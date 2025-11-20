Dimineață rece de noiembrie, în București și în țară, iar meteorologii au emis și coduri galbene de ceață pentru mai multe localități din județele Botoșani, Sibiu și Constanța.

Totuși, față de ziua precedentă, temperaturile au crescut ușor, astfel că temperatura cea mai scăzută din România a fost de minus un grad Celsius, la Iezer și Miercurea Ciuc. Iar meteorologii ANM vin cu vești bune.

În exclusivitate pentru Gândul, Oana Catrina, meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a transmis prognoza pentru joi, 20 noiembrie 2025.

„Astăzi, în țară, vom înregistra o încălzire a vremii, în special în partea de vest, de centru și de sud-est a teritoriului, unde se vor înregistra valori termice peste cele multianuale ale perioadei.

Temperaturile maxime, la scara întregii țări, vor fi cuprinse între 6 – 8 grade în nordul Moldovei și sudul Olteniei, până spre 19 grade în sudul Dobrogei.

Va ploua slab, pe arii restrânse, îndeosebi în regiunile sudice și nord-vestice, iar în zona montană înaltă, la peste 2.000 m altitudine, vor fi posibile precipitații mixte.

Vântul va sufla moderat astăzi, cu unele intensificări în Dobrogea, nordul Banatului și pe crestele montane – 40-45 km/h.

În Capitală vom asista la o încălzire ușoară a vremii, prin comparație cu ziua anterioară. Cerul se menține, însă, mai mult noros.

Trecător poate fi posibilă și burnița sau ploaia slabă. Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va fI de 11 grade”, a transmis, pentru Gândul, Oana Catrina, meteorolog de serviciu al ANM.

La Sulina, la ora 07:00, cea mai ridicată temperatură din România

Dacă la Miercurea Ciuc și Iezer era minus un grad, la ora 07:00, locuitorii din Sulina au avut parte de 14 grade. Nu a lipsit, însă, nici ploaia.

De altfel, a plouat și la Oradea, Baia Mare, Iași și Vaslui.

În Brașov a fost cer senin, iar mercurul din termometre a arătat 2 grade.

La Târgu Mureș a fost cer parțial noros, dar temperatura nu a trecut de 3 grade.

A fost ceață în partea de sud a României. La Craiova au fost 5 grade, la București a fost aceeași temeperatură, la Călărași s-au înregistrat 7 grade Celsius.

În partea de vest a țării, la Arad și Timișoara, au fost 6, respectiv 4 grade Celsius, iar timișorenii au avut parte și de ceață.

