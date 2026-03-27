Roxana Manea, ECOSUD, la Gândul Recycle Now: “Doar prin colaborare între autorități și industrie putem rezolva problemele din sectorul deșeurilor”

Dialogul dintre autorități și operatorii din piața deșeurilor este esențial pentru dezvoltarea economiei circulare, a subliniat Roxana Manea, director general adjunct ECOSUD, în cadrul Conferinței „Gândul Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow”. Ea a evidențiat rolul acestor întâlniri în identificarea soluțiilor concrete pentru provocările din domeniu.

Roxana Manea a salutat prezența extinsă a instituțiilor-cheie din domeniu la conferința “Gândul Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow”, considerând că astfel de evenimente creează un cadru necesar pentru dialog și progres.

„Este un eveniment la care au fost prezenți toți actorii din piață, în special doamna ministru și întreg stafful din Ministerul Mediului, dar și celelalte autorități – Garda de Mediu, Autoritatea Fondului pentru Mediu, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate” și a subliniat importanța cooperării instituționale.

„La genul acesta de întâlniri reușim să punem pe masă problemele care există în piață și să găsim soluții cât mai bune pentru a le rezolva”, a punctat Roxana Manea.

Rolul ECOSUD în economia circulară

Reprezentanta ECOSUD a evidențiat contribuția companiei la dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în România: „Ne bucurăm că și noi, ECOSUD, contribuim la economia circulară prin toate instalațiile pe care le avem și prin prezența noastră în cele șapte județe din țară”.

Potrivit acesteia, obiectivul rămâne creșterea performanței în reciclare și valorificare:

„Sperăm că în continuare vom contribui la reciclare și la valorificarea deșeurilor și să avem rezultate cât mai pozitive”.

Cooperarea, cheia progresului

Mesajul central transmis în cadrul conferinței a fost nevoia de colaborare între sectorul public și cel privat pentru a accelera tranziția către un model sustenabil.

„Fiecare dintre noi se confruntă cu provocări, dar doar împreună putem găsi soluții eficiente pentru întreg sistemul”, a conchis Roxana Manea, director general adjunct ECOSUD.

Partenerii Conferinței Gândul „Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow” au fost: Greenpoint, Erbașu, Redpoint, Returo, Bilbor.

