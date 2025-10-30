Prima pagină » Video » Șerban Semeniuc (Rețeaua Regina Maria), la Health Summit 2025: „Avem un singur sistem de sănătate și trebuie să lucrăm ÎMPREUNĂ, în interesul pacientului”

Șerban Semeniuc (Rețeaua Regina Maria), la Health Summit 2025: „Avem un singur sistem de sănătate și trebuie să lucrăm ÎMPREUNĂ, în interesul pacientului”

Bogdan PavelCristian Lisandru
30 oct. 2025, 10:36, Video
Șerban Semeniuc, legal & corporate affairs director în cadrul rețelei private de sănătate Regina Maria, subliniază importanța dialogului public-privat și a unei abordări constructive în reformarea sistemului medical românesc.

Dialogul este întotdeauna constructiv, ideea este să putem construi după ce dă startul”, a declarat Șerban Semeniuc, reprezentant al Rețelei de Sănătate Regina Maria, în cadrul celei de-a III-a ediții a evenimentului Health Summit, din seria „Europa Connect” și comunicat de Gândul, care a fost dedicate politicilor europene și provocărilor actuale din sistemul medical românesc.

Șerban Semeniuc a subliniat că sectorul public și cel privat fac parte din același sistem de sănătate și trebuie să colaboreze pentru a crește eficiența, calitatea serviciilor și încrederea pacienților.

„Ministrul a subliniat foarte bine: există un singur sistem de sănătate. Noi toți trebuie să lucrăm în interesul pacientului. Avem multe idei comune, dar și perspective diferite, iar din această diversitate trebuie să construim împreună un sistem mai performant”, a spus Semeniuc.

Un apel la colaborare și echilibru. „Deficiențele sunt oportunități de dezvoltare”

Reprezentantul rețelei de sănătate Regina Maria a propus o abordare pozitivă și realistă față de problemele sistemului medical, afirmând că „multe dintre deficiențele actuale trebuie privite ca modalități de creștere și de dezvoltare”.

„Tot ceea ce astăzi nu funcționează se poate remedia. Putem avea un sistem mult mai bun în viitor, dar trebuie să respectăm etapele, să corelăm așteptările cu realitatea economică și socială și să aducem beneficii tuturor părților implicate”, a adăugat el.

Mesajul lui Șerban Semeniuc se înscrie într-o viziune de cooperare între sistemul public și  mediul privat, într-un moment în care presiunile bugetare și nevoia de reformă pun sistemul medical sub o tensiune fără precedent.

