Vizibilitate redusă pe autostrăzi și drumuri din mai multe județe din cauza ceții

21 nov. 2025, 07:13, Vremea
Vizibilitatea este redusă, vineri dimineața, 21 noiembrie, din cauza ceții, pe mai multe artere rutiere și pe mai multe tronsoane de autostradă din țară.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că se circulă în condiții de ceață pe autostrăzile A0, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Buzău – Focșani, precum și în municipiul București.

De asemenea, pe drumuri din județele Brăila, Buzău, Bacău, Botoșani, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Neamț, Iași, Ilfov, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea, Teleorman și Tulcea, vizibilitatea este redusă, local, sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, relatează Mediafax.

Ceața îngreunează traficul în mai multe județe din țară

Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante atunci când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule.

Pietonilor li se recomandă să-și sporească atenția, să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător, după ce sunt siguri că intenția lor a fost observată de conducătorii auto, și, pe cât posibil, să evite circulația pe partea carosabilă în condiții de vizibilitate redusă.

