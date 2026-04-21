Temperaturile scad sub cele normale pentru această dată. În ce regiuni plouă cu găleata și unde va ninge. Prognoza ANM pentru Gândul

Până în data de 23 aprilie, la ora 10:00, este în vigoare o informare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Marți și miercuri vremea va deveni rece pentru această dată, astfel în timpul nopților, pe alocuri se va produce brumă, îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului și în depresiuni.
Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, noi informații despre evoluția vremii.
„Astăzi vremea se va răci și, mai ales în nordul, centrul, estul și sud-estul țării va deveni rece pentru această dată.
La munte și eventual în Subcarpații Moldovei, precum și în sudul și estul Transilvaniei, vor fi precipitații mixte. La atitudini de peste 1.400 m va ninge și se va depune strat de zăpadă local consistent.
Vântul va avea intensificări temporare, local în vestul țării și pe alocuri în rest, cu viteze de 40-50 km/h. La munte, cu precădere în zona înaltă, în vestul Carpaților Medionali, vor fi rafale de peste 70-80 km/h. Temperaturile maxime, astăzi, se vor încadra – la nivel național – între 7° în estul Transilvaniei și până la 19° în Oltenia”, a precizat meteorologulde serviciu al ANM, la solicitarea Gândul.
În această dimineață, la ora 07:00, potrivit ANM, cea mai scăzută temperatură din România – minus 2 grade Celsius – s-a înregistrat la Iezer.
În ceea ce privește precipitațiile, au fost averse de ploaie doar la Brașov, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.
