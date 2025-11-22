Ploi, lapoviță și ninsoare în România. Temperaturile nu vor mai trece de 13 grade

Alerte de ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe județe din România, de mâine temperaturile nu vor mai trece de 13 grade Celsius.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, codul galben este valabil până mâine dimineață la ora 10 și vizează zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu unde vor fi precipitații, la începu sub formă de ploaie, ce se vor transforma treptat, în special seara și noaptea în lapoviță și ninsoare.

Alerte de lapoviță și ninsoare în mai multe județe din România

În unele zone se vor acumula cantități de apă de 25-30 l pe mp și izolat de 40 de litri pe mp, de mâine se răcește și în sudul teritoriului, nu vom mai depăși valori termice de 12-13 grade, doar pe litoral să mai rămână ceva mai ridicate, până la 15 grade.

Minimele se mențin și ele coborâte, mai mult negative în jumătatea de nord a țării, poate și în sud-vestul teritoriului, de marți începe ușor să se încălzească vremea, vom ajunge la temperaturi de 14-15 grade inclusiv prin vestul teritoriului.

