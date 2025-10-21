Prima pagină » Vremea » FRIG absolut în România. Temperatura negativă înregistrată azi în Harghita doboară un record vechi de 76 de ani

FRIG absolut în România. Temperatura negativă înregistrată azi în Harghita doboară un record vechi de 76 de ani

21 oct. 2025, 13:29, Vremea
FRIG absolut în România. Temperatura negativă înregistrată azi în Harghita doboară un record vechi de 76 de ani

Vremea nefiresc de rece pentru luna octombrie este marcată de noi recorduri. Astfel, staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, marţi dimineaţa, o minimă de minus 9,7 grade Celsius, fiind doborât recordul de temperatură al zilei de 21 octombrie, care data din anul 1949. Mai mult, ziua de luni a doborât la rândul ei acest record meteo negativ.

Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, marţi dimineaţa, o minimă de minus 9,7 grade Celsius, fiind doborât recordul de temperatură al zilei de 21 octombrie.

A doua zi consecutivă când este doborât un record de temperatură din 1949

Potrivit informaţiilor furnizate de meteorologul de serviciu Halada Szilard, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania – Sud Sibiu, vechiul record de temperatură negativă al zilei de 21 octombrie a fost înregistrat la Miercurea-Ciuc în anul 1949, când termometrele au arătat minus 8,5 grade Celsius.

Este pentru a doua zi consecutiv când se depăşeşte recordul zilei în capitala județului Harghita, după ce luni dimineaţa s-a înregistrat o minimă de minus 9,2 grade Celsius, doborând recordul zilei de 20 octombrie, care data tot din 1949, respectiv minus 9 grade Celsius.

Recorduri în lanț în polul frigului din România

Însă, în egală măsură, în alte localităţi din Harghita temperaturile minime au fost negative. De exemplu, la Joseni s-au înregistrat minus 7,9 grade Celsius, la Topliţa au fost minus 7,5 grade, la Odorheiu Secuiesc s-au consemnat minus 2,5 grade Celsius.

FOTO – Caracter ilustrativ

La staţia de munte Bucin minima a fost de minus 3,7 grade Celsius. Prognoza meteo pentru următoarele zile indică o uşoară încălzire, cu temperaturi în noaptea de marţi spre miercuri de până la minus 4 grade Celsius.

Vreme neobișnuit de rece pe finalul lunii octombrie

Ultima săptămână a lunii va fi una cu mai multe ploi, cu un regim biometric semnificativ pentru toată țara. Potrivit meteorologilor, scăderea de temperatură va fi una importantă.

„Vom face astfel o trecere foarte rapidă de la o vreme mai rece decât normalul perioadei la una mai caldă și apoi din nou vom coborî sub normele sfârșitului de octombrie, început de noiembrie”, a precizat Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM, pentru Digi24.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Prognoza meteo până pe 17 noiembrie. ANM anunță temperaturi în scădere și ploi abundente

Vremea de Revelion: Meteorologii de la Accuweather estimează o probabilitate de 60% să NINGĂ în București, la 1 ianuarie 2026

Citește și

METEO Hărțile care arată cum va fi IARNA care vine. Vor fi schimbări meteorologice importante pentru Statele Unite, Canada și Europa
13:31
Hărțile care arată cum va fi IARNA care vine. Vor fi schimbări meteorologice importante pentru Statele Unite, Canada și Europa
METEO Prognoza meteo până pe 17 noiembrie. ANM anunță temperaturi în scădere și ploi abundente
11:28
Prognoza meteo până pe 17 noiembrie. ANM anunță temperaturi în scădere și ploi abundente
METEO Vremea de Revelion: Meteorologii de la Accuweather estimează o probabilitate de 60% să NINGĂ în București, la 1 ianuarie 2026
07:07
Vremea de Revelion: Meteorologii de la Accuweather estimează o probabilitate de 60% să NINGĂ în București, la 1 ianuarie 2026
METEO Ne așteptă un Crăciun cu ninsori. Cum va fi vremea de sărbători în România
19:19
Ne așteptă un Crăciun cu ninsori. Cum va fi vremea de sărbători în România
METEO România, în cea mai caldă toamnă din ultimii ani: Valorile termice vor urca până la 26 grade Celsius. ANM anunță și ploi însemnate cantitativ
18:22
România, în cea mai caldă toamnă din ultimii ani: Valorile termice vor urca până la 26 grade Celsius. ANM anunță și ploi însemnate cantitativ
METEO ANM a înregistrat cea mai rece dimineaţă de 20 octombrie din istoria măsurătorilor meteorologice. A fost ger năprasnic într-o zonă din România
13:31
ANM a înregistrat cea mai rece dimineaţă de 20 octombrie din istoria măsurătorilor meteorologice. A fost ger năprasnic într-o zonă din România
Mediafax
Explozia din blocul din Rahova: Încă nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Accident în lanţ în Capitală: Şoferiţă cercetată după ce a fugit de la locul accidentului
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Cancan.ro
Cristina Pucean e istorie? BDLP, la hotel cu domnișoara Vanessa! Imaginile care nu lasă loc de interpretări
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
StirileKanalD
VIDEO Declarații dureroase după moartea gravidei care locuia în blocul unde s-a produs explozia. Va fi îngropată înainte de nuntă, în mireasă: „Nu are ce să mai îmbrace, o punem deasupra”
KanalD
Tânăra gravidă, moartă în urma exploziei din Rahova, va fi înmormântată în rochie de mireasă: ,,Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace”. Familia face mărturisiri cutremurătoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
UPDATE Decizie luată de judecători: Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Evz.ro
Protectorul lui Tzancă Uraganu, în comă la spital. Medicii îl monitorizează
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de fi tratată membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”
ULTIMA ORĂ Cum fierbe Europa din cauza „Summitului Păcii” găzduit de Viktor Orban. UE pregătește un plan de urgență pentru Ucraina. FT: Întâlnirea Trump – Zelenski a fost „un duet cu țipete”
14:54
Cum fierbe Europa din cauza „Summitului Păcii” găzduit de Viktor Orban. UE pregătește un plan de urgență pentru Ucraina. FT: Întâlnirea Trump – Zelenski a fost „un duet cu țipete”
SPORT FCSB – Bologna se joacă JOI în Europa League! Gigi Becali a stabilit deja primul 11
14:54
FCSB – Bologna se joacă JOI în Europa League! Gigi Becali a stabilit deja primul 11
EXTERNE Cum arată închisoarea în care a intrat Sarkozy. Un fost director al închisorii povestește: „Condițiile de detenție sunt destul de DURE”
14:40
Cum arată închisoarea în care a intrat Sarkozy. Un fost director al închisorii povestește: „Condițiile de detenție sunt destul de DURE”
TRAGEDIE Un bărbat de 55 de ani a MURIT după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de persoane, în județul Dâmbovița
14:40
Un bărbat de 55 de ani a MURIT după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de persoane, în județul Dâmbovița
POLITICĂ Cunoscutul jurnalist britanic, Charley Ottley, face lobby la ministrul Florin Barbu pentru producătorii locali români
14:35
Cunoscutul jurnalist britanic, Charley Ottley, face lobby la ministrul Florin Barbu pentru producătorii locali români
ULTIMA ORĂ Plenul CSM, prima reacție oficială după decizia CCR care l-a pus la colț pe Bolojan: „Premierul trebuie să se CONSULTE cu noi.” Până acum, Bolojan a ignorat Justiția
14:24
Plenul CSM, prima reacție oficială după decizia CCR care l-a pus la colț pe Bolojan: „Premierul trebuie să se CONSULTE cu noi.” Până acum, Bolojan a ignorat Justiția