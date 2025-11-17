Prima pagină » Vremea » Avertisment de vânt puternic în toată țara. IGSU „Amânați activitățile în aer liber!”. Care sunt zonele cele mai afectate

Avertisment de vânt puternic în toată țara. IGSU „Amânați activitățile în aer liber!”. Care sunt zonele cele mai afectate

Ruxandra Radulescu
17 nov. 2025, 15:47, Vremea
Avertisment de vânt puternic în toată țara. IGSU
Avertisment de vânt puternic în toată țara. IGSU "Amânați activitățile în aer liber!". Care sunt zonele cele mai afectate FOTO: Envato

IGSU a transmis un avertisment de Cod Galben de intensificări ale vântului care va fi valabil de luni, 17 noiembrie, ora 12:00 până marți, ora 6:00. Experții îndeamnă populația să evite activitățile în aer liber și să ocolească zonele cu stâlpi sau copaci, întrucât există pericol de prăbușire. 

„Avertisment de ultimă oră al IGSU: Amânați activitățile în aer liber! Închideți toate ferestrele!
Potrivit ANM, începând de astăzi, ora 12:00, și până mâine, ora 06:00, este în vigoare un COD GALBEN de intensificări ale vântului”, a transmis IGSU pe pagina de Facebook.

Avertisment de vânt puternic în toată țara. IGSU

Avertisment de vânt puternic în toată țara. IGSU „Amânați activitățile în aer liber!”. Care sunt zonele cele mai afectate FOTO: Facebook

În zonele Banat, Crișana, vestul Transilvaniei și Maramureș, vântul va atinge până la 70km/h, iar în zone montane pot ajunge chiar și la 120km/h.

„În acest interval, vântul va prezenta temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și pe parcursul nopții în vestul Transilvaniei și Maramureș, unde rafalele vor atinge 50–60 km/h, izolat până la 70 km/h. În zonele montane, vitezele vor urca la 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m se vor înregistra rafale ce pot ajunge la 90–120 km/h”, mai spune sursa citată.

„Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise”

„Pentru un plus de siguranță, respectați recomandările autorităților!

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;
Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;
Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt”, mai precizează IGSU.

Recomandarea autorului:

Citește și

METEO ANM a emis o prognoză specială pentru București. Vremea se schimbă radical, în Capitală: ploi și vânt puternic
12:20
ANM a emis o prognoză specială pentru București. Vremea se schimbă radical, în Capitală: ploi și vânt puternic
Gândul de Vreme Când vin primele ninsori. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Un front atmosferic rece pătrunde în România dinspre Europa Centrală
10:54, 16 Nov 2025
Când vin primele ninsori. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Un front atmosferic rece pătrunde în România dinspre Europa Centrală
METEO Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather
10:27, 16 Nov 2025
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather
METEO „Furtuna Claudia” face ravagii în peninsula iberică și în insulele britanice. Au fost raportați 3 morți în Portugalia
21:32, 15 Nov 2025
„Furtuna Claudia” face ravagii în peninsula iberică și în insulele britanice. Au fost raportați 3 morți în Portugalia
Gândul de Vreme Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul
10:46, 15 Nov 2025
Inversiunea termică, fenomenul care cuprinde România. Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele zile, în exclusivitate pentru Gândul
METEO Cod galben de ceață în 30 de județe din România. Zonele în care vizibilitatea este redusă sub 200 de metri
10:20, 15 Nov 2025
Cod galben de ceață în 30 de județe din România. Zonele în care vizibilitatea este redusă sub 200 de metri
Mediafax
Ce riscă persoanele neînregistrate care vând ONLINE prăjituri și cozonaci. ANSVSA a făcut anunțul usturător
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Cancan.ro
Mișcarea secretă plănuită de patroana clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Cine încearcă să o oprească
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog
Mediafax
Marca auto care a „spart” piața românească în 2025. Ascensiune spectaculoasă a acestui producător
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei
Cancan.ro
Localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre
Ce se întâmplă doctore
De ce nu e bine să folosești prelungitoare pentru aparatele de mare putere. Lista electrocasnicelor pe care să nu le folosești cu prelungitor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Descopera.ro
România, victimă a planurilor generalilor ruși. Secretele pe care rușii i le-au spus generalului francez Henri Berthelot
EMISIUNI „EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe YouTube și Facebook ProSport
15:42
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe YouTube și Facebook ProSport
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 17.00. Emblema lui Dinamo e în pericol?! Detalii despre ce s-a întâmplat cu fanii în deplasarea din Bosnia
15:40
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 17.00. Emblema lui Dinamo e în pericol?! Detalii despre ce s-a întâmplat cu fanii în deplasarea din Bosnia
AI AFLAT! Cristoiu nu o iartă pe Ioana Ene Dogioiu pentru SINECURA de la Radio: Mă înnebunise “colonăleasa” cu intransigența/Când ești Robespierre, nu te duci
15:35
Cristoiu nu o iartă pe Ioana Ene Dogioiu pentru SINECURA de la Radio: Mă înnebunise “colonăleasa” cu intransigența/Când ești Robespierre, nu te duci
ACTUALITATE Data la care intră pensiile românilor în luna decembrie
15:32
Data la care intră pensiile românilor în luna decembrie
EXTERNE Paza de la Luvru este inexistentă chiar și după „jaful secolului“. Cum au reușit doi adolescenți belgieni să-și agațe portretul lângă Mona Lisa
15:29
Paza de la Luvru este inexistentă chiar și după „jaful secolului“. Cum au reușit doi adolescenți belgieni să-și agațe portretul lângă Mona Lisa
SĂNĂTATE Avertisment ANSVSA: „Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală”. Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase pot cauza toxiinfecții grave
15:23
Avertisment ANSVSA: „Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală”. Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase pot cauza toxiinfecții grave