Prima pagină » Video » Roxana Manea, ECOSUD, la Gândul Recycle Now: “Doar prin colaborare între autorități și industrie putem rezolva problemele din sectorul deșeurilor”

Bogdan Pavel

Dialogul dintre autorități și operatorii din piața deșeurilor este esențial pentru dezvoltarea economiei circulare, a subliniat Roxana Manea, director general adjunct ECOSUD, în cadrul Conferinței „Gândul Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow”. Ea a evidențiat rolul acestor întâlniri în identificarea soluțiilor concrete pentru provocările din domeniu.

Roxana Manea a salutat prezența extinsă a instituțiilor-cheie din domeniu la conferința “Gândul Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow”, considerând că astfel de evenimente creează un cadru necesar pentru dialog și progres.

„Este un eveniment la care au fost prezenți toți actorii din piață, în special doamna ministru și întreg stafful din Ministerul Mediului, dar și celelalte autorități – Garda de Mediu, Autoritatea Fondului pentru Mediu, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate” și a subliniat importanța cooperării instituționale.

„La genul acesta de întâlniri reușim să punem pe masă problemele care există în piață și să găsim soluții cât mai bune pentru a le rezolva”, a punctat Roxana Manea.

Rolul ECOSUD în economia circulară

Reprezentanta ECOSUD a evidențiat contribuția companiei la dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în România: „Ne bucurăm că și noi, ECOSUD, contribuim la economia circulară prin toate instalațiile pe care le avem și prin prezența noastră în cele șapte județe din țară”.

Potrivit acesteia, obiectivul rămâne creșterea performanței în reciclare și valorificare:

„Sperăm că în continuare vom contribui la reciclare și la valorificarea deșeurilor și să avem rezultate cât mai pozitive”.

Cooperarea, cheia progresului

Mesajul central transmis în cadrul conferinței a fost nevoia de colaborare între sectorul public și cel privat pentru a accelera tranziția către un model sustenabil.

„Fiecare dintre noi se confruntă cu provocări, dar doar împreună putem găsi soluții eficiente pentru întreg sistemul”, a conchis Roxana Manea, director general adjunct ECOSUD.

Partenerii Conferinței Gândul „Recycle Now United, editia a VII-a – Stronger united, greener tomorrow” au fost: Greenpoint, Erbașu, Redpoint, Returo, Bilbor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now: „Deșeurile nu sunt o problemă, ci o resursă pentru viitorul economic al României”

Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: Implementarea economiei circulare trebuie accelerată, cu reguli clare și digitalizare!

Dan Ceaușescu, CEO GreenPoint, la Gândul Recycle Now: „Fără penalități reale și reguli clare, sistemul de reciclare nu va funcționa corect”

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: Adevărata Criză politică e dată de încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a nu demisiona
12:31
Ion Cristoiu: Adevărata Criză politică e dată de încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a nu demisiona
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Administrația Prezidențială a dat comunicate despre activitatea Mirabelei Grădinaru. Din punct de vedere legal nu este în regulă”
11:00
Ion Cristoiu: „Administrația Prezidențială a dat comunicate despre activitatea Mirabelei Grădinaru. Din punct de vedere legal nu este în regulă”
EMISIUNI Ion Cristoiu: „O nouă coaliție de guvernare presupune un nou program, miniștri, dar USR-ul poate rămâne cu condiția să vină Predoiu”
10:30
Ion Cristoiu: „O nouă coaliție de guvernare presupune un nou program, miniștri, dar USR-ul poate rămâne cu condiția să vină Predoiu”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Mirabela Grădinaru face o pereche foarte bună cu Nicușor Dan. Încep să-și asocieze imaginile și să se compenseze”
10:00
Ion Cristoiu: „Mirabela Grădinaru face o pereche foarte bună cu Nicușor Dan. Încep să-și asocieze imaginile și să se compenseze”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Netanyahu nu vrea ca țările din Orientul Mijlociu să fie mai puternice și să eclipseze Israelul”
09:30
Dan Dungaciu: „Netanyahu nu vrea ca țările din Orientul Mijlociu să fie mai puternice și să eclipseze Israelul”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Vance poate face cedări la negocieri pentru a-l salva pe Trump de această povară”
09:00
Dan Dungaciu: „Vance poate face cedări la negocieri pentru a-l salva pe Trump de această povară”
Mediafax
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
Digi24
„Vreau să nu mai sufăr”. O tânăra de 25 de ani din Spania, care a trecut prin două violuri și a rămas paraplegică, a fost eutanasiată
Cancan.ro
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Cancan.ro
Conacul de peste 1 mil. € a lui Călin Donca, la un pas să fie demolat cu buldozerul; '”Ciudat este că au început cu casa unui milionar'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o RADICAL
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Elevii cu venituri mici nu sunt încurajați spre cariere creative, considerate „riscante”, arată un raport
Polonia reduce TVA și accizele la combustibil, Bolojan așteaptă până „săptămâna viitoare”. Premierul român susține că nu poate să scadă TVA că ar declanșa o procedură de infringement
12:38
Polonia reduce TVA și accizele la combustibil, Bolojan așteaptă până „săptămâna viitoare”. Premierul român susține că nu poate să scadă TVA că ar declanșa o procedură de infringement
FLASH NEWS BNS transmite premierului Bolojan propuneri pentru implementarea ordonanţei Programului SAFE
12:37
BNS transmite premierului Bolojan propuneri pentru implementarea ordonanţei Programului SAFE
ENERGIE De la începutul războiului din Iran, Rusia face peste 700 mil. de $ pe zi din vânzarea de petrol și gaze. Dar Ucraina nu stă degeaba și-i sabotează veniturile lui Putin
12:37
De la începutul războiului din Iran, Rusia face peste 700 mil. de $ pe zi din vânzarea de petrol și gaze. Dar Ucraina nu stă degeaba și-i sabotează veniturile lui Putin
FLASH NEWS Medicii vor putea citi analizele de tip CT și RMN de la distanță. Ministrul Sănătății a semnat ordinul care digitalizează radiologia
12:32
Medicii vor putea citi analizele de tip CT și RMN de la distanță. Ministrul Sănătății a semnat ordinul care digitalizează radiologia
EVENIMENT 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Mesajul premierului Republicii Moldova: Malurile Prutului sunt tot mai aproape
12:28
108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Mesajul premierului Republicii Moldova: Malurile Prutului sunt tot mai aproape
CONTROVERSĂ Minele în derivă din Marea Neagră încaieră Ambasada Rusiei și MApN. Rușii arată cu degetul spre Ucraina
12:06
Minele în derivă din Marea Neagră încaieră Ambasada Rusiei și MApN. Rușii arată cu degetul spre Ucraina

