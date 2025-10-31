Prima pagină » Z » 22 de magistrați pleacă la pensie fericiți. Unul dintre ei este judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ care are doar 48 de ani

22 de magistrați pleacă la pensie fericiți. Unul dintre ei este judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ care are doar 48 de ani

Adina Anghelescu
31 oct. 2025, 17:22, Z
De la data de 1 noiembrie 2025, vor ieși la pensie 22 de magistrați cărora președintele Nicuşor Dan le-a semnat, azi, decretele de pensionare. Unii dintre ei au date de retragere pînă la finele luni decembrie a acestui an.

Printre cei pentru care au fost semnate decrete de pensionare se numără Mihail Udroiu – judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, colonel magistrat Gheorghe Prelipcean – procuror militar şef al Serviciului de urmărire penală din cadrul Secţiei Parchetelor Militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Alexandra Iuliana Rus – judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Daniela Băloi – procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Drăgan Adriana-Ligia Drăgan – prim-procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, care are gradul profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

De la Curtea de Apel București se pensionează Ileana-Mihaela Ancuţa, care este detașată la CSM și delegată în funcţia de şef al Serviciului sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii.

Și din alte instanțe din țară vor ieși la pensie mai mulți judecători și procurori, din Braşov, Botoşani, Sibiu, Timişoara, Argeş, Iaşi, Constanţa, Galaţi, Mediaş, Buftea, Alba Iulia, Brăila, Ialomiţa, Vâlcea şi Ploieşti.

Mihail Udroiu a fost consilierul Alinei Bica

De subliniat, unul dintre cei pensionați, judecătorul Mihai Udroiu de la ICCJ are 48 de ani și a ajuns la Înalta Curte în urmă cu doi ani, unde, printre altele, s-a opus arestării inculpaților din dosarul Nordis. A fost consilier al fostei șefe DIICOT, Alina Bica.

În noiembrie 2023 a făcut parte din completul care a respins recursul în casație al DNA împotriva deciziei de încetare a procesului penal în dosarul finanţării campaniei electorale a lui Traian Băsescu din 2009, în care au fost judecate Elena Udrea şi Ioana Băsescu, condamnate în primă instanță la 8, respectiv 5 ani de detenție.

În ce o privește pe judecătoarea Alexandra Iuliana Rus, aceasta a făcut opinie separată în sensul achitări cînd Alina Bica a fost condamnată la 4 ani închisoare, dar și în dosarul lui Liviu Dragnea cînd nu a fost de acord cu condamnarea acestuia, ci cu rejudecarea cauzei.

După cum se știe, conflictul dintre magistrați și Executiv nu s-a finalizat după ce legea privind pensiile de serviciu ale acestora a picat la CCR. Doar a fost suspendat protestul la instanțe și parchete. Însă, înțepăturile pe această temă continuă întrucât Guvernul pregătește o altă față a legii, constituțională.

Premierul Ilie Bolojan a refuzat, în ședința coaliției de marți, propunerea PSD de a merge prin Parlament cu reforma pensiilor magistraților, preferând aceeași variantă a angajării răspunderii.

