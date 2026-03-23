Se strică vremea în toată România! Meteorologii Accuweather anunță ninsori până de Paște.

Sfârșit de martie cu surprize din partea vremii, în toată țara. De exemplu, la Brașov, va ploua duminică, 29 martie și luni, 30 martie.

Tot acolo, în data de 31 martie va ninge și temperaturile vor fi de 8 grade, respectiv o minimă de 1 grad Celsius.

Pentru cei care credeau că au scăpat de iarnă și că vor avea un Paște însorit, ei bine, speranțele lor se „evaporă”: în 3-4 aprilie, va ninge și temperaturile vor chiar și cu minus, după cum avertizează meteorologii Accuweather.

Vremea rea va continua la Brașov și în toată țara, cu ninsori în 9, 10 și 11 aprilie, chiar înainte de Paște.

De sfintele sărbători, românii se vor bucura de temperaturi ceva mai răsărite, de până la 10 grade Celsius.

Din păcate, vremea va fi urâtă și după 16 aprilie, cu ploi care vor dura aproape o săptămână.

După un trio însorit, în 26-27-28 martie, timpul mohorât va reveni cu precipitații și temperaturi răcoroase, în 30 aprilie – 1-2 mai.

Accuweather, în slujba noastră din 1962

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

AccuWeather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „AccuWeather” în 1971.

AccuWeather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, AccuWeather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

