in corpore, intrând aici judecători, procurori, au în momentul de față niște negocieri care pentru ei sunt mult mai importante. Sunt negocierile pe pensionare.

În lumea lui Nicușor

Cristache: La umbra negocierilor, Nicușor Dan poate să-și permită orice?

Turcescu: Absolut. Nicușor Dan, în momentul de față…

Cristache: Stai puțin. Nicușor Dan zice că nu va semna, nu va încuviința cercetarea vicepremierului Gheorghiu.

Turcescu: Nicușor Dan cere procurorilor să soluționeze cazul mai repede. Nicușor Dan o sună pe Lia Savonea să nu candideze. Nicușor Dan vorbește în continuare și le trasează direcții procurorilor legate de mafia imobiliară. În continuare are această obsesie. Și noi încă ne gândim dacă e suspendabil sau nu omul ăsta? Noi ne putem gândi. Problema este că ăștia care sunt în coaliția pro-europeană… Așa. Înțelegi? Apropo, Comisia de la Veneția, de asta n-au nimic de zis.

Cristache: Nu, mă. N-au nimic ce să spună.

Turcescu: Ambasadele. Ursula. Ambasadele. Nimic. Nu mai e, mă. În ce lume trăiești, mă, tu, Cristache?

Cristache: În lumea lui Nicușor, se pare.

Turcescu: Nu, frate. În lumea lui Nicușor trebuie să ne obișnuim. Este asta. Asta. Tăntililic cu coafura lui. Harpalete face ce vrea, mă. Pentru că el are momentul de față să zică. Bă, unde se plece ăștia, mă, de la guvernare? Nu pleacă nicăieri. El face ce vrea. Unde-i opinia publică?

