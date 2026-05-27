Se întoarce gerul! Meteorologii Accuweather anunță o scădere dramatică a temperaturilor: de la 32℃ la 4℃, în doar 36 de ore.

După o primăvară capricioasă, cu schimbări meteorologice de la o zi la alta, vara este așteptată de majoritatea oamenilor. Temperaturile din ultimele zile ne-au făcut să spunem că a venit cu adevărat sezonul estival.

Totuși, vremea este imprevizibilă și schimbătoare, astfel că vom trece de la 32 grade Celsius la 4 grade Celsius în mai puțin de două zile.

În ultima perioadă, vremea a fost călduroasă, ba chiar aproape caniculară în unele zone. Au fost temperaturi de 30 de grade Celsius, iar acestea continuă să crească. Astfel, în București se vor înregistra astăzi maxime de până la 32 de grade Celsius, un început tipic de vară.

Cu toate acestea, mâine noapte, la Brașov, meteorologii Accuweather anunță o minimă de 4 grade Celsius. De asemenea, vor apărea și averse. Practic, temperatura va scădea de 8 ori într-un interval de doar 36h.

Astfel, deși vara se apropie cu pași repezi, iar temperaturile din ultimele zile au fost tipice sezonului estival, în unele zone ale țării încă mai sunt așteptate zile mai puțin însorite și chiar ploaie.

Sursă foto: Accuweather