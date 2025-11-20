Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt.

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt

Potrivit Accuweather, iarna vine în Capitală pe 29 noiembrie, când vom avea prima zi cu temperatură negativă.

Totuși, se pare că pe data de 28 noiembrie bucureștenii se vor confrunta cu primele semne de ninsoare.

În următoarea săptămână, situația se va schimba și vor fi chiar și 8 grade Celsius în București.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

RECOMANDAREA AUTORULUI: