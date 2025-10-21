Vremea nefiresc de rece pentru luna octombrie este marcată de noi recorduri. Astfel, staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, marţi dimineaţa, o minimă de minus 9,7 grade Celsius, fiind doborât recordul de temperatură al zilei de 21 octombrie, care data din anul 1949. Mai mult, ziua de luni a doborât la rândul ei acest record meteo negativ.

A doua zi consecutivă când este doborât un record de temperatură din 1949

Potrivit informaţiilor furnizate de meteorologul de serviciu Halada Szilard, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania – Sud Sibiu, vechiul record de temperatură negativă al zilei de 21 octombrie a fost înregistrat la Miercurea-Ciuc în anul 1949, când termometrele au arătat minus 8,5 grade Celsius.

Este pentru a doua zi consecutiv când se depăşeşte recordul zilei în capitala județului Harghita, după ce luni dimineaţa s-a înregistrat o minimă de minus 9,2 grade Celsius, doborând recordul zilei de 20 octombrie, care data tot din 1949, respectiv minus 9 grade Celsius.

Recorduri în lanț în polul frigului din România

Însă, în egală măsură, în alte localităţi din Harghita temperaturile minime au fost negative. De exemplu, la Joseni s-au înregistrat minus 7,9 grade Celsius, la Topliţa au fost minus 7,5 grade, la Odorheiu Secuiesc s-au consemnat minus 2,5 grade Celsius.

La staţia de munte Bucin minima a fost de minus 3,7 grade Celsius. Prognoza meteo pentru următoarele zile indică o uşoară încălzire, cu temperaturi în noaptea de marţi spre miercuri de până la minus 4 grade Celsius.

Vreme neobișnuit de rece pe finalul lunii octombrie

Ultima săptămână a lunii va fi una cu mai multe ploi, cu un regim biometric semnificativ pentru toată țara. Potrivit meteorologilor, scăderea de temperatură va fi una importantă.

„Vom face astfel o trecere foarte rapidă de la o vreme mai rece decât normalul perioadei la una mai caldă și apoi din nou vom coborî sub normele sfârșitului de octombrie, început de noiembrie”, a precizat Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM, pentru Digi24.

