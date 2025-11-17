Avertisment de vânt puternic în toată țara. IGSU „Amânați activitățile în aer liber!”. Care sunt zonele cele mai afectate

IGSU a transmis un avertisment de Cod Galben de intensificări ale vântului care va fi valabil de luni, 17 noiembrie, ora 12:00 până marți, ora 6:00. Experții îndeamnă populația să evite activitățile în aer liber și să ocolească zonele cu stâlpi sau copaci, întrucât există pericol de prăbușire.

„Avertisment de ultimă oră al IGSU: Amânați activitățile în aer liber! Închideți toate ferestrele!

Potrivit ANM, începând de astăzi, ora 12:00, și până mâine, ora 06:00, este în vigoare un COD GALBEN de intensificări ale vântului”, a transmis IGSU pe pagina de Facebook.

În zonele Banat, Crișana, vestul Transilvaniei și Maramureș, vântul va atinge până la 70km/h, iar în zone montane pot ajunge chiar și la 120km/h.

„În acest interval, vântul va prezenta temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și pe parcursul nopții în vestul Transilvaniei și Maramureș, unde rafalele vor atinge 50–60 km/h, izolat până la 70 km/h. În zonele montane, vitezele vor urca la 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m se vor înregistra rafale ce pot ajunge la 90–120 km/h”, mai spune sursa citată.

„Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise”

„Pentru un plus de siguranță, respectați recomandările autorităților! Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt”, mai precizează IGSU.

