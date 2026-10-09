27 de ani, 10 luni și 9 zile. Atât a muncit un român, înainte de a se pensiona. Ce pensie mizeră primește, după aproape 3 decenii de muncă.

Deși a muncit aproape 28 de ani, un pensionar din România primește o pensie de numai 1.088 de lei pe lună după recalculare. Acesta a primit o majorare de doar 43 de lei, de la 1.045 la 1.088 de lei, în urma aplicării noii formule de calcul, conform Newsweek.

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Pentru mulți bătrâni din România, pensionarea nu înseamnă liniște și odihnă. O mare parte dintre aceștia își calculează fiecare bănuț și își permit să își cumpere doar strictul necesar, mai ales că facturile sunt din ce în ce mai mari. În plus, majoritatea au o întreagă listă de medicamente de care au nevoie lună de lună, iar costurile nu sunt deloc mici.

1.088 de lei pe lună după 27 de ani de muncă

Un pensionar cu aproape 28 de ani de muncă primește o pensie de 1.088 de lei pe lună, după recalculare, cu doar 43 de lei mai mult decât înainte. Cuantumul a fost stabilit în funcție de punctajul acumulat și de anii de contribuție.

Pensionarul are un stagiu total de cotizare de aproape 28 de ani. Dintre aceștia, 27 de ani sunt contributivi. În urma recalculării, a acumulat 12,96396 puncte, la care s-au adăugat 0,46393 puncte de stabilitate. Astfel, cu un total de 13,42789 puncte și o valoare a punctului de referință de 81 de lei, pensia a fost stabilită la 1.088 de lei pe lună.

Pentru pensionarii care au peste 25 de ani de muncă, noua lege a pensiilor oferă puncte de stabilitate / bonus.

Pentru perioada care depășește 25 de ani de contribuție se acordă următoarele puncte suplimentare: